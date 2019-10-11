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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 11.10.2019 - 16:48, Son Güncelleme:/

Cemal Aliyev ‘Dünya Yıldızı’ olma yolunda

1993 doğumlu çello sanatçısı Cemal Aliyev, dünyanın en prestijli yarışmalarından birini kazandı. Aliyev, Fazıl Say’ın ardından bu düzeyde yarışma kazanan ikinci isim.

Cemal Aliyev ‘Dünya Yıldızı’ olma yolunda
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New York’ta 68 yıldır düzenlenen ‘Concert Artists Guild’ yarışmasını kazanan çello sanatçısı Cemal Aliyev, Fazıl Say’ın 1995’de kazandığı ‘Young Concert Artist Yarışması’nın ardından bu ölçekte bir yarışma kazanan ikinci Türk oldu.

ÇEV Sanat Genç Yetenekler Projesi kapsamı’nda Londra’da eğitimine devam eden Aliyev, New York’ta 3-6 Ekim tarihleri arasında düzenlenen ‘Concert Artists Guild’ yarışmasını kazandı. İngiltere’nin prestijli salonlarında, önemli orkestralarla konserler vererek kariyerini sürdüren Aliyev, bu yarışma sonrasında Kuzey, Güney Amerika ve Asya kıtalarında vereceği konserlerle dünya sanatçısı olarak Türkiye’nin bayrağını dalgalandıracak. Cemal Aliyev, New York Kaufman Music Center’da düzenlenen tüm dünyadan bütün enstrümanların katıldığı yüzlerce başvuru arasından sıyrıldı. Sadece 30 sanatçının davet edildiği yarışmanın ilk aşamasında performansıyla büyük beğeni toplayan Aliyev, finale kalan sekiz kişi arasına adını yazdırdı. Cemal Aliyev yarışmada Fazıl Say’ın ‘Dört Şehir’ sonatını, E.Bloch’un kısa parçalarını, Chopin’in ‘Polonaise Brillante’ eserini üstün yeteneği ve güçlü yorumuyla seslendirdi. Cemal Aliyev, 10 kişilik uluslararası jüriden tam not alarak yarışmayı kazandı.

3 YILLIK KONTRAT İMZALADI
ÇEV Sanat’ın QNB Finansbank Ana Sponsorluğu’nda sürdürdüğü Genç Yetenekler Projesi kapsamında Londra Royal College of Music’de eğitimine devam eden Aliyev, Concert Artists Menajerliği ile üç senelik kontrat imzaladı. Böylece dünyanın çeşitli ülkelerinde konserler verecek.

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