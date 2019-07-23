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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
23.07.2019 - 14:26, Son Güncelleme:/

Çocuklar için hastane okulları yolda

'Uluslararası Organ Nakilli Çocuk Kampı' başladı. Kampa katılan İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, "MEB ile uzun süreli hastanede yatması gereken çocuklar için hastane okulları oluşturmaya çalışıyoruz. Projeyle hastanede sınıflar oluşturup, bu çocukları o sınıflarda en azından akranlarıyla beraber okuyabilir bilgi seviyesinde tutmaya çalışıyoruz" dedi.

Çocuklar için hastane okulları yolda
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İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, organ bağışı konusunda toplumsal farkındalığın artmasına katkı sağlamak amacıyla Batıgöz Sağlık Grubu'nun ev sahipliğinde Altunizade yerleşkesinde gerçekleştirilen ve üç gün sürecek 'Uluslararası Organ Nakilli Çocuk Kampı'nın açılışına katıldı. Kamp, 25 Temmuz'da sona erecek.

Çocukların gelecek demek olduğunu ve bu geleceğe iyi yatırım yapılması gerektiğini belirten Memişoğlu, şunları söyledi:
"Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile hasta çocuklarla ilgili hastane okulları oluşturmaya çalışıyoruz. Uzun süreli hastanede yatması gereken çocuklar için söylüyorum, bunların okuluna ve okumaya devam etmesi, hayata bağlanması gerekiyor. Projeyle de hastanede sınıflar oluşturup, bu çocukları o sınıflarda en azından akranlarıyla beraber okuyabilir bilgi seviyesinde tutmaya çalışıyoruz."

Türkiye ve KKTC'den akciğer, karaciğer, böbrek, kalp, ilik ve kornea nakilli çocukları bir araya getiren kamp ile İstanbul ve eğlence parkı gezisine katılacak çocukların birkaç gün de olsa hastalıklarını unutup yaşıtlarıyla tatil yapmanın keyfini yaşaması amaçlanıyor.

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