Çocuklar enerji tasarrufunu öğreniyor
İlkokul öğrencilerine enerji verimliliği tiyatro oyunuyla anlatılıyor. ‘Aydınlık Bir Gelecek İçin Okullarda Enerji Verimliliği’ sosyal sorumluluk projesiyle, bugüne kadar 620 bin öğrenciye ulaşıldı.
Enerji verimliliği, doğal kaynakların korunması, geri dönüşüm ve elektrikli ev kazalarına karşı korunma konuları ilkokul öğrencilerine tiyatro oyunuyla kazandırılıyor. 2012’de hayata geçen ‘Aydınlık Bir Gelecek İçin Okullarda Enerji Verimliliği’ sosyal sorumluluk projesi, Panasonic Eco Solutions Türkiye ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle yürütülüyor.
BU YILININ HEDEFİ 100 BİN ÖĞRENCİ
Proje kapsamındaki VİKO by Panasonic Çocuk Tiyatrosu’nun sahnelediği ve konusu enerji verimliliği olan ‘Aydınlık Bir Gelecek’ isimli oyun, İstanbul’da her gün bir okulda öğrencilere ücretsiz sahneleniyor. Yaklaşık 6.5 yılda 620 bin ilkokul öğrencisine ulaşan projeyle, enerji verimliliği ve doğal kaynakların korunması konusunda bilinç kazandırılması hedefleniyor. Yeni eğitim yılının başlamasıyla perdelerini ilk kez Kağıthane ilçesi okullarında açan tiyatro ekibi, bu yıl 100 bin öğrenciye ulaşma hedefiyle okullara doğru hareket etti. Yeni sezonun açılış seremonisine Panasonic Eco Solutions Türkiye Şirket Başkanı Tatsuya Kumazawa, Kurumsal Marka Yönetimi Genel Müdürü Aysel Özaltınok ve Kurumsal İletişim Müdürü İlker Çelik katıldı.
PROJENİN ODAĞINDA ÖĞRENCİLERE BİLİNÇ KAZANDIRMAK VAR
Panasonic Eco Solutions Türkiye Marka Yönetimi Genel Müdürü Aysel Özaltınok, projeyle ilgili şunları söyledi:
“Sürdürülebilir kalkınmanın, insana yatırım ve doğal kaynakların bilinçli kullanımıyla gerçekleşeceğine inanan bir anlayışla hayata geçirdiğimiz kurumsal sosyal sorumluluk projelerini çok önemsiyoruz. Doğal kaynakların bilinçli kullanımı ve enerji verimliliği, gün geçtikçe sürdürülebilir kalkınmanın en önemli konusu haline geliyor. Enerji verimliliği ve kaynakların bilinçli kullanımı konusunda öğrencilere kalıcı bilinç ve farkındalık kazandırmayı hedefleyen projemizle, İstanbul’daki ilk ve ortaokulların enerji tüketiminde ölçülebilir oranlarda bir azalma gerçekleşmesine katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. Projemizin belki de en önemli sürecini oluşturan çocuk tiyatromuz, bu yıl İstanbul Avrupa yakasındaki 100 bin öğrenciye ulaşmak üzere perdelerini açıyor.”
Yorumları Göster
Yorumları Gizle