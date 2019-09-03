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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
03.09.2019 - 17:08, Son Güncelleme:/

Çankırılı öğrenciler Japonya yolcusu

Dünya genelinde tsunami ve doğal afet konusunda farkındalık oluşturmak için her yıl Japonya'da düzenlenen ‘Dünya Tsunami Farkındalık Günü Lise Öğrencileri Zirvesi’ etkinliğine Türkiye adına Çankırı TOBB Fen Lisesi öğrencileri katılacak.

Çankırılı öğrenciler Japonya yolcusu
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Dünya genelinde tsunami ve doğal afet konusunda farkındalık oluşturmak için her yıl Japonya'da düzenlenen "Dünya Tsunami Farkındalık Günü Lise Öğrencileri Zirvesi" etkinliğine Türkiye adına katılacak Çankırılı öğrenciler hazırlıklarını tamamladı. Japonya'nın Hokkaido şehrinde 5-12 Eylül'de yaklaşık 80 ülkenin katılımıyla düzenlenecek ‘Dünya Tsunami Farkındalık Günü Lise Öğrencileri Zirvesi’ne katılmaya hak kazanan Çankırı TOBB Fen Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri 4 Eylül’de yola çıkacak. Mayıs ayından beri zirveye hazırlanan öğrencilerden Can Pusat Dinçer, Damla Aydın, Süeda Eken, Kemal Enes Ulu ve Buğra Kaan Kaya ile öğretmenleri Bihter Dinçel Bak, Japonya'da doğal afetler ve tsunami konusunda sunum gerçekleştirecek.

‘HAZIRLIKLARIMIZI YAPTIK’
Öğrencilerden Damla Aydın, Japonya'da Türkiye'yi temsil etmenin heyecanını yaşadığını söyledi. Japonya'da Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceklerini anlatan Aydın, "Bu zamana kadar hazırlıklarımızı yaptık. Tsunamiyi afet olarak daha detaylı öğrendik. Daha sonra kendimiz bir şeyler üretmeye çalıştık. Biz insansız hava aracı projesi yapmıştık. Okulumuz bu sayede Türkiye genelinde tanındı. Bundan dolayı bizim okulumuz seçildi. Bu durumdan da çok mutluyum. Orada ülkemizi en güzel şekilde temsil edeceğiz" diye konuştu.

Can Pusat Dinçer de "Japonya'da elde edeceğimiz birikimle de ülkemizde çalışmalar yapacağız" dedi.

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