Çocuklar doğa ve sanatla buluştu
Kırklareli Müzesi, 10-14 yaş arasındaki dezavantajlı çocukları sanat ve doğayla buluşturdu. ‘Kırklareli Müzesi Umutlu Yarınlar Yaz Okulu’ projesi kapsamında düzenlenen ‘Müze Eğitim Etkinliklerinde 40 çocuk, farklı sanat alanlarındaki atölyelere katıldı.
‘Kırklareli Müzesi Umutlu Yarınlar Yaz Okulu’ projesi çocukları sanat ve doğayla buluşturdu. Kırklareli Müzesi tarafından Yıldız Dağları Tabiat Eğitim Merkezi’nde yapılan etkinliklerde, sosyo-ekonomik düzeyi düşük ve dezavantajlı olan 10-14 yaş arasındaki 40 çocuk, yaz tatilini farklı sanat alanlarındaki atölye çalışmalarına katılarak geçirdi.
Kırklareli Müzesi, ‘Müze Eğitim Etkinlikleri’ kapsamında farklı yaş gruplarına uygun yaklaşım özellikleriyle hazırlanan sanatsal atölye çalışmalarıyla çocukların eğlenmesini hedefliyor. Atöyelerde geleneksel çocuk oyunları, masallar, kukla, ebru, resim, heykel, enstalasyon, drama, müzik sanatları kullanılarak çocukların sanatla iç içe bir verimli bir yaz dönemi geçirmeleri amaçlanıyor. Var olan hayal güçlerini, yaratıcı potansiyellerini ortaya çıkaran etkinliklerde, çocuklar birlikte çalışarak ürettiler.
Kültürel mirasın korunmasında, yaşatılmasında ve bir sonraki kuşağa aktarımında müzelerin, kütüphanelerin ve kent bileşenlerinin önemli sorumlulukları olduğuna inanan Kırklareli Müzesi, kültür-sanata erişim ve katılım imkânlarının geliştirilmesine, kültür-sanat izleyicisinin ve katılım alışkanlıklarının arttırılmasına ve çocukların bunun bir yaşam biçimi olarak benimsemesine destek oluyor. Müze, çocukların tarihlerine, kültürel miraslarına, yaşadıkları çevreye, doğaya sahip çıkmaları için farkındalık oluşturmak ve motivasyonlarını arttırmak için çalışıyor.
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