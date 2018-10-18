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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
DHA
18.10.2018 - 12:36, Son Güncelleme:

Çadır’dan Okula projesi ders kitabında

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Çadır’dan Okula projesi ders kitabında

Adana'nın Yüreğir İlçe Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan’ın hayata geçirdiği sosyal belediyecilik, ders kitaplarına konu oldu. Sosyal Bilgiler Ortaokul 5'inci sınıf ders kitabında Yüreğir Belediyesi’nin Çadırdan Okula Projesi kitabın 'Çocuk Hakları' konusunda örnek projeyle gösterildi.

 

Yüreğir Belediyesi, Doğankent Kültürevi’nde hayata geçirdiği projeyle tarım ürünlerinin yaygın olarak yetiştirildiği Doğankent Mahallesi’nde, bölgede bulunan tarım işçilerinin çocuklarına okul öncesi eğitim vermek üzere sınıf açtı. Çocuklar kaldıkları çadırlardan araçla alınarak sınıfa getiriliyor, öğrencilerin, uzman görevliler eşliğinde çeşitli etkinliklere katılarak tekrar kaldıkları çadırlara bırakılıyor. Çocuklara burada kişisel bakım gelişimi, bireysel dil gelişimi, zihinde algılama, psikomotor alanlarının kullanımı ve diğer gelişimleri için eğitimler veriliyor. Bunun yanı sıra düzenli sağlık kontrolleri yapılıp, giysileri de temin ediliyor. Gün boyu burada eğitim gören çocuklar tekrar kaldıkları yerlere bırakılıyor.

Bu uygulamanın Milli Eğitim Bakanlığı Sosyal Bilgiler 5'inci sınıf ders kitabında ders konusu olarak gösterilmesinin kendilerine gurur verdiğini belirten Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan şöyle konuştu:
"Tarladan Okula’ projemiz daha önce de AK Parti Yerel Yönetimler Proje Yarışması’nda birinci oldu. Ödülümüzü de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden almıştık. Projelerimizin Cumhurbaşkanımız tarafından ödüle layık görülmesi bizim için büyük bir onur. Yüreğir Belediyesi olarak hayata geçirdiğimiz projelerin örnek proje olarak ders kitaplarına girmesi ve ödül alması işimizi ne kadar doğru yaptığımızı gösteriyor. Bizim buradaki amacımız geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı en iyi şekilde hayata hazırlamaktır. Çocuklarımızın gelişmesi, eğitilmesi için elimizden gelen bütün gayreti göstermeye devam edeceğiz."

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