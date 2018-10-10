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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Eğitim
DHA
10.10.2018 - 15:21, Son Güncelleme:

Çevreci Kübra’nın okuluna teknoloji sınıfı

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Çevreci Kübra’nın okuluna teknoloji sınıfı

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde, ilki geçen eylül ayında düzenlenen ‘Uluslararası Kültür, Sanat ve Üzüm Festivali’ne katılan iş insanı Sezgin Baran Korkmaz, yere atılan içecek kutularını toplayıp, çöp kutusuna atarken gördüğü Kübra Çoban’a verdiği sözü tuttu. Korkmaz, Kübra’nın öğrencisi olduğu Alaşehir Ortaokulu’nun öğretmenler odasını yeniledi, bilim ve teknoloji sınıfı oluşturulmasını sağladı. Bilim ve teknoloji sınıfı törenle açıldı.

Alaşehir 1’inci Uluslararası Kültür, Sanat ve Üzüm Festivali etkinliklerinin son günü olan geçen 5 Eylül’de, Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’nda, Alaşehir Ortaokulu 5’inci sınıf öğrencisi Kübra Çoban’ın yere atılan içecek kutularını tek tek toplayıp, çöp kutusuna atması, orada bulunan eğitim gönüllüsü iş insanı Sezgin Baran Korkmaz’ın dikkatini çekti. Korkmaz, Çoban’ın bu örnek davranışından çok etkilendi. Yanındaki ablası Tuğba Çoban’dan adını öğrenen Korkmaz, Kübra Çoban’ı yanına çağırdı. Bilgisayar alması ve okul ihtiyaçlarını karşılaması için Çoban’a zarf içinde para veren Korkmaz, küçük kızın okuduğu okula da onun adını taşıyacak bilim ve teknoloji sınıfı yaptırıp, kendisini yetiştiren öğretmenlerin odasını ise yenileme sözü verdi.

Çevreci Kübra’nın okuluna teknoloji sınıfı

Sezgin Baran Korkmaz, yönetim kurulu başkanı olduğu vakıf aracılığıyla okula gönderdiği yeni masa ve sandalyeler, öğretmen odasına yerleştirildi. Konferans salonuna klima takıldı. Kübra Çoban’ın adına açılan bilim ve teknoloji sınıfına da beş bilgisayar konuldu.

Adına teknoloji sınıf açılan öğrenci Kübra Çoban, "Çöp topladım, okuluma teknoloji sınıfı kazandırdım, kendime de burs kazandım, çok mutluyum. Arkadaşlarıma tavsiyem, çevremizi temiz tutalım, yerlere çöp atmayalım" dedi.

İş insanı Sezgin Baran Korkmaz ise işlerinin yoğunluğu nedeniyle törene katılamadı.

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