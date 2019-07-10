Çocuğum hangi okula kayıtlı? E Okul çocuğum hangi okula gidecek?
Çocuğum hangi okula gidecek sorusu, temmuz ayına girilmesiyle birlikte birçok velinin araştırdığı konu olmaya başladı. Çocuklarının hangi okulda eğitim görmeye başlayacağını merak eden anne babalar, internet üzerinden çocuğum hangi okula gidecek sorusuna yanıt aradı. İşte, E Okul üzerinden sorgulanabilen çocuğum hangi okula gidecek sorusunun cevabı
Çocuğum hangi okula gidecek sorusu, geçtiğimiz yıllarda E Okul sistemi üzerinden kimlik bilgileri ile öğrenilebilmekteydi. Çocuğunun hangi okula gideceğini merak eden vatandaşlar, internet üzerinden detayları görebiliyordu. Peki, çocuğum hangi okula gidecek modülü bu yıl ne zaman açılacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler.
ÇOCUĞUM HANGİ OKULA GİDECEK?
Çocuğum hangi okula gidecek modülü Milli Eğitim Bakanlığı E-Okul sistemi üzerinden görüntülenebilecek. Sistemin ne zaman açılacağına dair bilgi yer almazken, sistemin açılıp açılmadığını aşağıdaki linke tıklayarak öğrenebilirsiniz;
ÇOCUĞUM HANGİ OKULA GİDECEK MODÜLÜ İÇİN TIKLAYINIZ
Yeni yönetmelik ile okula başlama yaşları şu şekilde olacak;
İlkokulların birinci sınıfına, kayıtların yapıldığı yılın eylül ayı sonu itibarıyla 69 ayını dolduran çocukların kaydı yapılır. Ayrıca 66, 67 ve 68 aylık çocuklardan velisinin yazılı isteği bulunanlar da ilkokul birinci sınıfa kaydedilir.
Okul müdürlükleri, yaşça kayıt hakkını elde eden çocuklardan 69, 70 ve 71 aylık olanları velisinin yazılı talebi bulunması halinde okul öncesi eğitime yönlendirir veya kayıtlarını bir yıl erteler.
Anaokulu, ana sınıfı ve uygulama sınıflarına 30 Eylül itibariyle 57-68 aylık çocukların kaydı yapılabilecek.
57-68 aylık çocukların kaydının ardından okullarda boşluk bulunması halinde anaokulu ve uygulama sınıflarına 36-56 aylık, ana sınıflarına ise 45-56 aylık çocuklar kaydedilebilecek.
Bir grup oluşturabilecek kadar çocuk bulunmayan okullarda 36-68 aylık çocuklar aynı ana sınıfına kaydedilebilir.
İlkokula kaydı bir yıl ertelenen ve bir önceki yıl okul öncesi eğitim almamış olan 69-71 aylık çocuklara, okul öncesi eğitim kurumlarına kayıtta öncelik tanınır.
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