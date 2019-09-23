Bursta kız öğrenciye pozitif ayrımcılık
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, "2019’da 1 milyon 196 bin 282 öğrenciye öğrenim kredisi; 416 bin 829 öğrenciye burs verildi. Bu yıl burs alan kız öğrenci sayısı 252 bin 427 iken, erkek öğrenci sayısı 164 bin 402” dedi.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in öğrenim kredisi ve burslarla ilgili yazılı soru önergesini yanıtladı. Öğrenim kredisi almış öğrencinin borcunu, öğrenim gördüğü okulun normal öğrenim süresinin bitiminden itibaren iki; lisansüstü eğitim görmesi halinde ise dört yıl sonra başlamak üzere kredi aldığı sürede ve aylık dönemler halinde ödemesi gerektiğini söyledi. Öğrenim kredisi alan öğrencilerin sigortalı bir işte çalışıncaya kadar kredi borcunu ödeme zorunluluğunun bulunmadığına, sigortalı bir işe girene kadar bu borcu erteleyebileceğini belirten Kasapoğlu, şöyle konuştu:
"Herhangi bir işte çalışmayan öğrenci, borcu başladığı ay dahi borcunun e-Devlet aracılığıyla ertelenmesini talep ederse, borcu her defasında bir yıl olmak üzere SGK ile ilişkisi kurulana kadar erteleniyor. Öğrenci borcunu taksitler halinde aksatmadan öderken işten çıkması ve SGK ile ilişkisinin sona ermesi halinde yine bir yıllık borç erteleme talebinde bulunabiliyor. Vatani görevini yerine getirenlerin borçları da durumlarını belgelendirmeleri halinde askerlikleri süresince erteleniyor. Bundan yararlananların borçlarına endeks uygulanmıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı’na devredilen alacakların tahsili ve ödeme kolaylığı sağlanması amacıyla 2011, 2014, 2016, 2017 ve 2018 yıllarında kredi borçlarının yeniden yapılandırılması sağlandı. İlgili kanun gereği borç taksitlerini iki defa aksatan borçluların, Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’na bildirildi, tahsilat vergi daireleri tarafından yapıldı.
2017’de 1 milyon 190 bin 856 öğrenciye öğrenim kredisi, 432 bin 292 öğrenciye burs; 2018 yılında 1 milyon 171 bin 507 öğrenciye öğrenim kredisi, 451 bin 751 öğrenciye burs verildi. 2019’da 1 milyon 196 bin 282 öğrenciye öğrenim kredisi, 416 bin 829 öğrenciye burs verildi. Bu yıl burs alan kız öğrenci sayısı 252 bin 427, erkek öğrenci sayısı ise 164 bin 402."
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle