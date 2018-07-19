Çinli öğrencilerden Türk ezgileri

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim HaberleriÇinli öğrencilerden Türk ezgileri
GeriEğitim Çinli öğrencilerden Türk ezgileri
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Eğitim
DHA
19.07.2018 - 11:41, Son Güncelleme:

Çinli öğrencilerden Türk ezgileri

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Çinli öğrencilerden Türk ezgileri

İstanbul’daki bir vakıf üniversitesinde Türkçe ders alan Çinli öğrenciler, eğitimlerini tamamladı. Düzenlenen etkinlikte cübbe giyerek kep atan öğrenciler klarnet çaldı ve Türkçe şarkılar söylediler.

Türkiye’ye gelerek Türk dili ve edebiyatı dersi alan 27 Çinli öğrenci, bir yıllık eğitimlerini tamamladı. Bahçeşehir Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Diller Uygulama ve Araştırma Merkezi (BAU Türkmer) bünyesinde Türkçe ders alan gençler cübbe giyip, kep attıkları törende klarnet çalarak, Türkçe şarkılar söylediler. Xian Yabancı Diller Üniversitesi’nden gelen öğrenciler, Türkiye’deki eğitimleri boyunca Türkçe isimler kullandılar. Türkiye’yi çok sevdiklerini ve tekrar gelmek istediklerini söyleyen gençler için düzenlenen etkinlik ise BAU Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Güngör ve BAU Yabancı Diller Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğretim Görevlisi Mehmet Atasagun açılış konuşması yaptı.

Öğrencilerin haftada 24 saat, toplamda 800 saatlik Türkçe programla eğitim aldıklarını belirten Öğr. Gör. Mehmet Atasagun şunları söyledi:
“Türkmer, yabancılara Türkçe öğreten bir merkez. Bu programla Çin´in Xian Yabancı Diller Üniversitesi´nden 27 öğrenci buraya Türkçe öğrenmeye geldi. Bu öğrenciler de Çin’de dört yıllık Türkçe lisans eğitimi aldılar. Bunun bir yılını Türkiye’de geçirmeye karar verdiler. Öğrenciler Türk kültürünü çok sevdi. İstanbul’daki tarihi yerleri ziyaret ettiler. Bayramlarımıza, milli günlerimize karşı çok ilgiliydiler ve çok da iyi öğrencilerdi.”

‘AYRANA ALIŞAMADIM’
Eğitimi boyunca Selma ismini kullanan 21 yaşındaki Anyu Lu, “Dil bilgisi, konuşma, dinleme hakkında çok fazla şey öğrendim. Lisedeyken İstanbul’a gelmeyi çok istiyordum. Çin’de çok ünlü bir eğlence programı var.  Onu izledikten sonra Türkiye çok ilgimi çekmişti. Burada, Türkçe’yle ilgili yüksek lisans yapmak istiyorum” dedi. 

Nesibe adını kullanan 20 yaşındaki Lan Hai ise, “Burada dört ay kaldım. İstanbul’un turistik yerlerine gittim, çok güzeldi. Gelmeden Türkçe konuşamıyordum ve internetten bir sürü şeye baktım. Ama geldikten sonra Türkiye ve İstanbul hakkında başka şeyler öğrendim. Mesela insanların günlük hayatta nasıl yaşadığını bizzat öğrendim. Benim yaşadığım yerde deniz yok. Üniversitenin deniz kenarında olması sebebiyle burada okurken deniz manzarasını görebildim. Türkler tatlı ve tuzlu şeyleri daha çok seviyor. Çin’de böyle şeyler yemiyoruz. Başka yemeklere alışmaya başladım ama ayrana daha alışamadım. Eğer ileride fırsatım olursa Türkiye’ye yine geleceğim” diye konuştu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Çinli öğrencilerden Türk ezgileri

Tebrik çiçekleri okullara

Gençler değişime dikkat

Prof. Dr. Ahmet Oral’dan fizik seçecek adaylara öneriler