Çocuk bayramını zihin oyunlarıyla kutladılar
‘23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’ için şenlikte bir araya gelen öğrenciler zihin oyunlarıyla eğlenirken, ‘Neuroland’ atölyesinde düşünce gücüyle neler yapabileceğini öğrendi.
Bu yıl Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) açılışının 99'uncu yıl dönümü. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Türk ve dünya çocuklarına armağan ettiği tek bayram olan ‘23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’, Koray Varol Akademi sponsorluğunda; İstanbul, Akatlar’daki şehir kulübü ‘No:1903’ tesislerinde düzenlenen şenlikle kutlandı. Tüm gün süren ve renkli teknolojik zihin oyunlarının yer aldığı etkinliklerde, çocuklar doyasıya eğlendi. ‘Neuroland’, düşünce gücüyle neler yapılabileceğini gösteren bir deneyimi yaşama fırsatı sunarken, hayal makinesi ‘Dream Printer’ ise gelecek hayalleriyle ilgili bir tecrübe yaşattı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle