Bursluluk sınavı taban puanları belli oldu! 2018 İOKBS sonuçları

Bursluluk sınav sonuçları, eğitim öğretim döneminde burs imkanlarından faydalanmak isteyen öğrencilerin araştırdığı konular arasında yer alıyor. Bakanlığın hazırladığı sınavlara katılım sağlayan öğrenciler, buradan edineceği neticeye göre bursluluk imkanından faydalanıp faydalanamayacağını öğrenecek. Peki, İOKBS adıyla bilinen bursluluk sınav sınav sonuçları giriş işlemi ile nasıl öğrenilebilecek? İşte, o detaylar

BURSLULUK SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLEBİLECEK?

İOKBS adıyla bilinen bursluluk sınav sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesi üzerinden yayımladığı form aracılığıyla sorgulanabilecek. Form için aşağıdaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.

BURSLULUK SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ÖĞRENCİLER NE KADAR BURS ALACAK?

Öğrencilerin hesabına yatırılan burs miktarı, memur maaş katsayısının da durumu gözetilerek yatırılmaktadır. Bu yıl burs ücretinin üç aylık periyodda 600 ila 650 lira arasında yatırılması beklenmektedir.

BURSLULUK SINAVINDA TABAN PUAN BİLGİLERİ

2018 yılının bursluluk sınavı sonuçları, sınavı yurt genelinde uygulayan Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 18 Temmuz tarihinde erişime açıldı. Bu yıl, özel durumu olmayan öğrencilerin minimum 433 puan ile almaya hak kazandığı bursluluk ücreti, diğer özel durumlardan sınava dahil olan öğrenciler içinse 353 puana kadar indi.

SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ NASIL YAPILDI?

Sınava katılan öğrencilerin İOKBS puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre hesaplandı. Buna göre, işlemler şu şekilde gerçekleştirildi:



a. Her adayın cevap kâğıdı, optik okuyucu tarafından okutulur.



b. İOKBS’de soru sorulan derslere ait testlerin her biri için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.



c. Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunur. Böylece her aday için dört ayrı ham puan hesaplanır.



ç. Tüm öğrencilerin ham puanları toplamı, sınava giren öğrenci sayısına bölünerek her bir testin ortalaması bulunur.



d. Ham puanlar, test ortalamaları ile sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak her testin standart sapması hesaplanır.



e. Öğrencilerin her bir teste ait Standart Puanı (SP); o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adayların ham puanlarının ortalamasını 50’ye, standart sapmasını 10’a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.



f. Her test için hesaplanan standart puanlar, aşağıdaki tabloda verilen katsayılar ile çarpılarak her bir testin ağırlıklı standart puanları bulunur.



g. Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak, Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.



ğ. Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır.



h. Sınava girdiği hâlde, cevap kâğıdında hiç işaretleme yapmayan öğrencilerin sınavları değerlendirmeye alınmayacağı gibi herhangi bir kontenjandan yerleştirme veya bursluluk hakkından da yararlanamayacaklardır.