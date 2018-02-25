Çift diploma alacaklar

Bir vakıf üniversitesiyle Fransız ECAM Lyon Mühendislik Okulu arasında elektrik-elektronik mühendisliği bölümünde ortak diploma projesi hayata geçiriliyor. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından öğrenci alımının onaylanmasını takiben İngilizce ve Fransızca yapılacak dört yıllık eğitimin ilk iki yılı Yaşar Üniversitesinde, sonraki iki yılı ise Lyon ECAM’da gerçekleşecek. Bu eğitimin sonunda mezun olan öğrenciler, uluslararası geçerliliği olan ortak diploma sahibi olacak. ECAM mühendislik diploması isteyen öğrenciler de ECAM’da bir yıl daha eğitim alarak diploma sahibi olacak.

İKİ MÜHENDİSLİK KÜLTÜRÜ BİRLEŞECEK

Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemali Dinçer, şunları söyledi:

“Çift diploma ortak programını hayata geçirmekten büyük mutluluk duyuyoruz. ECAM Lyon 118 yıllık geçişe sahip köklü bir mühendislik okulu. Mühendislik Fakültemizin Elektrik- Elektronik Mühendisliği Bölümü ile başladığımız bu yolculuğu, diğer programlarla da geliştirmeyi düşünüyoruz. İngilizce ve Fransızca eğitim verilen lisans düzeyinde ilk program olacak. Buradan mezun olacak öğrencilere, uluslararası bir kariyer sunacak. Her iki mühendislik kültürünün birleştiği bir program. Türkiye’de, Fransa’da, Avrupa Birliğinde ve tüm dünyada üst düzey bir mühendislik kariyeri sunmaya yönelik bir çift diploma programı. Yalnızca öğrenci düzeyinde değil aynı zamanda öğretim üyesi değişim programıyla akademik iş birliğinin de gelişeceğine inanıyoruz. Lyon’dan hocalar buraya gelecek, bizden de hocalar oraya gidecek.”

ULUSLARARASI KARİYER FIRSATI

İzmir Bizim Okul Eğitim Sağlık ve Kültür Vakfı Başkanı Lucien Arkas ise bu programın hayata geçirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Burada da dostluk havasında bir görüşme gerçekleşti. Çift diploma olması açısından da çok faydalı. Çocuklarımızın önlerini açmış oluyoruz. Onları çok kültürlülüğe, küreselleşen dünya şartlarına, dış dünyaya alıştırmak lazım. Dünya artık kocaman, dışarıda zorluk ve yabancılık çekmemeleri lazım. İki yıl burada okuyup programa alışacaklar, sonrasında da Fransa’da eğitim alacaklar. Mezun olduklarında uluslararası bir kariyer fırsatları olacak. Türkiye açısından da yetişmiş insan gücü için çok önemli” diye konuştu.