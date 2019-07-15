Çevre baskısından soyutlanın iyi karar verin
Yükseköğretime Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları 18 Temmuz'da açıklanacak. Sıra da tercihler var. Üniversite adaylarının bu dönemde çevre baskısından soyutlanarak iyi karar vermeleri gerekiyor.
Üniversite dönemine hazırlanan gençler, hayatlarının en önemli dönemlerinden birini yaşıyor. Gençler, geleceğe hangi meslekle ilerleyeceklerini belirleyecekleri tercih dönemindeler. Bu dönemde üniversite adayı gençlerin aileleriyle birlikte kendilerinin hangi bölümü istedikleri, bu bölümün hangi üniversitede olması gerektiğini netleştirmeleri önemli. Burada köklü ve kültürlü üniversite seçimi çok önemli. Çevre baskısından mümkün olduğunca soyutlansınlar, ne isteklerini netleştirsinler.
ÜNİVERSİTE KAMPUSLARINI GEZİN
Gençlerin, yaz döneminde mutlaka üniversite kampus gezilerine katılmalarını, aday öğrenci birimleriyle iletişime geçmelerini öneriyoruz. Böylece hem bölüm hem de üniversite hakkında doğrudan bilgi alma şansını bulacaklardır. Türkiye’nin ilk teknik üniversitesi olarak 246 yıllık tarihimiz boyunca en iyi mühendisleri, mimarları, iş adamlarını, sanatçıları ve bilim adamlarını yetiştirdik ve yetiştirmeye devam ediyoruz. İstanbul’un farklı bölgelerindeki 5 yerleşkemizde, güncel ders planlarımız, yetkin öğretim kadromuz, her alanda önde gelen Teknokentimiz, laboratuvarlar, ödüllü yeşil kampüs olanaklarımız ile ‘öncü’ misyonumuzu sürdürüyoruz. Üniversite adaylarının iyi düşünüp karar vermeleri gerekiyor.
PROF. DR. MEHMET KARACA KİMDİR?
Prof. Dr. Mehmet Karaca, lisans ve yüksek lisans öğrenimini İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölümü’nde tamamladı. Ardından Amerika Birleşik Devletleri’ne giderek M. Sc. University of California Los Angeles (UCLA) - Atmosfer ve Okyanus Bilimleri Bölümü’nde ikinci kez yüksek lisans mezunu oldu ve sonrasında ise doktora öğrenimini de bitirdi. 1993-1995 yılları arasında İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcılığı görevine gelen ve 2001-2004 yılları arasında aynı kurumun müdürlüğünü yapan Karaca, 2001-2002 yılları arasında Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcılığı ve İTÜ Araştırma Fonu Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini de yürüttü. İdarî görevlerde gösterdiği başarıların sonucunda zamanla yükselen Prof. Dr. Mehmet Karaca, 2008-2010 yılları arasında rektör yardımcılığı, 2009-2010 yılları arasında ise bir yıl boyunca İTÜ KKTC Kurucu Rektörü oldu. Aradan geçen iki yılın sonunda İTÜ Rektörü olarak atandı.
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