Bursluluk sınavı (İOKBS) sonuçları yarın saat kaçta açıklanacak?
Bursluluk sınavı sonuçları için nefesler tutuldu. Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı (PYBS), bu yılki ismiyle İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı’nın (İOKBS) sonuçları 18 Temmuz’da (yarın) açıklanacak. Tarihin belli olması nedeniyle gözler saat bilgisinde! Peki, bursluluk (İOKBS) sonuçları yarın saat kaçta açıklanacak?
Milli Eğitim Bakanlığınca 5, 6, 7, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik uygulanan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) 3 Haziran’da gerçekleşmişti. Milli Eğitim Bakanlığı’nın bu yılki iş takvimine göre, sonuçlar ise 18 Temmuz 2018 tarihinden itibaren Bakanlığın http://www.meb.gov.tr ve http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinde ilan edilecek. Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde “Sınav Sonuç Belgesi” ni elektronik ortamdan alıp, onayladıktan sonra mühürleyerek öğrenci velisi ya da öğrenciye imza karşılığı verecek.
MEB, bursluluk sınavı sonuçlarının açıklanacağı saate ilişkin henüz bir açıklamada bulunmadı ancak yeni gelişmeleri haberimizden
SINAV İTİRAZLARI
a. Sorulara, cevap anahtarlarına ve sonuçlara yapılacak itirazlar, soruların, cevap anahtarlarının Bakanlıkça yayımlanmasından itibaren en geç 5 (beş) takvim günü içerisinde ÖDSGM resmî internet sayfasında yayımlanan sınav itiraz bölümünden elektronik olarak veya yazılı olarak ÖDSGM’ye yapılabilecektir.
b. Elektronik ortamda yapılan itirazların incelenebilmesi için T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilât Programı” aracılığıyla 20 TL (KDV dâhil) yatırılması gerekmektedir.
c. 6/1/1982 tarihli ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 20/B maddesi uyarınca, sorulara ve cevap anahtarına yapılacak itirazlar, soruların ve cevap anahtarlarının http://www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanmasından itibaren başlayan 10 (on) günlük dava açma süresini durdurmamaktadır.
ç. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 20/B maddesi uyarınca, sonuçlara yapılacak itirazlar, sonuçların http://www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanmasından itibaren başlayan 10 (on) günlük dava açma süresini durdurmamaktadır.
d. Faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.
e. İtirazların incelenmesi için öğrenci velisi tarafından MEB Döner Sermaye İşletmesi’nin T.C. Ziraat Bankası Başkent/ANKARA Şubesi, Türkiye Vakıflar Bankası Ankara Merkez Şubesi ve Türkiye Halk Bankası Küçükesat /ANKARA şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilât Programı” hesabına 20 TL (yirmi TL KDV dâhil) yatırılması gerekmektedir. Ücret yatırıp itiraz başvurusu ile birlikte banka dekontu/ATM işlem fişi göndermeyen adayların başvuruları dikkate alınmayacak ve cevaplanmayacaktır.
f. İtirazların cevaplanmasındaki süre için ÖDSGM’ye gelen evrak kayıt tarihi dikkate alınacaktır.
g. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile öğrencinin T.C. kimlik numarası belirtilmeyen, banka dekontu/ATM işlem fişi eklenmemiş, imza ve adresleri olmayan dilekçeler dikkate alınmayacaktır
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