Çocuklar için hastane okulları yolda
'Uluslararası Organ Nakilli Çocuk Kampı' başladı. Kampa katılan İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, "MEB ile uzun süreli hastanede yatması gereken çocuklar için hastane okulları oluşturmaya çalışıyoruz. Projeyle hastanede sınıflar oluşturup, bu çocukları o sınıflarda en azından akranlarıyla beraber okuyabilir bilgi seviyesinde tutmaya çalışıyoruz" dedi.
İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, organ bağışı konusunda toplumsal farkındalığın artmasına katkı sağlamak amacıyla Batıgöz Sağlık Grubu'nun ev sahipliğinde Altunizade yerleşkesinde gerçekleştirilen ve üç gün sürecek 'Uluslararası Organ Nakilli Çocuk Kampı'nın açılışına katıldı. Kamp, 25 Temmuz'da sona erecek.
Çocukların gelecek demek olduğunu ve bu geleceğe iyi yatırım yapılması gerektiğini belirten Memişoğlu, şunları söyledi:
"Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile hasta çocuklarla ilgili hastane okulları oluşturmaya çalışıyoruz. Uzun süreli hastanede yatması gereken çocuklar için söylüyorum, bunların okuluna ve okumaya devam etmesi, hayata bağlanması gerekiyor. Projeyle de hastanede sınıflar oluşturup, bu çocukları o sınıflarda en azından akranlarıyla beraber okuyabilir bilgi seviyesinde tutmaya çalışıyoruz."
Türkiye ve KKTC'den akciğer, karaciğer, böbrek, kalp, ilik ve kornea nakilli çocukları bir araya getiren kamp ile İstanbul ve eğlence parkı gezisine katılacak çocukların birkaç gün de olsa hastalıklarını unutup yaşıtlarıyla tatil yapmanın keyfini yaşaması amaçlanıyor.
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