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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
Hürriyet Eğitim
03.08.2019 - 16:05, Son Güncelleme:/

Çocuklar doğa ve sanatla buluştu

Kırklareli Müzesi, 10-14 yaş arasındaki dezavantajlı çocukları sanat ve doğayla buluşturdu. ‘Kırklareli Müzesi Umutlu Yarınlar Yaz Okulu’ projesi kapsamında düzenlenen ‘Müze Eğitim Etkinliklerinde 40 çocuk, farklı sanat alanlarındaki atölyelere katıldı.

Çocuklar doğa ve sanatla buluştu
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Kırklareli Müzesi Umutlu Yarınlar Yaz Okulu’ projesi çocukları sanat ve doğayla buluşturdu. Kırklareli Müzesi tarafından Yıldız Dağları Tabiat Eğitim Merkezi’nde yapılan etkinliklerde, sosyo-ekonomik düzeyi düşük ve dezavantajlı olan 10-14 yaş arasındaki 40 çocuk, yaz tatilini farklı sanat alanlarındaki atölye çalışmalarına katılarak geçirdi.

Kırklareli Müzesi, ‘Müze Eğitim Etkinlikleri’ kapsamında farklı yaş gruplarına uygun yaklaşım özellikleriyle hazırlanan sanatsal atölye çalışmalarıyla çocukların eğlenmesini hedefliyor. Atöyelerde geleneksel çocuk oyunları, masallar, kukla, ebru, resim, heykel, enstalasyon, drama, müzik sanatları kullanılarak çocukların sanatla iç içe bir verimli bir yaz dönemi geçirmeleri amaçlanıyor. Var olan hayal güçlerini, yaratıcı potansiyellerini ortaya çıkaran etkinliklerde, çocuklar birlikte çalışarak ürettiler.

Kültürel mirasın korunmasında, yaşatılmasında ve bir sonraki kuşağa aktarımında müzelerin, kütüphanelerin ve kent bileşenlerinin önemli sorumlulukları olduğuna inanan Kırklareli Müzesi, kültür-sanata erişim ve katılım imkânlarının geliştirilmesine, kültür-sanat izleyicisinin ve katılım alışkanlıklarının arttırılmasına ve çocukların bunun bir yaşam biçimi olarak benimsemesine destek oluyor. Müze, çocukların tarihlerine, kültürel miraslarına, yaşadıkları çevreye, doğaya sahip çıkmaları için farkındalık oluşturmak ve motivasyonlarını arttırmak için çalışıyor.

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