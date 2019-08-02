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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
DHA
02.08.2019 - 14:20, Son Güncelleme:/

Çobanlık yapan ikizler fen lisesini kazandı

Mersin’in Silifke ilçesinde, hayvancılıkla uğraşan ailelerine yardım etmek için çobanlık yapan 14 yaşındaki ikizler Samet ve Semih Vahapoğlu, Silifke Fen Lisesi’ni kazandı.

Çobanlık yapan ikizler fen lisesini kazandı
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Silifke’de yaz aylarında, 1800 rakımlı Ayaştürkmenli Mahallesi Çobansini mevkiinde çobanlık yapan ikizlerden Samet Vahapoğlu Liselere Giriş Sınavın’dan (LGS)de 469, Semih Vahapoğlu ise 449 puan alarak, Silifke Fen Lisesi’ne girmeye hak kazandı. İlçe merkezindeki Kapızlı Rasim Bozbey Ortaokulu öğrencisi olan ikizler, aldıkları mutlu haberle sevindi. Vahapoğlu kardeşler, hayvan otlatırken, kitap okumayı da ihmal etmiyor.

‘ÇANTAMIZDAN KİTAP EKSİK OLMADI’
İkizlerden Samet Vahapoğlu, "Yazın dağlarda otlaklara çıkıyoruz, kışın sahil kesiminde yaşıyoruz. Keçileri güderken ders çalıştık. Çantamızdan kitaplarımız eksik olmadı. Okula gidemediğimiz zamanlarımız oldu ama ne dershane ne de özel ders almadan, Silifke Fen Lisesi’ni kazandık. Bize her zaman destek olan anne ve babamıza teşekkür ediyoruz. Hem okulumuza devam edeceğiz, hem de çobanlık yapacağız" dedi. İkizler, makine mühendisi olmayı hayal ettiklerini söyledi.

Meryem (38)- Hüseyin Vahapoğlu (40) çifti de çok mutlu olduklarını anlattı. Çocuklarıyla gurur duyduklarını söyleyen Vahapoğlu çifti, onlar için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacaklarını bildirdi.

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