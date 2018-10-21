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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Eğitim
Hürriyet Eğitim
21.10.2018 - 14:32, Son Güncelleme:

Çocuklar enerji tasarrufunu öğreniyor

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Çocuklar enerji tasarrufunu öğreniyor

İlkokul öğrencilerine enerji verimliliği tiyatro oyunuyla anlatılıyor. ‘Aydınlık Bir Gelecek İçin Okullarda Enerji Verimliliği’ sosyal sorumluluk projesiyle, bugüne kadar 620 bin öğrenciye ulaşıldı.

Enerji verimliliği, doğal kaynakların korunması, geri dönüşüm ve elektrikli ev kazalarına karşı korunma konuları ilkokul öğrencilerine tiyatro oyunuyla kazandırılıyor. 2012’de hayata geçen ‘Aydınlık Bir Gelecek İçin Okullarda Enerji Verimliliği’ sosyal sorumluluk projesi, Panasonic Eco Solutions Türkiye ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle yürütülüyor.

BU YILININ HEDEFİ 100 BİN ÖĞRENCİ
Proje kapsamındaki VİKO by Panasonic Çocuk Tiyatrosu’nun sahnelediği ve konusu enerji verimliliği olan ‘Aydınlık Bir Gelecek’ isimli oyun, İstanbul’da her gün bir okulda öğrencilere ücretsiz sahneleniyor. Yaklaşık 6.5 yılda 620 bin ilkokul öğrencisine ulaşan projeyle, enerji verimliliği ve doğal kaynakların korunması konusunda bilinç kazandırılması hedefleniyor. Yeni eğitim yılının başlamasıyla perdelerini ilk kez Kağıthane ilçesi okullarında açan tiyatro ekibi, bu yıl 100 bin öğrenciye ulaşma hedefiyle okullara doğru hareket etti. Yeni sezonun açılış seremonisine Panasonic Eco Solutions Türkiye Şirket Başkanı Tatsuya Kumazawa, Kurumsal Marka Yönetimi Genel Müdürü Aysel Özaltınok ve Kurumsal İletişim Müdürü İlker Çelik katıldı.

PROJENİN ODAĞINDA ÖĞRENCİLERE BİLİNÇ KAZANDIRMAK VAR
Panasonic Eco Solutions Türkiye Marka Yönetimi Genel Müdürü Aysel Özaltınok, projeyle ilgili şunları söyledi:
“Sürdürülebilir kalkınmanın, insana yatırım ve doğal kaynakların bilinçli kullanımıyla gerçekleşeceğine inanan bir anlayışla hayata geçirdiğimiz kurumsal sosyal sorumluluk projelerini çok önemsiyoruz. Doğal kaynakların bilinçli kullanımı ve enerji verimliliği, gün geçtikçe sürdürülebilir kalkınmanın en önemli konusu haline geliyor. Enerji verimliliği ve kaynakların bilinçli kullanımı konusunda öğrencilere kalıcı bilinç ve farkındalık kazandırmayı hedefleyen projemizle, İstanbul’daki ilk ve ortaokulların enerji tüketiminde ölçülebilir oranlarda bir azalma gerçekleşmesine katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. Projemizin belki de en önemli sürecini oluşturan çocuk tiyatromuz, bu yıl İstanbul Avrupa yakasındaki 100 bin öğrenciye ulaşmak üzere perdelerini açıyor.”

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