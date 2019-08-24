Çocuklar için müzede kültür sanat etkinliği
Çocuklarda kültür-sanat bilincini geliştirmek için hafta sonları, 4-6 ile 7-12 yaş grupları için ‘Haydi Müzeye! Keşfet Öğren Eğlen’ adlı etkinlik düzenleniyor.
Vehbi Koç Vakfı (VKV) Sadberk Hanım Müzesi, ülkelerinin sahip olduğu kültürel değerlerin farkında olan çocuklar yetiştirmek ve onlarda kültür-sanat bilincini geliştirmek için 4-6 ile 7-12 yaş arasında çocuklara hafta sonu çeşitli eğitim ortamları sunuyor. ‘Haydi Müzeye! Keşfet Öğren Eğlen’ adlı müzede, eğitim projesi etkinliklerinin yanı sıra, eğlenceli Sanat Tarihi ve Arkeoloji aktiviteleri aracılığıyla çocuklar, Anadolu uygarlıklarının ve Osmanlı mirasının izini sürüyorlar.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle