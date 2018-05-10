Bursa’ya spor okulu geliyor

Bursaspor Kulübünün altyapı oyuncularının yetiştiği Vakıfköy Orhan Özselek Sosyal Tesisleri'ne yapılması planlanan 120 yataklı ortaokul ve lisenin protokolü 22 Mayıs'ta imzalanacak. Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay, iki yıl önce göreve seçildiğinden bu yana her zaman "Vakıfköy'ü ayağa kaldırmamız gerekiyor" dediğini ve altyapıya verdiği önemi dile getirdiğini söyledi.

Yeşil-beyazlı kulübün geleceğinin ve kurtuluşunun Vakıfköy Tesisleri'nden yetişecek oyuncular olduğunu defalarca konuştuklarını anlatan Ay, "Altyapı hocalarımızla konuştuğumuzda çocukların çeşitli yerlerden tesislere geldiklerini ve eğitimleri nedeniyle kendilerinden gerekli verimi alamadıklarını bana iletiyorlardı. 20 yıldır bu yana da buraya bir spor lisesi kurulması gündemdeydi" dedi.

Ay, lisenin kurulması için ilk olarak Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali ile görüşme yaptıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Sayın Ebebali, bu konuda bize yardımcı olacağını söyledi. Buraya Bursaspor Lisesi'nin yapılabileceğini aktardı. O arada Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören ile görüştük. Görüşmemizde federasyonun Bursalı yönetim kurulu üyesi Mustafa Çağlar da vardı. Onların da hoşuna gitti. Demirören, Riva'da okul işine başladıklarını ama tam da başarılı olamadıklarını ama bize yardımcı olacaklarını söyledi. Sonra Yıldırım Belediye Başkanımız bize güzel bir proje hazırladı. Bunun üzerine de AK Parti Bursa Milletvekilimiz Hüseyin Şahin ile Ankara'da temaslara başladık."

Ankara'da konuyla ilgili bilgilendirdikleri Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın kendilerini Spor Toto Teşkilat Başkanına yönlendirdiğini anlatan Ay, şunları söyledi:

"Ankara'da bir dizi görüşmelerde bulunduk. Başkanımızın da hoşuna gitti ve oradan 8 milyon liralık bir katkı sözü aldık. Sonra Milli Eğitim Bakanlığına geçtik. Burada da müsteşar bey ile beraber konuyu görüştük. Onların da ilgisi bizi mutlu etti. Sonra detaylar devreye girdi. Müsteşar bey 'Burayı lise olarak görmeyelim. Ortaokul ve lise olsun. Ayrıca kapasite olarak 60 yatak az, 120 yatağa çıkaralım' dedi. Bizim de hoşumuza gitti. Şimdi bir ekip kurulacak ve inşaat, teknik işleri çözülecek. 22 Mayıs'ta da Bursa'da okulun protokolünü imzalayacağız. 20 yıldır konuşulan konu bize nasip oldu. Bundan dolayı çok mutluyuz. Hem Bursa hem de Türk sporuna katkı sağlayacak bir proje gerçekleşecek."

Ay, projenin tamamlandığında Bursaspor altyapısından daha eğitimli sporcuların çıkacağını da belirterek, "Atatürk'ün çok güzel bir lafı var biliyorsunuz, 'Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim' diye. Evet biz bu işi böylelikle gerçekleştirmiş olacağız" dedi.