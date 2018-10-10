Çevreci Kübra’nın okuluna teknoloji sınıfı
Manisa’nın Alaşehir ilçesinde, ilki geçen eylül ayında düzenlenen ‘Uluslararası Kültür, Sanat ve Üzüm Festivali’ne katılan iş insanı Sezgin Baran Korkmaz, yere atılan içecek kutularını toplayıp, çöp kutusuna atarken gördüğü Kübra Çoban’a verdiği sözü tuttu. Korkmaz, Kübra’nın öğrencisi olduğu Alaşehir Ortaokulu’nun öğretmenler odasını yeniledi, bilim ve teknoloji sınıfı oluşturulmasını sağladı. Bilim ve teknoloji sınıfı törenle açıldı.
Alaşehir 1’inci Uluslararası Kültür, Sanat ve Üzüm Festivali etkinliklerinin son günü olan geçen 5 Eylül’de, Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’nda, Alaşehir Ortaokulu 5’inci sınıf öğrencisi Kübra Çoban’ın yere atılan içecek kutularını tek tek toplayıp, çöp kutusuna atması, orada bulunan eğitim gönüllüsü iş insanı Sezgin Baran Korkmaz’ın dikkatini çekti. Korkmaz, Çoban’ın bu örnek davranışından çok etkilendi. Yanındaki ablası Tuğba Çoban’dan adını öğrenen Korkmaz, Kübra Çoban’ı yanına çağırdı. Bilgisayar alması ve okul ihtiyaçlarını karşılaması için Çoban’a zarf içinde para veren Korkmaz, küçük kızın okuduğu okula da onun adını taşıyacak bilim ve teknoloji sınıfı yaptırıp, kendisini yetiştiren öğretmenlerin odasını ise yenileme sözü verdi.
Sezgin Baran Korkmaz, yönetim kurulu başkanı olduğu vakıf aracılığıyla okula gönderdiği yeni masa ve sandalyeler, öğretmen odasına yerleştirildi. Konferans salonuna klima takıldı. Kübra Çoban’ın adına açılan bilim ve teknoloji sınıfına da beş bilgisayar konuldu.
Adına teknoloji sınıf açılan öğrenci Kübra Çoban, "Çöp topladım, okuluma teknoloji sınıfı kazandırdım, kendime de burs kazandım, çok mutluyum. Arkadaşlarıma tavsiyem, çevremizi temiz tutalım, yerlere çöp atmayalım" dedi.
İş insanı Sezgin Baran Korkmaz ise işlerinin yoğunluğu nedeniyle törene katılamadı.
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