'Cep'ten e-denklik

Milli Eğitim Bakanlığı, son yıllarda çoğunluğunu Suriyelilerin oluşturduğu göç nedeniyle yabancı öğrenci sayısının ciddi oranda arttığını, bu nedenle denklik taleplerinin de yükseldiğini açıkladı. Bakanlık bu nedenle, e-Denklik sistemini uygulamaya koyduklarını, sistemin halen Ankara, İstanbul ve Bursa’da, yurtdışında ise Berlin, Bakü ve Kosova’da kullanıldığını bildirdi.

Bu uygulamalar kapsamında 81 il ve 86 ilçe merkezi çalışanlarına denklik yönetmeliği ve e-Denklik modülü eğitimleri verilecek. Sonraki aşamada ise 81 il, nüfusu 250 binin üzerindeki büyükşehire bağlı 86 ilçe ve yurtdışında bulunan 43 eğitim müşavirlik/ataşelikleriyle sistem uygulanmaya başlayacak.

İŞLEMLER HIZLANACAK

Denklik işlemlerinde başvurular ‘edenklik.meb.gov.tr’ adresinden yapılıyor. İlgili sayfadan ‘online başvuru’ bölümünden de işlem basamakları takip edilerek mevcut olan öğrenim belgeleri sisteme yükleniyor. Böylece denklik başvurusunda bulunanlar, kendi seçtikleri merkezi, randevu tarihi ve saatinde sisteme girdikleri belgelerin orijinalleriyle ilgili denklik merkezine giderek kısa sürede bu işlemi gerçekleştirebiliyor. m Esra ÜLKAR