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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Eğitim
İHA
21.04.2018 - 12:23, Son Güncelleme:

Çocuklar, Avcılar'a fen lisesi istedi

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Çocuklar, Avcılar'a fen lisesi istedi

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla  Avcılar Kent Konseyi Çocuk Meclisi toplandı. Yaptıkları çalışma ve projelerin uygulanma aşamalarını tartışan Çocuk Meclisi Üyeleri, gelecek dönem çalışmaları konusunda fikir alış verişinde bulundu. Meclis üyesi çocuklar, Avcılar'a fen lisesi istediklerini Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak Benli'ye iletti. Benli, önergeyi meclise ileteceğini söyledi.

Avcılar Kent Konseyi Çocuk Meclisi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Avcılar Belediyesi’nde toplandı. Belediye Meclis Üyelerinin yerlerini alan çocuklar neşeli tavırlarıyla dikkat çekti. Avcılar Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak Benli, çocukları karşılayıp meclise katıldı. Renkli görüntülere sahne alan buluşmada çocuklar keyifli anlar yaşadı. Toplantıda çocukların velileri de yer aldı. Yaptıkları çalışma ve projelerin uygulanma aşamalarını tartışan Çocuk Meclisi Üyeleri, gelecek dönem çalışmaları konusunda fikir alış verişinde bulundu.

Çocukların, "Avcılar'a Fen Lisesi yakışır" diye önerge vermesi üzerine, Başkan Toprak, önergeyi Kent Konseyi aracılığıyla meclise getireceğini söyledi.

Çocuklar, Avcılara fen lisesi istedi

"Bir kent çocuklarımızın hayal gücü kadar büyüktür" diyen Avcılar Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak Benli şöyle konuştu:
“Geleceğe yapabileceğimiz en büyük yatırım; erdemli, özgüvenli bireyler olarak yetişmiş çocuklarımızdır. Öğrencilerimizin bilimin ışığında ‘Güçlü ve erdemli’ bireyler olmasını ve ‘Benim manevi mirasım bilim ve akıldır’ diyen Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ilkeleri doğrultusunda aydınlık yarınlara ulaşmasını diliyorum. Bizim en büyük isteğimiz evlatlarımızı en iyi şekilde yetiştirmek. Çocuklar, sizin her zaman sağlıklı ve mutlu olmanızı istiyoruz. Sanatla uğraşacağınız, sporla, bilgiyle büyüyeceğiniz yerleri olanakları sunmak da bizim görevimiz. Avcılarlı olarak çok şanslıyız ama bizim çocuklarımızın bir şansı daha var. Çocuk Bayramı olan başka hiçbir yer yok dünya üzerinde. Türkiye, 23 Nisan’ı Çocuk Bayramı olarak kutlayan bir ülke. Çünkü devletimizi kuran Mustafa Kemal Atatürk, 23 Nisan’ı, bize Çocuk Bayramı olarak armağan etti.”

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