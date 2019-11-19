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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
Haber Giriş: 19.11.2019 - 12:29, Son Güncelleme:/

‘Çalıkuşu’ öğretmenler 24 Kasım'da Başkentte ağırlanacak

MEB, 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında Türkiye genelinde eğitimde farklılıklar oluşturarak başarılı çalışmalara imza atan öğretmenleri ağırlayacak. Şehit öğretmen yakınları ile gazi ve engelli öğretmenler de Başkentte misafir edilecek.

‘Çalıkuşu’ öğretmenler 24 Kasım'da Başkentte ağırlanacak
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Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında, Türkiye genelinde eğitimde farklılık oluşturarak başarılı çalışmalara imza atan öğretmenler Ankara'da ağırlanacak. Bakanlık, Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında, mesleğinde katma değer üreten öğretmenleri 20 Kasım’dan itibaren Ankara'da misafir edecek. Öğretmenler Günü kutlamaları kapsamında, 81 ilden, öğrencilerinin hayatını değiştiren, eğitimde üstün başarı göstermiş, projeler gerçekleştirmiş, yetenekli öğrencileri topluma kazandırmış, fedakarlıkları ve diğer nitelikleriyle farklılıklar ortaya koymuş ‘eğitimde fark yaratan 81 öğretmen’ belirlendi. Şehit öğretmen yakınları ile gazi ve engelli öğretmenlerin de arasında bulunduğu 140 öğretmen, Başkentte ağırlanacak.

Ankara'ya 81 ilden davet edilen öğretmenlerden bazılarının hikayesi şöyle:
Eskişehir Odunpazarı Mehmet Gedik Ortaokulu İngilizce öğretmenlerinden Selda Kul Baştürk, derslerinde farklı ve yenilikçi yöntemleri kullanarak, öğrencilerine yabancı dil derslerini sevdirdi. Selda öğretmen, işbirlikçi web araçları, eğitimde mobil uygulamalar, code.org ile kodlama kurslarına katılarak, mesleki gelişimi için çalıştı.

Giresun Bulancak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bilişim teknolojileri öğretmenlerinden Tarık İçten, okulunda arttırılmış gerçeklik teknolojileri konusunda fark yaratan çalışmalarıyla dikkati çekti. Mesleğinde öğrencilerine karşı tutum ve davranışlarında örnek tavırlar sergileyen Tarık öğretmen, mesleğinde de fark yaratmayı başardı.

400 ÖĞRENCİYE KODLAMA ÖĞRETTİ
Hatay Kırıkhan Ticaret Borsası Ortaokulu teknoloji ve tasarım öğretmenlerinden Metin Güven, kodlama, 3D yazıcılar ve STEM konularında 16 okuldan 400 öğrenciye eğitim verdi. TÜBİTAK yarışmalarında koordinatörlük yapan Metin öğretmenin toplum hizmeti çalışmaları da takdir topladı.

Kahramanmaraş Sosyal Bilimler Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenlerinden Fatma Yıldırım, Sokak Çocuklarına Yardım Kampanyası Projesi yürüttü. Gönül Köprüsü Projesi, Öğretmenler Tiyatro Grubu, Yazar-Şair Öğrenci Buluşması Projesi, Harezmi Eğitim Modeli, 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı gibi projelere katıldı. Fatma öğretmen, sosyal ve girişimci kültürel faaliyetlerde öğrencileri ile birlikte aktif olarak yer aldı ve örnek davranışlar sergiledi.

EĞİTİMİ FİZİKSEL DÜZENLEMELERLE SEVDİRDİ
Konya Meram İbrahim Hakkı Konyalı İlkokulu Müdürü Ramazan Dursun ise eğitim öğretim ortamlarının 21’inci yüzyıl becerileri ve 2023 Vizyon Belgesi doğrultusunda hazırlanması çalışmalarıyla okulunun kurumsal kapasitesini arttırdı. Ramazan öğretmen, sanat, İngilizce ve trafik sokağı gibi eğitsel ortamları hayata geçirdi.

OTOMOTİVDE FARK YARATAN ÇALIŞMALARA İMZA ATTI
Bursa Nilüfer'de Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi motorlu taşıtlar öğretmeni Kutlu Tek, okuluna 2006'da TSE EN ISO 9001:2000 Belgesi alma çalışmalarında yer aldığı ve üç yıl üst üste Mükemmellikte Yetkinlik Belgesi, En Kaliteli Okul, Kalite Başarı Ödülü gibi süreçlerde çalıştığı okulun birincilik kazanmasında önemli rol oynadı. 2007'de okul-sanayi işbirliğini güçlendirmek için okuluna Fiat laboratuvarının kurulması için çalışmalar yürüten Kutlu öğretmenin, Türkiye'nin ilk ve tek otomotiv temalı kariyer günlerinin düzenlenmesinde de emeği geçti. Otomotiv üzerine pek çok çalışma yürüten Kutlu öğretmen, Avrupa Birliği (AB) projelerine de katılarak deneyimlerini meslektaşlarına ve öğrencilerine aktardı.

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