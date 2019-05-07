Çocuklar için bilim atölyesi düzenlendi
‘Yaratıcı Çocuklar Derneği’ ve özel bir firmanın iş birliğiyle hayata geçirilen, dört yılda 15 binden fazla çocuğa ulaşan ‘Keşif Dünyası’ adlı bilim atölyesi, Bursa’da minik kaşiflerle buluştu.
‘Yaratıcı Çocuklar Derneği’ ile Henkel iş birliğinde Bursa TÜYAP Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilen ‘8. Science Expo’da minik kâşifler buluştu. Katılımın ücretsiz olduğu ‘Keşif Dünyası’, çocukların eğlenirken öğrenmelerine olanak sağlamak, bilinmeyene ulaşma meraklarını uyandırmak ve soru sorma cesaretini vermek üzere gerçekleştiriliyor. Atölyelerde çocuklara ‘israftan kaçınmak’, ‘yeniden dönüştürmek’ ve ‘tekrar kullanmak’ gibi sürdürülebilir tüketim alışkanlıkları hakkında bilgiler de verildi.
570 ÇOCUK KATILDI
‘Keşif Dünyası’ projesinin bilim atölyelerine bu yıl yaklaşık 570 çocuk katıldı. Daha önce 3 bin 500’e yakın öğrencinin aynı anda gerçekleştirdiği deneylerle rekor kırarak Guinness Rekorlar Kitabı’na girmeye hak kazanan ‘Science Expo’da, ‘Keşif Dünyası’ üçüncü kez yer aldı. Keşif Dünyası’nda minikler; yapıştırma, yıkama, temizleme, kozmetik ve sürdürülebilirlik dahil çeşitli konularda deneyler yaptı. Ayrıca çocuklara, yarınlara yaşanabilir bir dünya bırakabilmek için doğa sevgisi ve sürdürülebilirlik bilinci kazandırmak üzere kısa bir eğitim verildi.
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