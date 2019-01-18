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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
DHA
18.01.2019 - 11:56, Son Güncelleme:/

Çocuklar ritim sayesinde başarılarını artırıyor

İzmir’in Gaziemir ilçesindeki Yahya Kemal Beyatlı İlkokulu 3’üncü sınıfında okuyan 21 öğrenci, ritim eğitimi sayesinde derslerdeki başarısını artırdı. Aynı sınıfta okuyan yüzde 40 oranında görme yetisine sahip, disleksi hastası 9 yaşındaki Suden Gül de, sınıf arkadaşlarıyla birlikte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda sunacakları ritim gösterisine hazırlanıyor.

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Yahya Kemal Beyatlı İlkokulu 3’üncü sınıf öğrencileri geçen eğitim öğretim yılında başladıkları ritim dersleri sayesinde hem akademik başarılarını artırdı hem de müzikteki potansiyellerini ortaya koydu. 21 öğrenci her salı geldikleri Gaziemir Belediyesi’ne ait semt evinde, konservatuvar mezunu Gizem Atatoprak’tan ders alıyor. Zamanla kendilerini geliştirip ileri düzeyde ritim çalmaya başlayan küçük müzisyenler, azimle 23 Nisan’da sunacakları gösteriye hazırlanıyor.

SINIF BAŞARISI YÜZDE 92.5
Mesleğinde 30 yılı geride bırakan ve aynı zamanda halk oyunları eğitmenliği yapan müzik öğretmeni Esma Dizman, öğrencilerinin başarısını artırmak için onları sanatla buluşturdu. Geçen yıl her öğrencisinden bir darbuka almasını isteyen Esma öğretmen, okullarında başladıkları ritim eğitimini Gaziemir Belediyesi’nin desteğiyle geliştirmeye karar verdi. Ritim derslerinin çocuklar tarafından çok sevildiğini söyleyen Dizman, "Çocuklar haftada bir gün burada 1.5 saat eğitim alıyorlar. Ritim, onlara akademik açıdan katkı sağlıyor. Müzik ve matematiğin ilişkisi zaten yadsınamaz. Her sınavda daha yüksek not almaya başladılar. Sınıfımızın genel başarısı yüzde 92.5’e çıktı" dedi.

Çocuklar ritim sayesinde başarılarını artırıyor

Geçen yıl 23 Nisan’da okulun yanı sıra belediye adına da gösteriye çıktıklarını belirten Dizman, bu yıl aynı tarihte İzmir Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu’nun davetlisi olarak sahne performansı sergileyeceklerini söyledi.

‘SUDEN BİZİM BİRİCİĞİMİZ’
Aynı sınıfta okuyan, yüzde 40 oranında görme yetisine sahip disleksi hastası Suden Gül, aynı zamanda halk arasında ‘tavuk karası’ olarak bilinen göz hastalığıyla da mücadele ediyor. Özel eğitim alan ve kaynaştırma sınıfında öğrenimine devam eden Gül, ritim derslerini çok seviyor. Öğretmeni Esma Dizman, Suden’in okuma yazmada bir sorun yaşamadığını belirterek, "Matematikte zaman zaman zorlanıyor. Ritimde de zorlansa da o bizim bir tanemiz. Halk oyunları derslerini de başarıyla sürdürüyor. Arkadaşları tarafından çok sevilen bir çocuk. Hepsi ona yardımcı oluyor, her gün biri onun eşyalarını topluyor" dedi.

Çocuklar ritim sayesinde başarılarını artırıyor

Suden ise darbuka çalmayı öğrendiğini söyleyerek daha başarılı olmak için daha iyi çalması gerektiğini belirtti.

İLERİ DÜZEYDE RİTİM ÖĞRENİYORLAR
Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuarı Türk Halk Oyunları Bölümü mezunu, ritim eğitmeni Gizem Atatoprak da çocukların zamanla çok iyi bir seviyeye geldiğini söyledi. Atatoprak, "Çocukların müzik kulağı gelişti. Şimdi daha ileri düzeyde ritim çalıyoruz. Onlara konservatuarda lisans eğitimi alan 3’üncü sınıf öğrencilerinin aldığı eğitimi veriyorum. Küçük oldukları için çok daha kolay algılıyorlar" diye konuştu.

Çocuklar ritim sayesinde başarılarını artırıyor

Okuldan çıkıp ritim grubuna katıldığı için çok mutlu olduğunu anlatan Ahmet Aral Ay, "Güzel çalıyorum, okuldan çıkışta buraya geliyoruz. Eğlenceli oluyor. Hep devam edeceğim" dedi. Darbuka çalmayı hep istediğini belirten Çağan Barbak ise, "Darbuka çalmak beni mutlu ediyor. Çok heyecanlanıyorum. 23 Nisan’da gösteriye çıkacağımız için de çok mutluyum" diye konuştu. Darbuka çalmaya küçük yaşta başladığını anlatan Safiye Zeynep Dağ, "Ders yaparken de hep kalemle ritim tutuyordum. Bu çok hoşuma gidiyor. Öğretmenlerin yardımıyla daha ileride yarışmalara katılıp ödül alacağımıza inanıyorum" dedi.

Çocukların sosyalleşmesi ve kendilerini ifade etmesinin önemli olduğunu anlatan Gaziemir Belediye Başkanı Halil İbrahim Şenol ise, "Bu sayede aralarındaki dostluk ve arkadaşlık da gelişiyor. Yahya Kemal Beyatlı okulumuzun öğrencileri için salonumuzu tahsis ettik, onlara yardımcı oluyoruz. Her okulda böyle etkinliklerimiz var. Çocuklarımızı sosyal yetiştirmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

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