Çeyrek asırlık bir gönül yolculuğu... YEKÜV’den 25 bin öğrenciye burs

EĞİTİMDE fırsat eşitliğini amaçlayan 21’inci Yüzyıl Eğitim ve Kültür Vakfı (YEKÜV), 25’inci kuruluş yıldönümü kapsamında 1992-2017 yılları arasında yaptığı etkinlik ve projeleri anlatan bir kitap hazırladı. İstanbul The Marmara Taksim’de dün düzenlenen basın toplantısında tanıtılan kitapta, bursiyerlerin görüşlerine de yer verildi. Vakfın kurucularından, YEKÜV Onursal Başkanı Gülbin Sözen yaptığı konuşmada, 25 yılda yaklaşık 25 bin öğrenciye burs verildiğini belirtti. Neden gönüllü olduğunu, anneannesiyle ilgili bir anısını anlatarak açıklayan Sözen, şunları söyledi: “Kimin etkisinde kaldım diye çok düşündüm. Anneannemle çok temas ettim. O zaman evim kiraya verilirse çocukları sevindireceğim derdi. Biz onunla Tahtakale’ye giderdik. O zaman renkli leblebiler vardı. Rengarenk kâğıtları külah yapardık. Çocuklar onları kapışırdı.”

BURS, ÇOCUĞU TANIMAMIZ İÇİN BİR ARAÇTI

Konuşmasında vakfın kuruluş hikâyesine de değinen Sözen, şunları anlattı: “Bizimki çeyrek asırlık bir gönül yolculuğu. İşe başlarken emin olun bu kadar devamlı olacağımızı, yürek koyacağımızı biz bile bilmiyorduk. Fakat öyle bir olay ki, içine girdikçe oturup bir proje üreteyim diye düşünmüyorsunuz. Olaylar sizi proje üretmeye zorluyor. Biz de burs verdik. Bu sayıyı ciddi rakamlara ulaştırdık. Ama bursun çok ötesinde bir şey yapmaya çalıştık. Kitapta da göreceksiniz ki bursu sadece araç olarak kullandık. Bir beraberliği sağladık. Kitapta en etkileyici olan, bizim yaptıklarımız değil, çocuk mektupları. Bizimle beraberliğinizde ne yaşadınız, ne düşündünüz diyerek aldığımız iki satırlık yazılar onlar. Burs, çocuğu tanımamız için bir araçtı. Biz aslında milyonlara dokunduk. Okul öncesinden okumamış kadınlara kadar her kesime ulaşıyoruz. YEKÜV, bizlerden sonra gelecek genç kuşaklarca ve vakfın profesyonellerince korunması ve yüceltilmesi gereken toplumsal bir emanettir. Büyük bir çaba ve özveriyle sahip olunan bu emanetin; kuruşuna, itibarına zarar vermeden bizlerin inanç ve felsefesi doğrultusunda yüreklerini de katarak kullanılması ve yeni kazanımlarla büyütülmesi en büyük dileğim, hatta kuruluşundan bugüne emanetleri alan kişi olarak vasiyetimdir.” YEKÜV, başarılı ancak eğitimlerini sürdürürken zorlanan ilkokul, lise ve yükseköğretim düzeyindeki öğrencilere burs sağlıyor.

TOPLUM HUZURU BU GÖNÜLLÜLÜK OKULLARIYLA MÜMKÜN

YEKÜV Başkanı Işın Özdemir, toplumsal barışın gönüllülük okullarıyla mümkün olacağını belirterek şöyle konuştu: “Biz YEKÜV olarak 25 yıl önce ‘Bir çocuk daha okusun’ diye yola çıkmıştık, bundan sonra ‘Eğitim ve sevgiden mahrum kalan tek çocuğumuz kalmasın’ diyerek yola devam edeceğiz. 25 yıllık çabaların, büyük bir emekle yürütülen çalışmaların özeti niteliğindeki kitabımızı size 25’inci yılımızda armağan etmekten büyük mutluluk duyuyoruz. 25 yıllık sürdürülebilir bir sivil toplum kuruluşu olarak, bu bilgilerin Türkiye’de önemli bir kaynak olacağını düşünüyorum. Ben 12 yıldır bu yapının içerisindeyim. Daha çok proje üreteceğiz. YEKÜV’ü yaşanarak öğrenilen bir gönüllülük okulu olarak tanımlıyorum. Çünkü içinde bolca özveri, sevgi, disiplin, yürek var. Bu birikimi, gelecek kuşaklara aktarmak için projeler üretme çabamız bulunuyor. Ben toplumsal barış ve huzurumuzun bu gönüllülük okullarının çoğalmasıyla mümkün olacağını düşünüyorum.”