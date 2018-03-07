Çinli öğrenci Yaşar Kemal hayranı

Çin'in Ssyang Yabancı Diller Üniversitesi'nde yabancı dil olarak Türkçe eğitim gören 23 Çinli öğrenci, 3'üncü sınıfı Türkiye'de okuyor. Bahçeşehir Üniversitesi'ne (BAU) gelen öğrencilerin Türkiye'yi çok sevdiklerini ve Çin'e çok iyi seviyede Türkçe öğrenip döneceklerini söyleyen BAU Yabancı Diller Meslek Yüksekokulu Müdürü Mehmet Atasagun, bu öğrencilerin kültür elçisi olarak iş hayatına atılacaklarını belirtti. Haftada 24 saat eğitim gördüklerini ifade eden Atasagun, konuşma, yazma, dinleme ve okuma eğitimleri üzerinde durulduğunu, öncelikle hedeflerinin de öğrencilerin akıcı bir şekilde Türkçe konuşmalarını sağlamak olduğunu vurguladı.

‘İNCE MEHMED'İ BURADA TEKRAR OKUYACAĞIM’

Türkçe'nin Çince'den farklı ve ilginç olduğunu söyleyen Wenhui Luo, "Türkçe bence çok ilginç dil çünkü her cümlenin arkasında bir ek var bu Çinceden biraz farklı. O yüzden çok merak ediyorum, daha çok öğrenmeye başladım. Türk kültürü de güzel çünkü burası tarihi bir ülke. Çin de tarihi bir ülke olduğu için Türkiye'yi merak ediyordum ve çok sevdim. Çin'deyken öğretmenlerimiz bize Yaşar Kemal gibi yazarları tavsiye etti, ben de çok seviyorum. Kitaplarını biraz okudum ama çok zor. Romanlarında eski kelimeler çok fazla, o yüzden zorlandım. Öğretmenlerim yardım edecek ve İnce Mehmed'i burada tekrar okuyacağım" dedi.

‘TÜRKÇE 'TASARRUF' KELİMESİNİ SÖYLEMEKTE ZORLANIYORUM’

2 yıldır Çin’de Türkçe öğrendiğini söyleyen Chaojie Qian, Arapçadan geldiği için 'tasarruf' kelimesini söylemekte zorlandığını belirtti.

‘İLERİ SEVİYEDE TÜRKÇE İLE ÜLKELERİNE DÖNECEKLER’

Temmuz ayına kadar öğrencilerin Türkiye'de olacağını dile getiren Atasagun, "Öğrenciler, Çin'de 4 yıl Türkçe eğitim alacaklar, şimdi 3'üncü sınıftalar. İlk 2 yıl orada Türkçe öğrenip buraya orta seviyede Türkçe ile geldiler. Temmuz ayına kadar Türkçelerini ileri seviyeye taşıyacaklarını düşünüyorum. Çok ilgili ve çalışkanlar, ödevlerini zamanında yapıyorlar. Hafta sonu duydukları yeni kelimeleri getirip öğretmenlerine soruyorlar. Deyimleri, ifadeleri birbirleriyle tartışıyorlar, müthiş ilgililer. Yüksek motivasyona sahip oldukları için Türkçe seviyelerini iyi bir noktaya getirip döneceklerini düşünüyorum" dedi.