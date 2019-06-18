Ã‡ocuÄŸum hangi okula gidecek? Okula baÅŸlama yaÅŸÄ± kaÃ§?

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YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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EÄŸitim
18.06.2019 - 09:39, Son GÃ¼ncelleme:/

ÇocuÄŸum hangi okula gidecek? Okula baÅŸlama yaÅŸÄ± kaç?

Ã‡ocuÄŸum hangi okula gidecek sorusu, Ã§ocuklarÄ± okul Ã§aÄŸÄ±na gelmiÅŸ olan birÃ§ok ebeveynin sabahÄ±n ilk saatlerinde araÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ± konular arasÄ±nda yer almaya baÅŸladÄ±. Ã‡ocuÄŸum hangi okula gidecek sorusuna cevap arayan birÃ§ok vatandaÅŸ, Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n bu konuda yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± bilgileri araÅŸtÄ±rÄ±yor. Peki, okula baÅŸlama yaÅŸÄ± kaÃ§ olacak ve Ã§ocuÄŸum hangi okula gidecek? Ä°ÅŸte, o konu hakkÄ±nda bazÄ± bilgiler

ÇocuÄŸum hangi okula gidecek? Okula baÅŸlama yaÅŸÄ± kaç?
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Okula baÅŸlama yaÅŸÄ±nda gerÃ§ekleÅŸecek olan deÄŸiÅŸimin ardÄ±ndan birÃ§ok anne baba, Ã§ocuÄŸum hangi okula gidecek sorusuna yanÄ±t aramaya baÅŸladÄ±. BakanlÄ±ÄŸÄ±n E-Okul aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± Ã§ocuÄŸum hangi okula gidecek ekranÄ±, sistemin aÃ§Ä±lmasÄ± ile kullanÄ±labilecek. Ä°ÅŸte, Ã§ocuÄŸum hangi okula gidecek ve okula baÅŸlama yaÅŸÄ± hakkÄ±nda bazÄ± bilgiler

Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ± okula baÅŸlama yaÅŸÄ± ile ilgili henÃ¼z resmi bilgi yayÄ±mlamadÄ±. Ancak, 2019-2020 yÄ±lÄ±na ait okula baÅŸlama yaÅŸlarÄ±nÄ±n ÅŸu ÅŸekilde olmasÄ± bekleniyor.Â 

30 EylÃ¼l itibariyle;

2015 doÄŸumlulardan 48 ila 53 aylÄ±k arasÄ±nda olanlara ana sÄ±nÄ±fÄ±na
2015 doÄŸumlulardan 54 ila 56 aylÄ±k arasÄ±nda olanlar zorunlu ana sÄ±nÄ±fÄ±
2014 doÄŸumlulardan 57 ila 59 aylÄ±k arasÄ±ndakiler zorunlu ana sÄ±nÄ±fÄ±
2014 doÄŸumlulardan 60 ila 65 aylÄ±k arasÄ±ndakiler 1. sÄ±nÄ±fa isteÄŸe baÄŸlÄ±, ana sÄ±nÄ±fÄ±na zorunlu
2014 doÄŸumlulardanÂ66 ila 68 aylÄ±k arasÄ±ndakiler dilekÃ§e vererek 1. sÄ±nÄ±f kaydÄ± erteleyebilme, ana sÄ±nÄ±fÄ±na zorunlu (69 ay olarak dÃ¼zenlenmesi bekleniyor.),Â 
2013 doÄŸumlulardan 69 ila 71 aylÄ±k arasÄ±ndakiler 1. sÄ±nÄ±f kaydÄ± zorunlu ancak raporla bir yÄ±l ertelenebilir (72 ay olarak dÃ¼zenlenmesi bekleniyor.),Â Â 
2013 doÄŸumlulardan 72 ay ve Ã¼stÃ¼ ise zorunlu eÄŸitim Ã§aÄŸÄ±na tabi olarak kayÄ±tlarÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸtirecek.

Ã‡OCUÄžUNUZUN HANGÄ° OKULA GÄ°DECEÄžÄ°NÄ° NASIL Ã–ÄžRENEBÄ°LECEKSÄ°NÄ°Z?

Ã‡ocuÄŸum hangi okula kayÄ±tlÄ± sorusunun cevabÄ±nÄ± arayan vatandaÅŸlar, Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n interaktif platformu E-Okul Ã¼zerinden en net cevabÄ± alabilecek. Sistemin aÃ§Ä±lmasÄ±yla birlikte aÅŸaÄŸÄ±daki linke tÄ±klayan veliler, okul Ã¶ncesi, ilkokul ve ortaokul e-kayÄ±t sonuÃ§larÄ±nÄ± giriÅŸ kodu, T.C. Kimlik No ve doÄŸum tarihi bilgilerini girerek Ã¶ÄŸrenebilecek.

Ã‡OCUÄžUNUZUN HANGÄ° OKULA KAYITLI OLDUÄžUNU Ã–ÄžRENMEK Ä°Ã‡Ä°N TIKLAYINIZ

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