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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haber Giriş: 20.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:/

Cambridge’in Türkçe anadil sınavında dünya birincisi

İSTANBUL Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Rümeysa Hakyemez, Cambridge Üniversitesi Türkçe anadil sınavında ‘Dünyada En Yüksek Puan’ (Top in the World) ödülünü aldı.

Cambridge’in Türkçe anadil sınavında dünya birincisi
Esra ÜLKAR
Esra ÜLKAR
eulkar@hurriyet.com.tr
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Esra ÜLKAR
Esra ÜLKAR
eulkar@hurriyet.com.tr

Kartal Anadolu İHL üniversitenin ‘Uluslararası Genel Ortaöğretim Sertifika Programı’na 2014’ten beri akredite. 9 ve 10’uncu sınıf öğrencileri ulusal müfredatın yanında bu programın da eğitimini alıyor ve sınava giriyor. Başarılı olanlara ‘Ülkenin En İyisi’, ‘Genelinde En İyi’ ve ‘Yüksek Başarı’ gibi ödüller veriliyor. Programa akredite olan okulların öğrencileri Türkçe anadil sınavına başvurarak sınava katılabiliyorlar. Türkçe anadil sınavına farklı ülkelerden katılım olup olmadığı ya da Türkiye’den kaç kişinin katıldığıysa bilinmiyor. Cambridge programlarına, 5 yaşından 19 yaşına kadar, dünyanın 160 ülkesinden, 10 bini aşkın okuldan 8 milyon aday, çeşitli düzeylerde katılıyor.

Cambridge’in Türkçe anadil sınavında dünya birincisi

KEYİFLİ VE ZORLAYICIYDI

Türkçe anadil sınavına girenler arasında 98 puanla en yüksek puanı alan 11’inci sınıf öğrencisi Rümeysa Hakyemez, gururlu olduğunu belirterek şöyle konuştu: “Program keyifli ve zorlayıcıydı. Sıradan çalışmalarımızın üstüne yeni başarılar katmak benim için çok önemli. Dolayısıyla her ne kadar bu program zorlayıcı olmuş olsa da iki dolu yıl bana pek çok şey kattı. Bu başarı beni çok mutlu etti. Hem okulumu hem ülkemi temsil edecek bir başarıya imza attığım için gurur duyuyorum. Hedefimde Boğaziçi Siyaset Bilimi ve Uluslararası ilişkiler var. Kariyerime sosyoloji yüksek lisansıyla akademisyen olarak devam etmeyi diliyorum.”

TATİLLERDE DE OKULDALAR

Okul müdürü Mithat Tekçam bu programa akredite olan ilk devlet okulu olduklarını belirterek şunları söyledi:
“Türkiye’de IGCSE akreditasyonunu alan ilk devlet okuluyuz. Öğrencilerimiz IGCSE müfredatındaki altı temel dersi alıyorlar. Matematik, fizik, kimya, biyoloji, anadil, edebiyat, İngilizce. IGCSE kapsamındaki matematik ve fen dersleri ağırlıklı olarak İngilizce işleniyor. Öğrencilerimiz bu altı dersin dışındaki diğer derslerini ulusal müfredattaki öğrencilerle aynı alıyor. Bu başarıda birçok öğretmenimizin emeği, veli desteği var. Öğrencilerimiz bir taraftan ulusal kazanımları, bir taraftan da uluslararası kazanımları öğreniyorlar. Yaz tatillerini, cumartesi günlerini okulda geçirerek bir üst eğitim kurumuna daha iyi hazırlanıyorlar. Her birini tebrik ediyorum.”

Cambridge’in Türkçe anadil sınavında dünya birincisi

50’Yİ AŞKIN OKUL

Okulun IGCSE programı koordinatörü Metin Çiftçi de şu bilgileri verdi:

“Cambridge’in 6 yaşından 19 yaşına kadar çeşitli programları var. Bizim öğrencilerimiz 14-16 yaş arası program olan Uluslararası Genel Ortaöğretim Sertifika Programı sınavlarına giriyorlar. Türkiye’de 50 küsur okulda bu sistem uygulanıyor. İsteyen okul bir, isteyen altı ders alabiliyor. Ardından sınavlara giriyorlar. Mayıs ve kasım ayında sınavlar yapılıyor. Rümeysa mayıs dönemindeki sınava girdi. Sonuçlar ağustosta açıklandı. Belge bize iki hafta önce ulaştı. Daha önceki yıllarda da üç öğrencimiz anadil Türkçe’de 100 tam puan almıştı. Rümeysa 98 aldı. Ama daha yükseği olmadığı için ödüle hak kazandı. Anadil Türkçe sınavına kaç öğrencinin girdiğini açıklamıyorlar. Yetkililere özellikle de sordum ancak açıklamadıklarını söylediler. Diğer derslerin sınavlarına 35, 55 bin arası öğrenci giriyor. Yetkililer bizi tebrik etti, aralık ayında ziyaret edeceklerini söylediler.”

SORULAR YURTDIŞINDAN

ÖĞRENCİLER sınava okullarında giriyorlar. Ders harici öğretmenleri gözetmen oluyor. Cambridge adına müfettiş görevlendirilebiliyor. Sınav soruları yurtdışından geliyor, yurtdışında okunuyor. Türkçe anadil sınavında sorular Türkçe soruluyor. Tasvir, hikaye, kaynaştırma metni, tartışma metni gibi metinler üzerinden yorum ağırlıklı bir sınav yapılıyor.

Esra ÜLKAR
Esra ÜLKAR
eulkar@hurriyet.com.tr
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