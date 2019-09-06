Çocuklar öğretmenlerini anne-baba yerine koymaya hazır  

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim HaberleriÇocuklar öğretmenlerini anne-baba yerine koymaya hazır
GeriEğitim Çocuklar öğretmenlerini anne-baba yerine koymaya hazır  
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Eğitim
Eğitim SERVİSİ
06.09.2019 - 15:47, Son Güncelleme:/

Çocuklar öğretmenlerini anne-baba yerine koymaya hazır  

Okulların açılmasına az bir süre kala, okul deneyimini yeni yaşayacak ebeveynler de çocukları kadar heyecanlı. Unutulmamalı okul, çocuklar için mekânsal, duygusal, sosyal ve zihinsel açıdan zengin ve yepyeni deneyim. Çocukların, anne-babalarının yerine koymaya hazır oldukları öğretmenlerin güler yüzü ise büyük önem taşıyor. 

Çocuklar öğretmenlerini anne-baba yerine koymaya hazır  
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Anabilim Eğitim Kurumları, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Koordinatörü Psikolog Bahar Boylu, 2019-2020 eğitim öğretim yılının başlamasına az bir süre kala, ilkokula yeni başlayacak öğrencilerin ebeveynlerinin dikkat etmeleri gereken konular ve yaşanabilecek sorunlar hakkında bilgi verdi. Boylu, okula başlarken yaşanabilecek sorunlar arasında, ayrılık kaygısı, okul fobisi, ebeveyne meydan okuma, sosyal ilişki kuramama, çekingenlik gibi durumların gerçekleşebileceğini, bu durumların üstesinden gelmek için ise ebeveynlerin; öğretmenler, rehber öğretmenleri ve okul idarecileriyle işbirliği içinde olmaları gerektiğini  vurguladı. Bahar Boylu, şunları söyledi:

“Okul, çocuklar için mekânsal, duygusal, sosyal ve zihinsel açıdan zengin ve yepyeni deneyimleri teşkil eder. Öncelikle, yeni bir mekânı kavraması, bu mekânda kendisine ait güvenli bir yaşam alanı oluşturması gerekir. İhtiyaçlarını karşılayacağı, destek alacağı, eğleneceği, sakinleşeceği, fiziksel enerjisini boşaltacağı ve dikkatini odaklayıp çalışacağı mekânları belirler, ayırt eder.

AYRILIK KAYGISI, OKUL FOBİSİNE KARŞI İŞBİRLİĞİ
Okula başlarken yaşanabilecek sorunlar arasında, ayrılık kaygısı, okul fobisi, ebeveyne meydan okuma, sosyal ilişki kuramama, çekingenlik gibi durumlar var. Bunların  üstesinden gelmek için ise ebeveynlerin, öğretmenler, rehber öğretmenleri ve okul idarecileriyle işbirliği içinde olmaları gerekir. Çocukların okula başlangıçlarında anne-baba rolüne sokmaya hazır oldukları figür ise öğretmendir. Çocukların her biri, öğretmenleri tarafından fark edilmeyi, kendileri yaklaşmasa bile öğretmenin temas etmesini ister. Öğretmenle birebir özel paylaşımlarda bulunurlar, aynı anda sadece öğretmene bakarak konuşmaları bundandır. Öğretmenin güler yüzü, sakinliği, kabul edici tavrı, kucaklayıcılığı, rahatlatıcı ve teşvik edici dokunuşları çok değerlidir. Aslında eğitimdeki çaba, sabır, irade gelişimi, başarı bu ilk kurulan ilişki sayesinde ilerler. Öğretmeniyle ilişkisi ve duyduğu güven, cesaretlendirmelerin etkisiyle nice kişi, hayatlarında önemli dönüm noktalarının mimarı olarak okul öğretmenlerini gösterir.”

Psikolog Bahar Boylu, Okul dışı sosyal, sportif, sanatsal, bilimsel etkinliklerle çocuğun beslenmeye devam edilmesi, okul süresince, çocuklarını diğerleri ile kıyaslanmasının sakıncalı olduğu ve öğretmenin verdiği bilgiler ışığında sadece çocuğun gelişiminin kriter olarak alınması gerektiğinin altını da çizdi.

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Eğitim Haberleri

Sıradaki Haber
Çocuklar öğretmenlerini anne-baba yerine koymaya hazır  
İstanbul’da pazartesi toplu ulaşım ücretsiz
MEB’den okullardaki kurslarda 4 dersten ortak sınav dönemi 
YÖK üniversite öğrencilerine rehberlik hizmeti verecek