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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
23.09.2019 - 11:57, Son Güncelleme:/

Bursta kız öğrenciye pozitif ayrımcılık

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, "2019’da 1 milyon 196 bin 282 öğrenciye öğrenim kredisi; 416 bin 829 öğrenciye burs verildi. Bu yıl burs alan kız öğrenci sayısı 252 bin 427 iken, erkek öğrenci sayısı 164 bin 402” dedi.

Bursta kız öğrenciye pozitif ayrımcılık
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in öğrenim kredisi ve burslarla ilgili yazılı soru önergesini yanıtladı. Öğrenim kredisi almış öğrencinin borcunu, öğrenim gördüğü okulun normal öğrenim süresinin bitiminden itibaren iki; lisansüstü eğitim görmesi halinde ise dört yıl sonra başlamak üzere kredi aldığı sürede ve aylık dönemler halinde ödemesi gerektiğini söyledi. Öğrenim kredisi alan öğrencilerin sigortalı bir işte çalışıncaya kadar kredi borcunu ödeme zorunluluğunun bulunmadığına, sigortalı bir işe girene kadar bu borcu erteleyebileceğini belirten Kasapoğlu, şöyle konuştu:
"Herhangi bir işte çalışmayan öğrenci, borcu başladığı ay dahi borcunun e-Devlet aracılığıyla ertelenmesini talep ederse, borcu her defasında bir yıl olmak üzere SGK ile ilişkisi kurulana kadar erteleniyor. Öğrenci borcunu taksitler halinde aksatmadan öderken işten çıkması ve SGK ile ilişkisinin sona ermesi halinde yine bir yıllık borç erteleme talebinde bulunabiliyor. Vatani görevini yerine getirenlerin borçları da durumlarını belgelendirmeleri halinde askerlikleri süresince erteleniyor. Bundan yararlananların borçlarına endeks uygulanmıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı’na devredilen alacakların tahsili ve ödeme kolaylığı sağlanması amacıyla 2011, 2014, 2016, 2017 ve 2018 yıllarında kredi borçlarının yeniden yapılandırılması sağlandı. İlgili kanun gereği borç taksitlerini iki defa aksatan borçluların, Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’na bildirildi, tahsilat vergi daireleri tarafından yapıldı.

2017’de 1 milyon 190 bin 856 öğrenciye öğrenim kredisi, 432 bin 292 öğrenciye burs; 2018 yılında 1 milyon 171 bin 507 öğrenciye öğrenim kredisi, 451 bin 751 öğrenciye burs verildi. 2019’da 1 milyon 196 bin 282 öğrenciye öğrenim kredisi, 416 bin 829 öğrenciye burs verildi. Bu yıl burs alan kız öğrenci sayısı 252 bin 427, erkek öğrenci sayısı ise 164 bin 402."

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