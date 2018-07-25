Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümü nedir? Mezunları ne iş yapar?

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Eğitim
25.07.2018 - 13:46, Son Güncelleme:

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümü nedir? Mezunları ne iş yapar?

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Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümü nedir? Mezunları ne iş yapar?

Üniversite tercihlerinin yapılmasına kısa bir süre kala bölüm ve meslek araştırmaları da hız kazandı. En çok aranan bölümlerden biri de Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümü oldu. Peki, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümü nedir? Mezunları ne iş yapar?

Sosyal korumadan, işsizliğe, sendikalaşmadan, çalışma barışına, verimlilikten, iş sağlığı ve güvenliğine kadar pek çok konu Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü’nün incelediği alana giriyor. İnsanın üretim sürecinde bir meta olmadığını dikkate alarak, insan onuruna yakışır çalışma ortamının sağlanması da temel hareket noktası olan bölüm iktisat, işletme, hukuk gibi pek çok ana bilim dalının kesiştiği bir alan olarak ortaya çıkıyor. İşte, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri bölümü hakkında merak edilen detaylar...

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Lisans Programının amacı, çalışma yaşamını sosyal politika, hukuk, ekonomi, sosyoloji, psikoloji ve yönetim gibi sosyal bilimlerin çeşitli disiplinleri ışığında incelemeyi ve bu kapsamda eğitim ve öğretim sunmayı amaçlamaktadır. Bu bölüm öğrencilerine genel iktisat ve işletme eğitimiyle birlikte, insanın toplumsal hayatına ve çalışma yaşamına ilişkin konular, sosyal, hukuksal ve ekonomik açılardan uzmanlık düzeyinde öğretilmektedir.

Çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri bölümünden mezun olanlar için iş olanakları oldukça geniş. Bölüm mezunları, bankacılık ve finans sektörü de dahil olmak üzere özel sektördeki bütün iş kollarında, sendikalarda uzman, denetçi ve üst düzey yönetici olarak iş bulma imkanına sahiptir. Ayrıca başta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olmak üzere tüm resmi kuruluşlarda müfettiş ya da uzman personel olarak istihdam edilmektedirler.

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