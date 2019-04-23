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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA - İHA
23.04.2019 - 11:53, Son Güncelleme:/

Çocuklar için 23 Nisan etkinlikleri coşkuyla sürüyor

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle birçok kurum çocuklar için etkinlikler yapıyor. Kutlamalar düzenliyor. Devlet Opera ve Balesi bünyesindeki çocuk korosu ve balesi, 23 Nisan’ı ‘neşe’ temalı dans gösterisiyle kutladı. UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne alınan Göbeklitepe’de ise çocuklara özel konser verildi. İşte o etkinliklerden bazıları:

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DOB'UN ÇOCUKLARI 23 NİSANI KUTLADI
Devlet Opera ve Balesi (DOB) Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunan çocuk korosu ve balesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla ‘neşe’ temalı temsil verdi. Çocuk balesi, ‘Paquita’ ve ‘Shostakovich'le dans’ı sahneye taşırken, çocuk korosu cazdan marşlara kadar çeşitli müzik türlerinden şarkıları seslendirdi.

Bölümün 25 yıldır başkanlığını yürüten Ömür Uyanık ve eğitmenlerin eşliğinde çalışmalarını sürdüren 60 çocuk, bale sanatçıları Sanem Subaygil ve Buğra Alnıaçık ile ‘Paquita’yı ve ‘Shostakovich'le dans’ı sahneye taşıdı. Temsilin ikinci bölümünde çocuk korosu şefi Öykücan Yavşan yönetimindeki Leyla Gencer Çocuk ve Gençlik Korosu sahne aldı. Piyanist Tuğçe Dağlı, şef Yavşan ve Çocuk Korosu Birim Koordinatörü Hülya Kazan Günay ile çalışmalarını sürdüren 120 çocuk, ‘23 Nisan’ şarkısını seslendirdi, ardından cazdan marşlara kadar çeşitli müzik türlerinden şarkıları söyledi. ‘Pembe Panter, Sway, Babaanne, Bana Bir Masal Anlat Baba, Halay, Tik Tak, İzmir Marşı’ gibi şarkıları seslendiren çocuklar korosu, renkli bir koreografi sergiledi. Kostümün Tülay Şimsek, ışık tasarımının Ali Gökdemir'e ait olduğu konser, izleyenlerden büyük beğeni aldı.

Çocuklar için 23 Nisan etkinlikleri coşkuyla sürüyor


GÖBEKLİTEPE'DE ÇOCUKLARA ÖZEL SENFONİ KONSERİ
UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınan Göbeklitepe'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklara özel konser verildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Doğuş Yayın Grubu işbirliğiyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında tarihi ören yerinde konser düzenlendi. Şefliğini ve Genel Müzik Direktörlüğünü Prof. Dr. Rengim Gökmen'in yaptığı Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası konserine Göbeklitepe Amfi Tiyatro ev sahipliği yaptı. Müziksever çocukların ilgiyle izlediği konserde orkestra üyesi 44 çocuk, Mozart ve Beethoven'den eserler icra etti.

Çocuklar için 23 Nisan etkinlikleri coşkuyla sürüyor


REKTÖRLÜK, LÖSEMİLİ ÇOCUKLARA EMANET
Anadolu Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu, lösemi hastası 7 yaşındaki Öge Berin Olgaç ile 10 yaşındaki Hamdi İşler'e devretti. Prof. Dr. Çomaklı, tüm makamların bugünün çocuklarına ait olduğunu söyledi. Geleceğin sahiplerini yetiştirmek için çabaladıklarını belirten Çomaklı, şöyle konuştu:
"Başta aileler olmak üzere öğretmenlerimiz ve bizler büyük gayretle çocuklarımızı en iyi şekilde yetiştirmek için çalışıyoruz. Barış Manço, 'Bugün bayram, erken kalkın çocuklar.' derdi. O heyecanı hala yaşıyoruz. 23 Nisan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği özel bir gün. Bugünün önemini anlamak için çocuklarla bir araya gelmek gerekiyor. Bizler de LÖSEV iş birliğiyle güzel çocuklarımıza makamımızı teslim ettik."

‘Sokak hayvanlarını üzmeyelim’
Rektörlük makamını devralan çocuklardan Hamdi İşler, AÜ yönetimi olarak sanata, bilime ve spora önem verdiklerini söyledi. Sokak hayvanlarına daha fazla değer veren bir toplum hayal ettiğini belirten İşler, "Bir sihirli sopam olsaydı, sokak hayvanlarına eziyet eden insanları düzeltmek isterdim. Sokak hayvanlarını üzmeyelim. Herkesin bayramını kutlarım" dedi.

23 NİSAN’I HAKAN AYSEV İLE KUTLADILAR
Özel Arı Okulları Armoni Orkestrası ve Korosu, ünlü tenor Hakan Aysev ile 23 Nisan coşkusunu sahneye taşıdı. ATO Congresium'un ev sahipliği yaptığı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı konserinde, Hakan Aysev'e şef İsmail Çetin yönetimindeki Özel Arı Okulları Armoni Orkestrası ve Korosu eşlik etti. ‘My Way’ ve ‘Ben Böyleyim’ şarkılarını koroyla seslendirerek konsere başlayan Hakan Aysev, ‘Gönül Sayfam’, ‘Bu Kalp Seni Unutur mu’, ‘Uzun İnce Bir Yoldayım’, ‘Arap Saçı’ gibi sevilen Türkçe eserlerin yanı sıra, ‘Funiculi Funicula’, ‘Sway’, ‘O Sole Mio’ isimli yabancı şarkıları da söyledi. Aysev, ‘İzmir'in Dağlarında’, ‘İzindeyiz Yüce Atam’, ‘10’uncu Yıl Marşı’ gibi marşları konuklarla seslendirdi. Arı Okulu öğrencilerinin zeybek, bale gibi koreografiyle renk kattığı konser izleyenlerden büyük beğeni aldı.

‘23 Nisan çerçevesinde 35'nci yılımızı kutluyoruz’
Arı Okulları Genel Müdür Yardımcısı Seda Tarman ise bu yıl okullarının 35'inci yılı olduğunu, bunu 23 Nisan'ı da içine alan bir etkinlikle kutlamak istediklerini söyledi.

Çocuklar için 23 Nisan etkinlikleri coşkuyla sürüyor


ÜNİVERSİTE SENATOSUNU ÇOCUKLAR YÖNETTİ
Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Senatosunu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Osman Özgür İlkokul öğrencileri yönetti. PAÜ Senatosunu ziyaret eden ilkokul öğrencileri, PAÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Erdinç Duru, Prof. Dr. Rafet Kılınçarslan, PAÜ Genel Sekreteri Prof. Dr. Mehmet Ali Sarı başta olmak üzere senato üyeleriyle tanıştı. Osman Özgür İlkokulu Müdürü Ramazan Delen ve öğretmen Selmin Baş öncülüğünde öğrencilerden Beyza Kovan, İrem İrdem, Ali Çevik, tüm senato üyeleriyle bir araya geldi. PAÜ yöneticilerinin koltuklarına oturan ilkokul öğrencileri, PAÜ Senato Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıyı yönetti. Öğrenciler toplantının sonunda Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erdinç Duru’ya çiçek taktim etti. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erdinç Duru ise toplantının sonunda öğrencilere çevre dostu bez çanta hediye etti. Programın sonunda çocuklar Rektörlük makam aracı ile yerleşke içerisinde gezmelerinin ardından program sona erdi.

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