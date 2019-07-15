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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
Prof. Dr. Mehmet KARACA - İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü
15.07.2019 - 09:59, Son Güncelleme:/

Çevre baskısından soyutlanın iyi karar verin

Yükseköğretime Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları 18 Temmuz'da açıklanacak. Sıra da tercihler var. Üniversite adaylarının bu dönemde çevre baskısından soyutlanarak iyi karar vermeleri gerekiyor.

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Üniversite dönemine hazırlanan gençler, hayatlarının en önemli dönemlerinden birini yaşıyor. Gençler, geleceğe hangi meslekle ilerleyeceklerini belirleyecekleri tercih dönemindeler. Bu dönemde üniversite adayı gençlerin aileleriyle birlikte kendilerinin hangi bölümü istedikleri, bu bölümün hangi üniversitede olması gerektiğini netleştirmeleri önemli. Burada köklü ve kültürlü üniversite seçimi çok önemli. Çevre baskısından mümkün olduğunca soyutlansınlar, ne isteklerini netleştirsinler.

ÜNİVERSİTE KAMPUSLARINI GEZİN
Gençlerin, yaz döneminde mutlaka üniversite kampus gezilerine katılmalarını, aday öğrenci birimleriyle iletişime geçmelerini öneriyoruz. Böylece hem bölüm hem de üniversite hakkında doğrudan bilgi alma şansını bulacaklardır. Türkiye’nin ilk teknik üniversitesi olarak 246 yıllık tarihimiz boyunca en iyi mühendisleri, mimarları, iş adamlarını, sanatçıları ve bilim adamlarını yetiştirdik ve yetiştirmeye devam ediyoruz. İstanbul’un farklı bölgelerindeki 5 yerleşkemizde, güncel ders planlarımız, yetkin öğretim kadromuz, her alanda önde gelen Teknokentimiz, laboratuvarlar, ödüllü yeşil kampüs olanaklarımız ile ‘öncü’ misyonumuzu sürdürüyoruz. Üniversite  adaylarının iyi düşünüp karar vermeleri gerekiyor.

PROF. DR. MEHMET KARACA KİMDİR?
Prof. Dr. Mehmet Karaca, lisans ve yüksek lisans öğrenimini İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölümü’nde tamamladı. Ardından Amerika Birleşik Devletleri’ne giderek M. Sc. University of California Los Angeles (UCLA) - Atmosfer ve Okyanus Bilimleri Bölümü’nde ikinci kez yüksek lisans mezunu oldu ve sonrasında ise doktora öğrenimini de bitirdi. 1993-1995 yılları arasında İTÜ  Fen Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcılığı görevine gelen ve 2001-2004 yılları arasında aynı kurumun müdürlüğünü yapan Karaca, 2001-2002 yılları arasında Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcılığı ve İTÜ Araştırma Fonu Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini de yürüttü. İdarî görevlerde gösterdiği başarıların sonucunda zamanla yükselen Prof. Dr. Mehmet Karaca, 2008-2010 yılları arasında rektör yardımcılığı, 2009-2010 yılları arasında ise bir yıl boyunca İTÜ KKTC Kurucu Rektörü oldu. Aradan geçen iki yılın sonunda İTÜ Rektörü olarak atandı.

 

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