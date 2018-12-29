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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
29.12.2018 - 14:38, Son Güncelleme:/

Çocuklar bu projeyle kütüphaneleri sevecek

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ‘Kütüphanede Hayat Var’ projesi, İcadiye İlkokulu'nda düzenlenen etkinlikle başladı.

Çocuklar bu projeyle kütüphaneleri sevecek
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İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen ‘Kütüphanede Hayat Var’ projesi kapsamında, İcadiye İlkokulu'nda düzenlenen müzikli masal dinletisi etkinliği çocuklardan büyük ilgi gördü. Okul kütüphanesinde ve sınıflarda oluşturulan ortamlarda eş zamanlı olarak düzenlenen etkinlikte masal anlatıcıları Necibe Gümüşkaya Bozkurt ve İlknur Öztürk, ‘Deli Dumrul’u öğrencilere okudu.

‘HİKAYELER BİZİ BİRBİRİMİZE BAĞLAR’
Necibe Gümüşkaya Bozkurt, hikaye anlatma sanatının insanın kendisiyle buluşma sanatı olduğunu söyledi. Bozkurt, "Kendisiyle buluşabilmiş insan, kendi özünden, yani kendi topraklarından olanı, gözden göze, kulaktan kulağa, kalpten kalbe anlatır" dedi.

Bozkurt, kendisini geliştirmek için aldığı anlatıcılık eğitimi sonrası daha iyi duyan bir insan, öğrencilerini daha iyi anlayabilen bir öğretmen olduğunu belirtti. Matematik öğretmeni olduğunu söyleyen Bozkurt, "Derslerimde hikayelerle matematiği anlatıyorum. Çünkü hikayeler bizi birbirimize bağlar. İnsanlık olarak birbirimizi anlamaya ve birbirimize bağlanmaya ihtiyacımız var" diye konuştu.

Çocuklar bu projeyle kütüphaneleri sevecek

‘KÜLTÜREL MİRASA SAHİP ÇIKAN NESİLLERİN YETİŞMESİNİ ARZU EDİYORUZ’
Türkçe öğretmeni İlknur Öztürk ise kütüphaneler ve kitapların değerli olduğunu belirterek, kütüphanelerin aktif ve yaşanılan yerler olmasının çok önemli olduğunu söyledi. Hikayelerin önemli olduğunu anlatan Öztürk, "Masalların, hikayelerin, Ahmet Hamdi Tanpınar'ın dediği gibi kökü mazide olan ve geleceğe öyle bakan nesiller istiyoruz biz. Hiçbir şey köksüz ve özsüz değildir. Bizler de özümüze sahip çıkmak ve kökleşmek için anlatıyoruz" dedi.

Tüm dünyadaki masalların ortak özelliği bulunduğunu belirten Öztürk, şöyle konuştu:
"Bugün anlattığımız masal, bizim kadim geleneğimizden, UNESCO tarafından sözlü, somut olmayan kültürel miras listesine de giren Dede Korkut Masallarıydı. Biz de oradan bir Deli Dumrul masalı anlattık öğrencilerimize. Bunun daim olmasını ve kültürel mirasa sahip çıkan çocukların ve nesillerin yetişmesini arzu ediyoruz."

Çocuklar bu projeyle kütüphaneleri sevecek

HEDEF HER OKULDA BİR MASAL ANLATICISI
İl Milli Eğitim Müdürlüğü proje yürütücüsü Özgür Aras Tüfek de 2023 Vizyonu kapsamında gerçekleştirdikleri 23 projeden birinin ‘Kütüphanede Hayat Var’ çalışması olduğunu söyledi. Projeyle okul kütüphanelerinin yaşayan, canlı, hayat dolu mekanlar haline gelmesinin amaçlandığını belirten Tüfek, şunları anlattı:
"Okullarımızda yer alan kütüphanelerin öğrencilerin gitmediği, kapalı kapıların arkasında tozlu raflarda kitapların olduğu mekanlar olarak değil de koşarak gelip, ilgiyle masallar, müzikler dinledikleri mekanlar haline gelmesini hedefliyor projemiz. Çok değerli masal anlatıcılarımız kadim kültürümüzden esinlenerek oluşturulan masalları öğrencilerimizle bir araya getiriyor. Projenin tüm okullarda uygulanmasını hedefliyoruz. Ayrıca ileride her okulda bir masal anlatıcısı yetiştirmek istiyoruz.”

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