Çocuklar bu projeyle kütüphaneleri sevecek
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ‘Kütüphanede Hayat Var’ projesi, İcadiye İlkokulu'nda düzenlenen etkinlikle başladı.
İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen ‘Kütüphanede Hayat Var’ projesi kapsamında, İcadiye İlkokulu'nda düzenlenen müzikli masal dinletisi etkinliği çocuklardan büyük ilgi gördü. Okul kütüphanesinde ve sınıflarda oluşturulan ortamlarda eş zamanlı olarak düzenlenen etkinlikte masal anlatıcıları Necibe Gümüşkaya Bozkurt ve İlknur Öztürk, ‘Deli Dumrul’u öğrencilere okudu.
‘HİKAYELER BİZİ BİRBİRİMİZE BAĞLAR’
Necibe Gümüşkaya Bozkurt, hikaye anlatma sanatının insanın kendisiyle buluşma sanatı olduğunu söyledi. Bozkurt, "Kendisiyle buluşabilmiş insan, kendi özünden, yani kendi topraklarından olanı, gözden göze, kulaktan kulağa, kalpten kalbe anlatır" dedi.
Bozkurt, kendisini geliştirmek için aldığı anlatıcılık eğitimi sonrası daha iyi duyan bir insan, öğrencilerini daha iyi anlayabilen bir öğretmen olduğunu belirtti. Matematik öğretmeni olduğunu söyleyen Bozkurt, "Derslerimde hikayelerle matematiği anlatıyorum. Çünkü hikayeler bizi birbirimize bağlar. İnsanlık olarak birbirimizi anlamaya ve birbirimize bağlanmaya ihtiyacımız var" diye konuştu.
‘KÜLTÜREL MİRASA SAHİP ÇIKAN NESİLLERİN YETİŞMESİNİ ARZU EDİYORUZ’
Türkçe öğretmeni İlknur Öztürk ise kütüphaneler ve kitapların değerli olduğunu belirterek, kütüphanelerin aktif ve yaşanılan yerler olmasının çok önemli olduğunu söyledi. Hikayelerin önemli olduğunu anlatan Öztürk, "Masalların, hikayelerin, Ahmet Hamdi Tanpınar'ın dediği gibi kökü mazide olan ve geleceğe öyle bakan nesiller istiyoruz biz. Hiçbir şey köksüz ve özsüz değildir. Bizler de özümüze sahip çıkmak ve kökleşmek için anlatıyoruz" dedi.
Tüm dünyadaki masalların ortak özelliği bulunduğunu belirten Öztürk, şöyle konuştu:
"Bugün anlattığımız masal, bizim kadim geleneğimizden, UNESCO tarafından sözlü, somut olmayan kültürel miras listesine de giren Dede Korkut Masallarıydı. Biz de oradan bir Deli Dumrul masalı anlattık öğrencilerimize. Bunun daim olmasını ve kültürel mirasa sahip çıkan çocukların ve nesillerin yetişmesini arzu ediyoruz."
HEDEF HER OKULDA BİR MASAL ANLATICISI
İl Milli Eğitim Müdürlüğü proje yürütücüsü Özgür Aras Tüfek de 2023 Vizyonu kapsamında gerçekleştirdikleri 23 projeden birinin ‘Kütüphanede Hayat Var’ çalışması olduğunu söyledi. Projeyle okul kütüphanelerinin yaşayan, canlı, hayat dolu mekanlar haline gelmesinin amaçlandığını belirten Tüfek, şunları anlattı:
"Okullarımızda yer alan kütüphanelerin öğrencilerin gitmediği, kapalı kapıların arkasında tozlu raflarda kitapların olduğu mekanlar olarak değil de koşarak gelip, ilgiyle masallar, müzikler dinledikleri mekanlar haline gelmesini hedefliyor projemiz. Çok değerli masal anlatıcılarımız kadim kültürümüzden esinlenerek oluşturulan masalları öğrencilerimizle bir araya getiriyor. Projenin tüm okullarda uygulanmasını hedefliyoruz. Ayrıca ileride her okulda bir masal anlatıcısı yetiştirmek istiyoruz.”
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