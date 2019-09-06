Çocuklar öğretmenlerini anne-baba yerine koymaya hazır
Okulların açılmasına az bir süre kala, okul deneyimini yeni yaşayacak ebeveynler de çocukları kadar heyecanlı. Unutulmamalı okul, çocuklar için mekânsal, duygusal, sosyal ve zihinsel açıdan zengin ve yepyeni deneyim. Çocukların, anne-babalarının yerine koymaya hazır oldukları öğretmenlerin güler yüzü ise büyük önem taşıyor.
Anabilim Eğitim Kurumları, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Koordinatörü Psikolog Bahar Boylu, 2019-2020 eğitim öğretim yılının başlamasına az bir süre kala, ilkokula yeni başlayacak öğrencilerin ebeveynlerinin dikkat etmeleri gereken konular ve yaşanabilecek sorunlar hakkında bilgi verdi. Boylu, okula başlarken yaşanabilecek sorunlar arasında, ayrılık kaygısı, okul fobisi, ebeveyne meydan okuma, sosyal ilişki kuramama, çekingenlik gibi durumların gerçekleşebileceğini, bu durumların üstesinden gelmek için ise ebeveynlerin; öğretmenler, rehber öğretmenleri ve okul idarecileriyle işbirliği içinde olmaları gerektiğini vurguladı. Bahar Boylu, şunları söyledi:
“Okul, çocuklar için mekânsal, duygusal, sosyal ve zihinsel açıdan zengin ve yepyeni deneyimleri teşkil eder. Öncelikle, yeni bir mekânı kavraması, bu mekânda kendisine ait güvenli bir yaşam alanı oluşturması gerekir. İhtiyaçlarını karşılayacağı, destek alacağı, eğleneceği, sakinleşeceği, fiziksel enerjisini boşaltacağı ve dikkatini odaklayıp çalışacağı mekânları belirler, ayırt eder.
AYRILIK KAYGISI, OKUL FOBİSİNE KARŞI İŞBİRLİĞİ
Okula başlarken yaşanabilecek sorunlar arasında, ayrılık kaygısı, okul fobisi, ebeveyne meydan okuma, sosyal ilişki kuramama, çekingenlik gibi durumlar var. Bunların üstesinden gelmek için ise ebeveynlerin, öğretmenler, rehber öğretmenleri ve okul idarecileriyle işbirliği içinde olmaları gerekir. Çocukların okula başlangıçlarında anne-baba rolüne sokmaya hazır oldukları figür ise öğretmendir. Çocukların her biri, öğretmenleri tarafından fark edilmeyi, kendileri yaklaşmasa bile öğretmenin temas etmesini ister. Öğretmenle birebir özel paylaşımlarda bulunurlar, aynı anda sadece öğretmene bakarak konuşmaları bundandır. Öğretmenin güler yüzü, sakinliği, kabul edici tavrı, kucaklayıcılığı, rahatlatıcı ve teşvik edici dokunuşları çok değerlidir. Aslında eğitimdeki çaba, sabır, irade gelişimi, başarı bu ilk kurulan ilişki sayesinde ilerler. Öğretmeniyle ilişkisi ve duyduğu güven, cesaretlendirmelerin etkisiyle nice kişi, hayatlarında önemli dönüm noktalarının mimarı olarak okul öğretmenlerini gösterir.”
Psikolog Bahar Boylu, Okul dışı sosyal, sportif, sanatsal, bilimsel etkinliklerle çocuğun beslenmeye devam edilmesi, okul süresince, çocuklarını diğerleri ile kıyaslanmasının sakıncalı olduğu ve öğretmenin verdiği bilgiler ışığında sadece çocuğun gelişiminin kriter olarak alınması gerektiğinin altını da çizdi.
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