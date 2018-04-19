Çocuklar ‘Uzayda Yaşam’ için kodlayacak
8-14 yaş grubuna yönelik ‘Kodu’ programıyla oyun yaratma yarışması olan KODU Cup Türkiye 2018 yarışması için başvurular başladı. Teknoloji okuryazarlığının gelişmesi amaçlanan yarışmaya 30 Haziran’a kadar başvuru yapılabilecek.
Öğrenciler kendi yazdıkları oyunlarla rekabet edecek. QNB Finansbank’ın yürüttüğü ‘Minik Parmaklar Büyük Hayaller’ projesi kapsamında ‘KODU Cup Türkiye 2018’ yarışması bu yıl üçüncü kez gerçekleşecek. Microsoft Türkiye ve Habitat Derneği işbirliğiyle düzenlenen yarışmanın teması ‘Uzayda Yaşam’ olarak belirlendi. 8-14 yaş arası öğrencilerin katılabileceği yarışmaya başvurular 30 Haziran’da sona erecek. Kodu programıyla oyun yaratan KODU Cup Türkiye 2018 ile çocukların teknoloji okuryazarlığı konusundaki becerilerinin geliştirilmesi hedefleniyor.
BAŞVURULAR İNTERNET ÜZERİNDEN YAPILACAK
Türkiye’de herhangi bir okulda okuyan çocukların üç kişilik takımlar halinde katılabilecekleri yarışma için başvurular, öğretmenleri tarafından yapılabiliyor. Başvurular arasından 8-11 yaş kategorisinden beş ve 12-14 yaş kategorilerinden de beş takım olmak üzere toplam 10 takım, öğretmenleri ve bir velileri ile birlikte İstanbul'da yapılacak finale davet edilecek. Finalde yarışmacılar oyunlarını jüri karşısında tanıtacaklar ve her bir yaş kategorisinden ilk üçe kalanlar ödüllendirilecek. Birincilere ise ayrıca Kodu Kupası verilecek. Eğitimler hakkında detaylı bilgi almak ve yarışmaya katılmak isteyen öğretmen ve öğrenciler, QNB Finansbank’ın resmi web sitesi üzerinden detaylı bilgi edinebilir ve başvurularını tamamlayabilirler.
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