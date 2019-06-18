Ã‡ocuÄŸum hangi okula gidecek? Okula baÅŸlama yaÅŸÄ± kaÃ§?

ÇocuÄŸum hangi okula gidecek? Okula baÅŸlama yaÅŸÄ± kaç?
Ã‡ocuÄŸum hangi okula gidecek sorusu, Ã§ocuklarÄ± okul Ã§aÄŸÄ±na gelmiÅŸ olan birÃ§ok ebeveynin sabahÄ±n ilk saatlerinde araÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ± konular arasÄ±nda yer almaya baÅŸladÄ±. Ã‡ocuÄŸum hangi okula gidecek sorusuna cevap arayan birÃ§ok vatandaÅŸ, Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n bu konuda yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± bilgileri araÅŸtÄ±rÄ±yor. Peki, okula baÅŸlama yaÅŸÄ± kaÃ§ olacak ve Ã§ocuÄŸum hangi okula gidecek? Ä°ÅŸte, o konu hakkÄ±nda bazÄ± bilgiler
Okula baÅŸlama yaÅŸÄ±nda gerÃ§ekleÅŸecek olan deÄŸiÅŸimin ardÄ±ndan birÃ§ok anne baba, Ã§ocuÄŸum hangi okula gidecek sorusuna yanÄ±t aramaya baÅŸladÄ±. BakanlÄ±ÄŸÄ±n E-Okul aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± Ã§ocuÄŸum hangi okula gidecek ekranÄ±, sistemin aÃ§Ä±lmasÄ± ile kullanÄ±labilecek. Ä°ÅŸte, Ã§ocuÄŸum hangi okula gidecek ve okula baÅŸlama yaÅŸÄ± hakkÄ±nda bazÄ± bilgiler
Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ± okula baÅŸlama yaÅŸÄ± ile ilgili henÃ¼z resmi bilgi yayÄ±mlamadÄ±. Ancak, 2019-2020 yÄ±lÄ±na ait okula baÅŸlama yaÅŸlarÄ±nÄ±n ÅŸu ÅŸekilde olmasÄ± bekleniyor.Â
30 EylÃ¼l itibariyle;
2015 doÄŸumlulardan 48 ila 53 aylÄ±k arasÄ±nda olanlara ana sÄ±nÄ±fÄ±na
2015 doÄŸumlulardan 54 ila 56 aylÄ±k arasÄ±nda olanlar zorunlu ana sÄ±nÄ±fÄ±
2014 doÄŸumlulardan 57 ila 59 aylÄ±k arasÄ±ndakiler zorunlu ana sÄ±nÄ±fÄ±
2014 doÄŸumlulardan 60 ila 65 aylÄ±k arasÄ±ndakiler 1. sÄ±nÄ±fa isteÄŸe baÄŸlÄ±, ana sÄ±nÄ±fÄ±na zorunlu
2014 doÄŸumlulardanÂ66 ila 68 aylÄ±k arasÄ±ndakiler dilekÃ§e vererek 1. sÄ±nÄ±f kaydÄ± erteleyebilme, ana sÄ±nÄ±fÄ±na zorunlu (69 ay olarak dÃ¼zenlenmesi bekleniyor.),Â
2013 doÄŸumlulardan 69 ila 71 aylÄ±k arasÄ±ndakiler 1. sÄ±nÄ±f kaydÄ± zorunlu ancak raporla bir yÄ±l ertelenebilir (72 ay olarak dÃ¼zenlenmesi bekleniyor.),Â Â
2013 doÄŸumlulardan 72 ay ve Ã¼stÃ¼ ise zorunlu eÄŸitim Ã§aÄŸÄ±na tabi olarak kayÄ±tlarÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸtirecek.
Ã‡OCUÄžUNUZUN HANGÄ° OKULA GÄ°DECEÄžÄ°NÄ° NASIL Ã–ÄžRENEBÄ°LECEKSÄ°NÄ°Z?
Ã‡ocuÄŸum hangi okula kayÄ±tlÄ± sorusunun cevabÄ±nÄ± arayan vatandaÅŸlar, Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n interaktif platformu E-Okul Ã¼zerinden en net cevabÄ± alabilecek. Sistemin aÃ§Ä±lmasÄ±yla birlikte aÅŸaÄŸÄ±daki linke tÄ±klayan veliler, okul Ã¶ncesi, ilkokul ve ortaokul e-kayÄ±t sonuÃ§larÄ±nÄ± giriÅŸ kodu, T.C. Kimlik No ve doÄŸum tarihi bilgilerini girerek Ã¶ÄŸrenebilecek.
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