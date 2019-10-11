Cemal Aliyev ‘Dünya Yıldızı’ olma yolunda
1993 doğumlu çello sanatçısı Cemal Aliyev, dünyanın en prestijli yarışmalarından birini kazandı. Aliyev, Fazıl Say’ın ardından bu düzeyde yarışma kazanan ikinci isim.
New York’ta 68 yıldır düzenlenen ‘Concert Artists Guild’ yarışmasını kazanan çello sanatçısı Cemal Aliyev, Fazıl Say’ın 1995’de kazandığı ‘Young Concert Artist Yarışması’nın ardından bu ölçekte bir yarışma kazanan ikinci Türk oldu.
ÇEV Sanat Genç Yetenekler Projesi kapsamı’nda Londra’da eğitimine devam eden Aliyev, New York’ta 3-6 Ekim tarihleri arasında düzenlenen ‘Concert Artists Guild’ yarışmasını kazandı. İngiltere’nin prestijli salonlarında, önemli orkestralarla konserler vererek kariyerini sürdüren Aliyev, bu yarışma sonrasında Kuzey, Güney Amerika ve Asya kıtalarında vereceği konserlerle dünya sanatçısı olarak Türkiye’nin bayrağını dalgalandıracak. Cemal Aliyev, New York Kaufman Music Center’da düzenlenen tüm dünyadan bütün enstrümanların katıldığı yüzlerce başvuru arasından sıyrıldı. Sadece 30 sanatçının davet edildiği yarışmanın ilk aşamasında performansıyla büyük beğeni toplayan Aliyev, finale kalan sekiz kişi arasına adını yazdırdı. Cemal Aliyev yarışmada Fazıl Say’ın ‘Dört Şehir’ sonatını, E.Bloch’un kısa parçalarını, Chopin’in ‘Polonaise Brillante’ eserini üstün yeteneği ve güçlü yorumuyla seslendirdi. Cemal Aliyev, 10 kişilik uluslararası jüriden tam not alarak yarışmayı kazandı.
3 YILLIK KONTRAT İMZALADI
ÇEV Sanat’ın QNB Finansbank Ana Sponsorluğu’nda sürdürdüğü Genç Yetenekler Projesi kapsamında Londra Royal College of Music’de eğitimine devam eden Aliyev, Concert Artists Menajerliği ile üç senelik kontrat imzaladı. Böylece dünyanın çeşitli ülkelerinde konserler verecek.
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