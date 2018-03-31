Çocuk istismarına karşı ‘Koruyan Kurdele Seferberliği’

Çocuk Hakları Platformu ile aralarında Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı (KORUNCUK), Bebek Ruh Sağlığı Derneği’nin de olduğu dokuz dernek ve vakıf çocukların maruz kaldığı cinsel istismar suçlarına karşı toplumsal seferberlik çağrısı yaptı. ‘Koruyan Kurdele Seferberliği’ adındaki projeyle her yaştan çocuğa cinsel istismardan korunmaları için eğitim verilmesi öneriliyor.

İLK DÖRT HAFTA ‘KENDİNİ KORUMA’ EĞİTİMİ

Buna göre ilköğretim birinci sınıfta ilk dört hafta çocuklara cinsel istismara karşı durma ve kendini koruma eğitiminin rehber öğretmen ve sınıf öğretmeni tarafından verilmesi öngörülüyor. Kreşlerde ve ilköğretim birinci sınıfta bu eğitimleri alan çocuklara öğretmenleri tarafından ‘Koruyan Kurdeleler’inin törenle takılması isteniyor. ‘Koruyan Kurdele’ ise çocuğun cinsel istismardan korunma eğitimini aldığını ve kendisini korumayı öğrendiğini temsil edecek. Çocukları, ailelerini ve toplumu teşvik edecek bir simge olacak.

DEVLET POLİTİKASI OLMALI

Öğretmenler ve çocuğa yakın olan bütün görevlilerin cinsel istismar konusunda eğitilmesi gerektiği belirtilen seferberlik çağrısıyla ilgili Hürriyet’e konuşan Aile Hukuku Derneği ve Çocuk Hakları Platformu Hukuk Komitesi Başkanı Prof. Dr. B. Bahadır Erdem, şunları söyledi:

“Çocuklara karşı cinsel istismar suçlarında sadece cezaların arttırılması çare değil. Çocuklara, herhangi bir şekilde cinsel istismara uğramadan kendilerini korumayı öğretmemiz gerekiyor. Bunu ancak eğitimle sağlayabiliriz. Bu çağrının amacı devlet eliyle çocuklara cinsel istismardan korunmayı öğretmek. Cinsel istismar vakaları önlenmesi gereken ve kimsenin gözünü kapatamayacağı bir durumda. Bir olay oluyor, gündeme geliyor, sonra unutuluyor. Kanun değişikliği olacak dendi ama herhangi bir değişiklik olmadı. Eskiden öğretmenler okumayı öğrenenlere kırmızı kurdele takardı. Çocuklar ne yaptığını bilir ve bununla gurur duyardı. Cinsel istismara karşı kendilerini korumayı, itiraz etmeyi, güvenli alana geçmeyi öğrenen çocuklara öğretmeni turuncu, koruyucu kurdele taksın istiyoruz. Biz Çocuk Hakları Platformu ve seferberliğe imza atan dernekler olarak hem yaşlarına uygun olarak çocuklara hem de eğitimcilere eğitim vermeye hazırız. Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere siyasi parti liderlerinin, kanaat önderlerinin, ailelerin, sanatçıların destek olmasını istiyoruz. Çocuk istismarı diye bir şey kalmayıncaya kadar bunun devlet politikası olması gerekir.”