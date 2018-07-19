Çinli öğrencilerden Türk ezgileri

Türkiye’ye gelerek Türk dili ve edebiyatı dersi alan 27 Çinli öğrenci, bir yıllık eğitimlerini tamamladı. Bahçeşehir Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Diller Uygulama ve Araştırma Merkezi (BAU Türkmer) bünyesinde Türkçe ders alan gençler cübbe giyip, kep attıkları törende klarnet çalarak, Türkçe şarkılar söylediler. Xian Yabancı Diller Üniversitesi’nden gelen öğrenciler, Türkiye’deki eğitimleri boyunca Türkçe isimler kullandılar. Türkiye’yi çok sevdiklerini ve tekrar gelmek istediklerini söyleyen gençler için düzenlenen etkinlik ise BAU Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Güngör ve BAU Yabancı Diller Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğretim Görevlisi Mehmet Atasagun açılış konuşması yaptı.

Öğrencilerin haftada 24 saat, toplamda 800 saatlik Türkçe programla eğitim aldıklarını belirten Öğr. Gör. Mehmet Atasagun şunları söyledi:

“Türkmer, yabancılara Türkçe öğreten bir merkez. Bu programla Çin´in Xian Yabancı Diller Üniversitesi´nden 27 öğrenci buraya Türkçe öğrenmeye geldi. Bu öğrenciler de Çin’de dört yıllık Türkçe lisans eğitimi aldılar. Bunun bir yılını Türkiye’de geçirmeye karar verdiler. Öğrenciler Türk kültürünü çok sevdi. İstanbul’daki tarihi yerleri ziyaret ettiler. Bayramlarımıza, milli günlerimize karşı çok ilgiliydiler ve çok da iyi öğrencilerdi.”

‘AYRANA ALIŞAMADIM’

Eğitimi boyunca Selma ismini kullanan 21 yaşındaki Anyu Lu, “Dil bilgisi, konuşma, dinleme hakkında çok fazla şey öğrendim. Lisedeyken İstanbul’a gelmeyi çok istiyordum. Çin’de çok ünlü bir eğlence programı var. Onu izledikten sonra Türkiye çok ilgimi çekmişti. Burada, Türkçe’yle ilgili yüksek lisans yapmak istiyorum” dedi.

Nesibe adını kullanan 20 yaşındaki Lan Hai ise, “Burada dört ay kaldım. İstanbul’un turistik yerlerine gittim, çok güzeldi. Gelmeden Türkçe konuşamıyordum ve internetten bir sürü şeye baktım. Ama geldikten sonra Türkiye ve İstanbul hakkında başka şeyler öğrendim. Mesela insanların günlük hayatta nasıl yaşadığını bizzat öğrendim. Benim yaşadığım yerde deniz yok. Üniversitenin deniz kenarında olması sebebiyle burada okurken deniz manzarasını görebildim. Türkler tatlı ve tuzlu şeyleri daha çok seviyor. Çin’de böyle şeyler yemiyoruz. Başka yemeklere alışmaya başladım ama ayrana daha alışamadım. Eğer ileride fırsatım olursa Türkiye’ye yine geleceğim” diye konuştu.