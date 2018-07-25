Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümü nedir? Mezunları ne iş yapar?
Üniversite tercihlerinin yapılmasına kısa bir süre kala bölüm ve meslek araştırmaları da hız kazandı. En çok aranan bölümlerden biri de Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümü oldu. Peki, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümü nedir? Mezunları ne iş yapar?
Sosyal korumadan, işsizliğe, sendikalaşmadan, çalışma barışına, verimlilikten, iş sağlığı ve güvenliğine kadar pek çok konu Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü’nün incelediği alana giriyor. İnsanın üretim sürecinde bir meta olmadığını dikkate alarak, insan onuruna yakışır çalışma ortamının sağlanması da temel hareket noktası olan bölüm iktisat, işletme, hukuk gibi pek çok ana bilim dalının kesiştiği bir alan olarak ortaya çıkıyor. İşte, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri bölümü hakkında merak edilen detaylar...
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Lisans Programının amacı, çalışma yaşamını sosyal politika, hukuk, ekonomi, sosyoloji, psikoloji ve yönetim gibi sosyal bilimlerin çeşitli disiplinleri ışığında incelemeyi ve bu kapsamda eğitim ve öğretim sunmayı amaçlamaktadır. Bu bölüm öğrencilerine genel iktisat ve işletme eğitimiyle birlikte, insanın toplumsal hayatına ve çalışma yaşamına ilişkin konular, sosyal, hukuksal ve ekonomik açılardan uzmanlık düzeyinde öğretilmektedir.
Çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri bölümünden mezun olanlar için iş olanakları oldukça geniş. Bölüm mezunları, bankacılık ve finans sektörü de dahil olmak üzere özel sektördeki bütün iş kollarında, sendikalarda uzman, denetçi ve üst düzey yönetici olarak iş bulma imkanına sahiptir. Ayrıca başta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olmak üzere tüm resmi kuruluşlarda müfettiş ya da uzman personel olarak istihdam edilmektedirler.
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