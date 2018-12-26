Bursa Robot Takımı Dünya 3’üncüsü oldu
Bursa BenMaker Robot Takımı, Çin’de düzenlenen MAKE X Robot Yarışmas'ında, 3’üncü oldu. Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger, çocukları makamında ağırladı. Dülger, “Bugün robotik alanda başarı gösteren çocuklarımız yarın ülkemiz için belki de uçak, tank, araba üretecek. Çocuklarımızın dünya sıralamasında derece elde etmeleri ülkemiz adına da oldukça güzel bir gurur kaynağı’ dedi.
Çin’in Guangzhou şehrinde gerçekleşen MAKE X Dünya Robot Yarışması’nda ülkemizi temsil eden Bursa BenMaker Robot Takımı, 3’üncülük elde etti. Takımda bulunan Eğitmen Erkan Bölükbaş, Çakır Koleji’nden Deniz Kan (10) ve Uludağ Koleji’nden İrem Toker’i (12) Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger makamında kabul etti.
Dülger yarışmacıları tebrik ederek, “Dünya artık eski dünya değil. Çocuklarımızın en iyi şekilde yetişmelerini sağlamak için hızla gelişen ve değişen Dünyaya ayak uydurmamız gerekiyor. Çocuklarımızı çok iyi değerlendirmeliyiz, çünkü geleceğimizi onlar inşa edecek. Bugün robotik alanda başarı gösteren çocuklarımız yarın ülkemiz için belki de uçak, tank, araba üretecekler. Çocuklarımızın Dünya sıralamasında derece elde etmeleri ülkemiz adına da oldukça güzel bir gurur kaynağı” dedi.
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