‘Cerrahi Tehlike’ye ödül
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) tarafından ‘sağlık’ temalı haberlerin adsız kahramanlarına teşekkür etmek amacıyla düzenlenen ‘Şahane Medya Ödülleri’ sahiplerini buldu.
Üniversitenin Haydarpaşa Külliyesi’nde İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen törende, ‘Yazılı Basın’ , ‘Görsel Basın’ ve ‘İnternet Basını’ kategorilerinde verilen ödüller sahiplerine takdim edildi. Yazılı basın dalında ‘Yılın Haberi Ödülü’ne yıllarca sağlık alanında haberlere imza atan Hürriyet Gazetesi Haber Araştırma Müdürü Mesude Erşan’ın ‘Cerrahi Tehlike’ haberi layık görüldü. Erşan ödülünü İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’ndan aldı.
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