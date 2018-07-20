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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Eğitim
20.07.2018 - 14:56, Son Güncelleme:

Bursluluk sınavı taban puanları belli oldu! 2018 İOKBS sonuçları

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Bursluluk sınavı taban puanları belli oldu! 2018 İOKBS sonuçları

2018-2019 eğitim öğretim döneminde faydalanmak üzere bursluluk sınavına katılım sağlayan öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı değerlendirmeye odaklandı. Bakanlığın açıkladığı taban ve tavan puanlar arasında yer alan öğrenciler, yeni adıyla İOKBS olarak açıklanan bursluluk sınav sonuçlarını sorgulamaya başladı. Peki, bursluluk sınav sonuçları nereden öğrenilebilecek? İşte, taban puanlar ve tüm detaylar

Bursluluk sınav sonuçları, eğitim öğretim döneminde burs imkanlarından faydalanmak isteyen öğrencilerin araştırdığı konular arasında yer alıyor. Bakanlığın hazırladığı sınavlara katılım sağlayan öğrenciler, buradan edineceği neticeye göre bursluluk imkanından faydalanıp faydalanamayacağını öğrenecek. Peki, İOKBS adıyla bilinen bursluluk sınav sınav sonuçları giriş işlemi ile nasıl öğrenilebilecek? İşte, o detaylar

BURSLULUK SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLEBİLECEK?

İOKBS adıyla bilinen bursluluk sınav sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesi üzerinden yayımladığı form aracılığıyla sorgulanabilecek. Form için aşağıdaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.

BURSLULUK SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ÖĞRENCİLER NE KADAR BURS ALACAK?

Öğrencilerin hesabına yatırılan burs miktarı, memur maaş katsayısının da durumu gözetilerek yatırılmaktadır. Bu yıl burs ücretinin üç aylık periyodda 600 ila 650 lira arasında yatırılması beklenmektedir.

BURSLULUK SINAVINDA TABAN PUAN BİLGİLERİ

2018 yılının bursluluk sınavı sonuçları, sınavı yurt genelinde uygulayan Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 18 Temmuz tarihinde erişime açıldı. Bu yıl, özel durumu olmayan öğrencilerin minimum 433 puan ile almaya hak kazandığı bursluluk ücreti, diğer özel durumlardan sınava dahil olan öğrenciler içinse 353 puana kadar indi. 

Bursluluk sınavı taban puanları belli oldu 2018 İOKBS sonuçları

SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ NASIL YAPILDI?

Sınava katılan öğrencilerin İOKBS puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre hesaplandı. Buna göre, işlemler şu şekilde gerçekleştirildi:

a. Her adayın cevap kâğıdı, optik okuyucu tarafından okutulur.

b. İOKBS’de soru sorulan derslere ait testlerin her biri için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.

c. Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunur. Böylece her aday için dört ayrı ham puan hesaplanır.

ç. Tüm öğrencilerin ham puanları toplamı, sınava giren öğrenci sayısına bölünerek her bir testin ortalaması bulunur.

d. Ham puanlar, test ortalamaları ile sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak her testin standart sapması hesaplanır.

e. Öğrencilerin her bir teste ait Standart Puanı (SP); o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adayların ham puanlarının ortalamasını 50’ye, standart sapmasını 10’a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.

f. Her test için hesaplanan standart puanlar, aşağıdaki tabloda verilen katsayılar ile çarpılarak her bir testin ağırlıklı standart puanları bulunur.

g. Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak, Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.

ğ. Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır.

h. Sınava girdiği hâlde, cevap kâğıdında hiç işaretleme yapmayan öğrencilerin sınavları değerlendirmeye alınmayacağı gibi herhangi bir kontenjandan yerleştirme veya bursluluk hakkından da yararlanamayacaklardır.

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