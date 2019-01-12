Bursuyla arkadaşlarına 250 kitap aldı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim HaberleriBursuyla arkadaşlarına 250 kitap aldı
GeriEğitim Bursuyla arkadaşlarına 250 kitap aldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Eğitim
DHA
12.01.2019 - 12:19, Son Güncelleme:/

Bursuyla arkadaşlarına 250 kitap aldı

Siirt'in Kurtalan ilçesindeki Selahaddin Eyyubi İmam Hatip Ortaokulu 7’nci sınıf öğrencisi Mehmet Akif Tuna (13), parasız yatılı ve bursluk sınavında kazandığı bursla sınıf arkadaşlarına 250 kitap satın aldı. Tuna, "Son zamanlarda sınıf ve okul arkadaşlarımın kitap eksikliği olduğunu gördüm. Arkadaşlarıma kitap almaya karar verdim. Üç ayda bir aldığım 750 liralık burs parasıyla 250 kitap alıp, arkadaşlarıma hediye ettim" dedi.

Bursuyla arkadaşlarına 250 kitap aldı
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Kurtalan Selahaddin Eyyubi İmam Hatip Ortaokulu’nun 7’nci sınıfında eğitim gören Mehmet Akif Tuna, iki yıl önce girdiği parasız yatılı ve bursluluk sınavında başarı elde ederek, burs almayı hak kazandı. Üç ayda bir ayda 750 lira burs ücretini alan Tuna, bursu çoğu zaman yardıma muhtaçlar için harcıyor. Tuna, en son aldığı burs parasıyla bu kez sınıf arkadaşlarının okumaları için 250 kitap satın aldı.

İki yıldan beri aldığı bursla gerek yardıma muhtaç ve gerekse kendi okulunda okuyan öğrencilere kitap yardımında bulunduğunu anlatan Tuna, "Bazı arkadaşlarımız kitap alacak paraları yok ben kendilerine alıp veriyorum. Son zamanlarda sınıf ve okul arkadaşlarımın kitap eksikliği olduğunu gördüm. Okulumuzun Türkçe öğretmeni Mehmet Emin Demir ile konuştum. Tüm okul arkadaşlarıma kitap almaya karar verdim. Öğretmenimle birlikte kırtasiyeye gidip, 250 adet kitap aldık ve bunları okulda dağıttık. Ben bunu yaptığım için çok mutluyum" diye konuştu.

Bursuyla arkadaşlarına 250 kitap aldı

Tuna’nın Türkçe öğretmeni Mehmet Emin Demir, öğrencisinin yaptığı bu girişim örnek bir davranış olduğunu söyledi. Demir, "Öğrencimiz girdiği sınavda bedava yatılı ile burs sınavını kazandı, kendisini tebrik ediyoruz. Ancak bununla kalmadı ve arkadaşlarına yardımda bulunuyor. Kendisine verilen üç ayda bir 750 lira ile okuldaki öğrencilere kitap alan Mehmet Akif Tuna’yı tebrik ediyoruz" dedi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Bursuyla arkadaşlarına 250 kitap aldı

Üniversitenin papyonlu hocası

Dünyaca önemli iki satranç turnuvası Türkiye’de yapılacak

Bakan Selçuk, engelli öğrencilere ahşap oyuncak hediye etti