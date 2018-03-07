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    Cam sanatı müfredata giriyor

    Hürriyet Eğitim
    07.03.2018 - 13:19 | Son Güncelleme:

    Cam işleme sanatının yok olmasını istemeyen bir vakıf üniversitesi, Cam Ocağı Vakfı işbirliğinde, cam sanatını öğrencilerle tanıştıracak. Öğrencilere ve topluma açık sertifika programları düzenleyecek olan üniversite, Beykoz’un camla anılmaya devam etmesini hedefliyor.

    Tarihi 17’inci yüzyıla dayanan İstanbul’un Beykoz ilçesinin simgesi olan cam işleme sanatı, öğrencilere aktarılacak. Beykoz Üniversitesi, Beykoz’un simgelerinden cam işleme sanatını yeni nesillere aktarmak için Cam Ocağı Vakfı ile iş birliği yaptı. Beykoz’un cam sanatını yaşatma ve yeni nesillere tanıtmayı amaçlayan Beykoz Üniversitesi, ilk olarak cam sanatını Beykoz Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi müfredatına alacak.

    Cam sanatı müfredata giriyor

    TEZSİZ YÜKSEK LİSANS OLUŞTURULMASI HEDEFLENİYOR
    Beykoz Gelişim bünyesinde öğrencilere ve topluma açık sertifika programları düzenlenecek. Beykoz Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (Beykoz TÖMER) Türkçe öğrenen uluslararası öğrencilere yaz okulunda atölye çalışmaları gerçekleştirilecek. Gelecek dönemlerde de cam sanatı, Sanat ve Tasarım Fakültesi’nde 4 yıllık bir lisans programı, Meslek Yüksekokulu’nda 2 yıllık bir önlisans programı, Lisansüstü Programlar Enstitüsü bünyesinde tezsiz bir yüksek lisans programı oluşturulması hedefleniyor.

    Cam sanatı müfredata giriyor

    ‘ÖĞRENCİLERİMİZİ CAMLA TANIŞTIRACAĞIZ’
    Cam sanatını desteklemenin Beykoz'un adını taşımanın verdiği doğal bir kurumsal sosyal sorumluluk olduğunu belirten Beykoz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Durman, “Bunu bir adım daha ileriye taşıyalım, öğrencilerimizi ve uluslararası öğrencilerimizi camla tanıştıralım istedik. Yaz okulunda da uluslararası öğrencilerimize Türk kültürünün bir parçası olarak camı tanıtacağız, topluma açık sertifika programları yapacağız” dedi.

    Cam sanatı müfredata giriyor

    Sanat ve Tasarım Fakültesi’nde 3 kredi 5 AKTS’lik bir dersin içeriğini oluşturduklarını belirten Durman, konuşmasına şöyle devam etti: “Orta vadede cam sanatının lisans, önlisans ve yüksek lisans programları içinde yer almasını hedefliyoruz. Cam sanatı konusunda araştırmalar yapılmasını, Türk ve uluslararası sanatçıların bir araya getiren konferans ve sergiler düzenlenmesini de amaçlıyoruz.”

    Cam sanatı müfredata giriyor

    Etiketler: Cam Ocağı Vakfı , ÖĞRENCİ , Beykoz Üniversitesi , Müfredat , Cam Sanatı , Tezsiz Yüksek Lisans
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