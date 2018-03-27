Burs, kredi ve yurt işlemleri ‘KYNET’e taşınıyor

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK), KYKNET projesiyle kurumun hizmet ve işlemlerinin tamamını elektronik ortama taşıdı. Hizmet kalitesinin etkinliğinin ve verimliliğinin artırılması, bürokrasi ve kırtasiyeciliğin azaltılması, hizmet alan öğrencilerin işlemlerinin hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla hayata geçirilen KYKNET projesinde sona yaklaşıldı. KYK tarafından 2014 Haziran ayında başlatılan KYKNET projesi, öğrenci ve personelin yanı sıra diğer kurum ve kuruluşlara da fayda sağlayacak. Planlama, mevzuat değişikliği, analiz çalışması, çalıştay gibi kapsamlı bir süreçten geçen projenin, 2018 Aralık ayında tamamlanması hedefleniyor.

20’YE YAKIN MODÜL HİZMETE SUNULDU

Sunduğu hizmetlerin tamamını dijital ortama aktararak devlete ve vatandaşa hem kolaylık hem de kazanç sağlayan, kaynakların verimli kullanımını amaçlayan e-dönüşüm projesi KYKNET ile 20’ye yakın modül hayata geçirildi.

KYKNET'in e-Devlet entegrasyonu sağlanarak, gençlerin yurt, burs ve kredi başvuru döneminde kolaylıkla başvurularını tamamlayarak, yerleştirilme süreciyle ilgili bilgi sahibi olmaları amaçlanıyor.

Kayıt, izin ve ödeme işlemleri ile burs ve kredi sorgulama gibi kurumun sunduğu tüm hizmetlerin bir yerde toplanması da hedefleniyor.

Her yıl öğrencilerin başvuru döneminde yaşadığı sorunlar dikkate alınarak geliştirilen yazılım sayesinde yurt, burs ve kredi başvurusunda bulunacak öğrenciler kimlik, adres, öğrenim bilgilerine ulaşabiliyor, bilgilerinde hata olan öğrenciler ise ilgili kurumla görüşerek gerekli düzeltmeyi gerçekleştirebiliyor.

BAŞVURU SONUÇLARI KISA SÜREDE AÇIKLANIYOR

Yazılımla yurt, burs ve kredi başvurularının değerlendirilmesinde sonuçlar artık birkaç hafta gibi çok kısa bir sürede açıklanarak öğrencilerin bir an önce eğitim hayatlarına hazır hale gelmesi sağlanıyor.

KYK, proje paydaşı TÜRKSAT ile Haziran 2017'de yapılan protokol kapsamında yazılım çalışmalarına ara vermeden devam edecek.

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