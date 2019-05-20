Çocuklar maker eğitimi aldı

Çocukların inovasyon merakından ve potansiyelinden alınan ilhamla maker hareketini Anadolu’ya yaymak için yapılan ‘Minik Maker’lar İş Başında’ projesinin bu yılki etabı tamamlandı. Türk Ekonomi Bankası’nın (TEB) ‘Bugünün Maker Çocukları, Yarının Girişimcileri!’ sloganıyla iki yıl önce başlattığı projenin ilk etabında 551 çocuğa maker eğitimi verildi. Projenin bu yılki etabında ise maker hareketinin Anadolu’ya daha da yayılması hedefiyle 10 şehir ziyaret edilerek, devlet okullarında okuyan 8-12 yaşları arasındaki bin çocuğa maker eğitimi verildi.

‘GİRİŞİMCİLİK VE İNOVASYON KÜLTÜRÜNE KATKI SAĞLIYORUZ’

TEB KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Ali Gökhan Cengiz konuyla ilgili şunları söyledi:

“Gençleri inovasyona ve girişimciliğe teşvik eden çalışmalar yaparken, bir yandan da geleceğin girişimcisi olarak gördüğümüz çocuklara ulaşmak istedik. Hayal gücü yüksek, yeniliklere heyecan duyan çocuklarımızın hayallerini hayata geçirmelerine destek olmak için ‘Minik Maker’lar İş Başında’ projesini başlattık. Çünkü biz geleceğin hayallerle inşa edilebileceğine inanıyor ve çocuklarımıza verdiğimiz destekle ülkemizin geleceğine de yatırım yapıyoruz.

FIRSAT EŞİTLİĞİ SAĞLAMAYI AMAÇLADIK

Bu yıl projeyi daha da büyütme kararı aldık. Anadolu’daki çocuklarımızın büyük şehirlerde yaşayan çocuklarla fırsat eşitliğine sahip olmasını da amaçlayarak projenin bu yılki etabında daha önce gitmediğimiz 10 şehri ziyaret ettik. Hatay, Antalya, Muğla, Ankara, Ordu, Samsun, Van, Diyarbakır, Mardin ve Kars’ta devlet okullarında okuyan 8-12 yaşları arasındaki çocuklarımıza maker eğitimi verdik. Eğitimlerde çocuklarımız kodlama yaparak, dijital oyun tasarlayarak ve geliştirerek, oyun oynama süreci hakkında bilinçlendi ve birlikte takım olarak ürün geliştirmeyi öğrendi. Bugün maker atölyelerinde tanıştıkları yeniliklerin gelecekteki başarılı girişim hikâyelerinin ilk adımı olacağına inanıyor; çocuklarımızı inovasyon yolculuklarında her zaman destekliyoruz.”

İNTERNET SİTESİ VE DERGİYLE DAHA FAZLA ÇOCUĞA ULAŞILDI

TEB’in, proje kapsamında kurduğu www.tebgirisimcicocuk.com internet sitesi ve Girişimci Çocuk Kulübü’yle daha fazla çocuğa ulaşıldı. Paylaşılan içeriklerin yanı sıra eğitimlere katılan çocuklara ücretsiz olarak Maker Çocuk Dergisi dağıtıldı; inovasyon, girişimcilik, maker hareketiyle ilgili içerikler yaş grubuna hitap eden eğlenceli bir dille çocuklara aktarıldı. Ayrıca, ülke genelindeki tüm şubeler üzerinden TEB müşterilerinin de kendi çocuklarına ve çevrelerindeki çocuklara ulaştırabilmeleri için dergiye ulaşmaları sağlandı.

21’İNCİ YÜZYIL BECERİLERİ ÖĞRETİLDİ

Eğitimlerle, 21’inci yüzyılın beş temel becerisi arasında gösterilen ‘yenilikçilik ve yaratıcılık’, ‘eleştirel düşünme’, ‘iletişim’, ‘işbirliği’ ve ‘bilgi işlemsel düşünme’ becerilerinin tetiklenmesi ve geliştirilmesinin yanı sıra robotik kodlamanın öğretilmesi amaçlandı. Eğitim içerikleri arasında; ‘Temel Kodlama Yeterliliklerinin Kazandırılması’, ‘Dijital Oyun Tasarımı ve Geliştirme’, ‘Ultrasonik Sensör Kullanımı’, ‘Mesafe Kontrollü Pervane Sistemi’, ‘Elektronik Boy Ölçüm Projesinin Tasarımı ve Geliştirilmesi’ gibi konular yer aldı.