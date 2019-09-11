Çocuklar için ‘özgür umutlar’
TOÇEV, ceza infaz kurumunda anneleriyle birlikte yaşayan 0-6 yaş grubu çocukların temel ihtiyaçlarının karşılanması ve anneleriyle olan diyaloglarının ve davranış biçimlerinin güçlendirilmesi amacıyla, ‘Özgürleşen Umutlar (Free Your Hope)’ projesini hayata geçirdi.
Çocuk Eğitim Vakfı (TOÇEV), ceza infaz kurumunda anneleriyle birlikte yaşayan 0-6 yaş grubu çocukların temel ihtiyaçlarının karşılanması ve anneleriyle olan diyaloglarının ve davranış biçimlerinin güçlendirilmesi amacıyla, ‘Özgürleşen Umutlar (Free Your Hope)’ projesini hayata geçirdi.
TOÇEV’in, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ve ANTIGONE işbirliğiyle yürütülen projeye, Türkiye ve AB Arasında Sivil Toplum Diyaloğu Hibe Programı (CSD-V) kapsamında hibe desteği sağlandı. Proje kapsamında, ceza infaz kurumlarında anneleriyle yaşayan 0-6 yaş grubu çocuklara eğitim hizmetlerinin dışında, kıyafet, oyuncak gibi temel ihtiyaçlar da sağlandı. Proje yaklaşık 15 ay sürecek.
TOÇEV Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Uygun, projeyle ilgili şu bilgileri verdi:
“TOÇEV olarak 25 yıl önce ‘Okumak her çocuğun hakkıdır’ diyerek yola çıktık. Çocukların eşit koşullar içinde eğitim almalarını ve eşit haklara sahip olmalarını amaç edindik. 25 yıldır bu amaçla birlikte, farklı konularda projeler üreterek çocuklarımıza hizmet etmeye gayret ediyoruz. Daha önce iki dönemde de aldığımız Sivil Toplum Diyaloğu Hibe Programı desteği ve Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü onayıyla ceza infaz kurumlarında projemizin devamlılığını sağlayan projeler gerçekleştirdik. 10 ayda 1020 anne, 810 çocuk, 500 infaz ve koruma memuru eğitim aldı, proje boyunca 20 bin 180 km yol yaptık. Şimdi yine aynı hedeflerle farklı ceza infaz kurumlarını ziyaret ederek anne ve 0-6 yaş grubu çocuklara ulaşacağız. Anne ile çocukların yaşadıkları sınırlı alanda kaliteli ilişki kurabilmeleri, annelik becerilerini geliştirebilmeleri ve çocuklarıyla birlikte geçirdikleri zamanı oyun ve şarkılarla etkin şekilde yönetebilmeleri sağlayacaklarını göstermek istiyoruz. İnfaz ve koruma memurları ile de çalışmalar yürüterek stres düzeyi, kriz yönetimi, çocukla iletişim ve ilişkiler konulu başlıklar aslında onların hem çalışma ortamında hem de özel yaşamında faydalanacakları eğitimler hedefliyoruz. Yine ölçümleme çalışmalarıyla proje sonundan ortaklarımızla bir araya gelerek kamuoyu ile proje çıktılarını paylaşacağımız bir toplantı düzenleyeceğiz.”
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle