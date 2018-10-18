Cambridge akademisyenleri inşaatı konuştu
Cambridge Üniversitesi akademisyenleri, Türkiye’nin yapı sektöründeki dijital dönüşümünü takip etmek için ‘BIM ve Ötesi: İnşaat Sektöründe Dijital Dönüşüm’ sempozyumunda buluştu. Amerika, Kanada ve Avrupa’dan akademisyenler, “Türkiye’deki gelişmeleri yakından takip ediyoruz” dedi.
İstanbul Teknik (İTÜ) ve Orta Doğu Teknik (ODTÜ) üniversitelerinin öğretim üyelerinin katkılarıyla düzenlenen ‘BIM ve Ötesi: İnşaat Sektöründe Dijital Dönüşüm’ sempozyumu sona erdi. Ankara merkezli mühendislik firması Prota’nın düzenlediği sempozyumda, Türkiye’de ilk kez inşaat sektöründe dijital dönüşüm ele alındı. Sempozyuma uluslararası camia büyük ilgi gösterdi. Aralarında Cambridge, Carnegie Mellon ve Colorado State gibi dünyanın önde gelen üniversitelerinden akademisyenler; Amerika, Kanada, Avrupa ve Türkiye’den uzman konuşmacılar İTÜ Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde bir araya geldi. Tasarla, uygula, yakala, ilerle olmak üzere dört ana oturumda gerçekleşen sempozyumda; kent mimarisi, altyapı, şehir planlaması ve dünyadaki örnekler paylaşıldı. Türkiye için bu başlıklardaki ihtiyaçlar ve çözüm önerileri anlatıldı, robotik yaklaşımlar ve geleceğe yönelik teknolojiler masaya yatırıldı.
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