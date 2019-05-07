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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
Hürriyet Eğitim
07.05.2019 - 17:16, Son Güncelleme:/

Çocuklar için bilim atölyesi düzenlendi

‘Yaratıcı Çocuklar Derneği’ ve özel bir firmanın iş birliğiyle hayata geçirilen, dört yılda 15 binden fazla çocuğa ulaşan ‘Keşif Dünyası’ adlı bilim atölyesi, Bursa’da minik kaşiflerle buluştu.

Çocuklar için bilim atölyesi düzenlendi
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Yaratıcı Çocuklar Derneği’ ile Henkel iş birliğinde Bursa TÜYAP Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilen ‘8. Science Expo’da minik kâşifler buluştu. Katılımın ücretsiz olduğu ‘Keşif Dünyası’, çocukların eğlenirken öğrenmelerine olanak sağlamak, bilinmeyene ulaşma meraklarını uyandırmak ve soru sorma cesaretini vermek üzere gerçekleştiriliyor. Atölyelerde çocuklara ‘israftan kaçınmak’, ‘yeniden dönüştürmek’ ve ‘tekrar kullanmak’ gibi sürdürülebilir tüketim alışkanlıkları hakkında bilgiler de verildi.

570 ÇOCUK KATILDI
‘Keşif Dünyası’ projesinin bilim atölyelerine bu yıl yaklaşık 570 çocuk katıldı. Daha önce 3 bin 500’e yakın öğrencinin aynı anda gerçekleştirdiği deneylerle rekor kırarak Guinness Rekorlar Kitabı’na girmeye hak kazanan ‘Science Expo’da, ‘Keşif Dünyası’ üçüncü kez yer aldı. Keşif Dünyası’nda minikler; yapıştırma, yıkama, temizleme, kozmetik ve sürdürülebilirlik dahil çeşitli konularda deneyler yaptı. Ayrıca çocuklara, yarınlara yaşanabilir bir dünya bırakabilmek için doğa sevgisi ve sürdürülebilirlik bilinci kazandırmak üzere kısa bir eğitim verildi.

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