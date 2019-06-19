Çocuklar toprak için ‘el ele’ verdi
‘Dünya Çölleşme ile Mücadele Günü’nün 25’inci yılı Türkiye’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen çeşitli etkinliklerle kutlandı. Organizasyonu, TEMA Vakfı’nın üstlendiği etkinlikte, ‘Çocuklar için Toprak ve İklim’ atölyesi de gerçekleştirildi.
Her yıl farklı bir ülkenin ev sahipliğinde yapılan ‘17 Haziran Dünya Çölleşme ile Mücadele Günü’ etkinlikleri, bu yıl ‘Toprağımız için El Ele’ temasıyla Türkiye’de düzenlendi. Tarım ve Orman Bakanlığı Çölleşme ve Erozyonla Mücadele (ÇEM) Genel Müdürlüğü’nün koordinasyonunda gerçekleştirilen program kapsamında, TEMA Vakfı, ‘Çocuklar için Toprak ve İklim Atölyesi’ ile STK Forumu olmak üzere iki ayrı etkinlik düzenledi.
ÖĞRENCİLER TALEPLERİNİ BİLDİRDİ
Etkinliğin açılışı, iklim aktivisti Atlas Sarrafoğlu (12) ve Rüya Aygüneş (10) tarafından yapıldı. 27 çocuğun katıldığı ‘Çocuklar için Toprak ve İklim Atölyesi’nde; toprak, iklim değişikliği ve çölleşme arasındaki ilişki üzerine düşünerek toprağın ve iklimin korunmasına dikkat çekmek için çeşitli etkinlikler yapıldı.
Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi Genel Sekreteri İbrahim Thiaw ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, atölyeye katılarak çocukların sorularını yanıtladı. Türkiye’nin kuraklıkla mücadelede en başarılı ülkelerden biri olduğunu belirten Bakan Pakdemirli, orman alanı artışında da önde gelen ülkelerden biri olduğunun söyledi. Atlas Sarrafoğlu, Bakan Pakdemirli’den ‘Paris Anlaşması’nın Meclis tarafından onaylanmasını talep etti. Rüya Aygüneş’in isteği üzerine Bakan Pakdemirli, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’u arayarak iklim krizinin eğitim müfredatına girmesi konusundaki taleplerini iletti. Bakan Ziya Selçuk ise gönderdiği görüntülü mesajla atölyeye katılan herkese, iklim kriziyle mücadele konusunda elinden geleceğini yapacağına söz verdi.
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