Çocuğunuzun okula başlama yaşını nasıl hesaplayacaksınız?
MEB, velilerin çocuklarının okula başlama yaşını hesaplamasında kolaylık sağlamak için bakanlığın internet sitesinde ‘2019-2020 öğretim yılı okula başlama yaşını hesaplama sayfası’ açtı.
Yapılan yasal değişiklik ve buna uygun yayımlanan yönetmelikle ilkokula başlama yaşı değiştirildi. İlkokul birinci sınıfa, kayıtların yapıldığı yılın eylül sonu itibarıyla 69 ayını dolduranlar gidecek. Ayrıca 66, 67 ve 68 aylık çocuklardan velisinin yazılı isteği bulunanlar da birinci sınıfa yazılabilecek. Okul müdürlükleri, yaşça kayıt hakkını elde eden çocuklardan 69, 70 ve 71 aylıkları velisinin yazılı talebi bulunması halinde okulöncesi eğitime yönlendirecek veya kayıtlarını bir yıl erteleyecek. Kayıt erteleme için sağlık raporu istenmeyecek. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) da velilere kolaylık sağlamak için bakanlığın internet sitesinde ‘2019-2020 öğretim yılı okula başlama yaşını hesaplama sayfası’ açtı. Veliler, çocuğunun bu yıl ilkokula başlayıp başlamayacağını, bu sayfadaki otomatik hesaplama yöntemiyle kolaylıkla öğrenebilecek.
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