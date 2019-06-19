Çocuklar toprak için ‘el ele’ verdi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim HaberleriÇocuklar toprak için ‘el ele’ verdi
GeriEğitim Çocuklar toprak için ‘el ele’ verdi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Eğitim
Hürriyet Eğitim
19.06.2019 - 15:59, Son Güncelleme:/

Çocuklar toprak için ‘el ele’ verdi

‘Dünya Çölleşme ile Mücadele Günü’nün 25’inci yılı Türkiye’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen çeşitli etkinliklerle kutlandı. Organizasyonu, TEMA Vakfı’nın üstlendiği etkinlikte, ‘Çocuklar için Toprak ve İklim’ atölyesi de gerçekleştirildi.

Çocuklar toprak için ‘el ele’ verdi
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Her yıl farklı bir ülkenin ev sahipliğinde yapılan ‘17 Haziran Dünya Çölleşme ile Mücadele Günü’ etkinlikleri, bu yıl ‘Toprağımız için El Ele’ temasıyla Türkiye’de düzenlendi. Tarım ve Orman Bakanlığı Çölleşme ve Erozyonla Mücadele (ÇEM) Genel Müdürlüğü’nün koordinasyonunda gerçekleştirilen program kapsamında, TEMA Vakfı, ‘Çocuklar için Toprak ve İklim Atölyesi’ ile STK Forumu olmak üzere iki ayrı etkinlik düzenledi.

ÖĞRENCİLER TALEPLERİNİ BİLDİRDİ
Etkinliğin açılışı, iklim aktivisti Atlas Sarrafoğlu (12) ve Rüya Aygüneş (10) tarafından yapıldı. 27 çocuğun katıldığı ‘Çocuklar için Toprak ve İklim Atölyesi’nde; toprak, iklim değişikliği ve çölleşme arasındaki ilişki üzerine düşünerek toprağın ve iklimin korunmasına dikkat çekmek için çeşitli etkinlikler yapıldı.

Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi Genel Sekreteri İbrahim Thiaw ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, atölyeye katılarak çocukların sorularını yanıtladı. Türkiye’nin kuraklıkla mücadelede en başarılı ülkelerden biri olduğunu belirten Bakan Pakdemirli, orman alanı artışında da önde gelen ülkelerden biri olduğunun söyledi. Atlas Sarrafoğlu, Bakan Pakdemirli’den ‘Paris Anlaşması’nın Meclis tarafından onaylanmasını talep etti. Rüya Aygüneş’in isteği üzerine Bakan Pakdemirli, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’u arayarak iklim krizinin eğitim müfredatına girmesi konusundaki taleplerini iletti. Bakan Ziya Selçuk ise gönderdiği görüntülü mesajla atölyeye katılan herkese, iklim kriziyle mücadele konusunda elinden geleceğini yapacağına söz verdi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Eğitim Haberleri

Sıradaki Haber
Çocuklar toprak için ‘el ele’ verdi
Bu ‘hamle’ler başarı getirdi
Üniversiteden ikinci kitap
Oğluyla aynı okuldan mezun oldu