‘Çocuk Kitapları Günleri’ başladı
Kadıköy Belediyesi tarafından bu yıl 6'ncısı düzenlenen ‘Çocuk Kitapları Günleri’ etkinliği, Kadıköy Belediyesi Kozyatağı Kültür Merkezi'nde başladı.
Kozyatağı Kültür Merkezi Sanat Yönetmeni Fatma Keskin, etkinliği yarıyıl tatili dönemine denk getirerek çocukları kitapla buluşturduklarını söyledi. Keskin, etkinliğe 23 yayınevinin katıldığını belirtti.
Öğrenciler ile ailelerinin etkinliğe yoğun ilgi gösterdiğini anlatan Keskin, "Milli Eğitim Bakanlığı’nın çalışmaları, hem devlet hem de özel okullardaki öğretmenlerin de çocukları kitaba yönlendirmesi, çocukların kitap okuma alışkanlığını ciddi derecede artırdı. Buraya geldiklerinde ebeveynler ve çocuklar kendilerine uygun kitap bulabiliyor. Bu da kitap okuma oranının arttığının bir kanıtı" dedi.
Kadıköy Belediyesi Kültür Müdürü Simten Gündeş ise daha önce Haydarpaşa'da yaptıkları Kitap Günleri etkinliklerini, Özgürlük Parkı'nda dört ay süren bir festival halinde gerçekleştireceklerini belirtti. Gündeş, festivalde çevre, kitap, sinema, sahaf, plak, klasik müzik ve caz başlıklarında etkinliklerin olacağını söyledi.
Etkinlik, 3 Şubat'a kadar devam edecek.
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