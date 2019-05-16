Çocuklar yaratıcılıklarını bu festivalde gösterecek
İstanbul’da düzenlenen ‘Yaratıcı Çocuk Festivali’nde, çocukların hayal güçlerini kullanarak yaptığı sanat eserleri AR (Artırılmış Gerçeklik) teknolojisiyle gerçeğe dönüştürülecek. 25-26 Mayıs’ta düzenlenecek festivalde ebeveynler için de söyleşi yapılacak.
Ana sponsorluğunu Faber-Castell’in üstlendiği ‘Yaratıcı Çocuk Festivali’, 25-26 Mayıs tarihlerinde Küçükçiftlik Park’ta gerçekleştirilecek. Festivalde, AR (Artırılmış Gerçeklik) teknolojisiyle çocukların hayal dünyası canlandırılacak. Etkinlikte çocuklar iki gün boyunca düzenlenecek atölyelerde yaratıcı dünyalarını geliştirecek. Ebeveynler ise Prof. Dr. Belma Tuğrul’un ‘Oyunun Gücüne Güven’ konulu söyleşisinde, oyunların çocuklar üzerindeki etki ve önemi hakkında bilgi edinecek. Katılımcı aileler, çocuklarının gücüne daha fazla güvenmenin neden değer ifade ettiği konusunda da Tuğrul hocanın görüşlerini dinleyecek.
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