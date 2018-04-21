Çocuklar, Avcılar'a fen lisesi istedi
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Avcılar Kent Konseyi Çocuk Meclisi toplandı. Yaptıkları çalışma ve projelerin uygulanma aşamalarını tartışan Çocuk Meclisi Üyeleri, gelecek dönem çalışmaları konusunda fikir alış verişinde bulundu. Meclis üyesi çocuklar, Avcılar'a fen lisesi istediklerini Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak Benli'ye iletti. Benli, önergeyi meclise ileteceğini söyledi.
Avcılar Kent Konseyi Çocuk Meclisi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Avcılar Belediyesi’nde toplandı. Belediye Meclis Üyelerinin yerlerini alan çocuklar neşeli tavırlarıyla dikkat çekti. Avcılar Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak Benli, çocukları karşılayıp meclise katıldı. Renkli görüntülere sahne alan buluşmada çocuklar keyifli anlar yaşadı. Toplantıda çocukların velileri de yer aldı. Yaptıkları çalışma ve projelerin uygulanma aşamalarını tartışan Çocuk Meclisi Üyeleri, gelecek dönem çalışmaları konusunda fikir alış verişinde bulundu.
Çocukların, "Avcılar'a Fen Lisesi yakışır" diye önerge vermesi üzerine, Başkan Toprak, önergeyi Kent Konseyi aracılığıyla meclise getireceğini söyledi.
"Bir kent çocuklarımızın hayal gücü kadar büyüktür" diyen Avcılar Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak Benli şöyle konuştu:
“Geleceğe yapabileceğimiz en büyük yatırım; erdemli, özgüvenli bireyler olarak yetişmiş çocuklarımızdır. Öğrencilerimizin bilimin ışığında ‘Güçlü ve erdemli’ bireyler olmasını ve ‘Benim manevi mirasım bilim ve akıldır’ diyen Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ilkeleri doğrultusunda aydınlık yarınlara ulaşmasını diliyorum. Bizim en büyük isteğimiz evlatlarımızı en iyi şekilde yetiştirmek. Çocuklar, sizin her zaman sağlıklı ve mutlu olmanızı istiyoruz. Sanatla uğraşacağınız, sporla, bilgiyle büyüyeceğiniz yerleri olanakları sunmak da bizim görevimiz. Avcılarlı olarak çok şanslıyız ama bizim çocuklarımızın bir şansı daha var. Çocuk Bayramı olan başka hiçbir yer yok dünya üzerinde. Türkiye, 23 Nisan’ı Çocuk Bayramı olarak kutlayan bir ülke. Çünkü devletimizi kuran Mustafa Kemal Atatürk, 23 Nisan’ı, bize Çocuk Bayramı olarak armağan etti.”
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