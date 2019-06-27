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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
İHA
27.06.2019 - 17:55, Son Güncelleme:/

Burs alma ve vermede sanal hizmet dönemi

Öğrencilerin zorlandığı konulardan biri olan burs bulmak, artık sanal ortama taşındı. Geliştirilen platformla birlikte öğrenciler ihtiyaçları olan bursa, burs verenler de öğrencilere sanal ortamda ulaşabilecek.

Burs alma ve vermede sanal hizmet dönemi
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Teknolojiyi kullanarak burs arayan ile burs verenler için kapsamlı ve güvenli bir açılım sunan bursverenler.org platformu, İstanbul’da düzenlenen toplantıyla Türkiye’nin önde gelen sivil topluk kuruluşu yetkililerine tanıtıldı. Bu platformda tek bir noktadan burs arayan on binlerce gence ulaşabilen burs verenler, aradıkları kriterlere göre seçim yapıp kendi listelerini oluşturabiliyor. Burs başvurusu yapan gençlerin doldurdukları ve kişisel veri güvenliği garanti altına alınan formlar, bireysel etkilerden bağımsız olarak tamamen objektif bir şekilde sistemin kendi algoritması içinde puanlanıyor. Buna göre, bursa en çok ihtiyaç duyan genci hızlıca tespit etmek mümkün hale geliyor. Ayrıca platformun kendi adına burs açma özelliği de bulunuyor.

‘PROGRAM, ÇOCUKLARI DAHA OBJEKTİF SEÇMENİZİ SAĞILYOR’
Platformun geliştirilmesinde rol alan Yücel Kültür Vakfı Genel Sekreteri Haluk Kula, şunları söyledi:
“Burs alma ve verme konusun da son zamanlarda talep çok fazla artmış olduğu için, bir çözüm üretmeye çalıştık bu çözümde ise web sitemizi kurduk. Bu aslında bir platform bu platformun arkasında iki ya da üç tane ayrı program çalışıyor. Bu program çocukları daha net ve daha objektif olarak seçmemizi sağlıyor. Çocuklarımızın 120 kritere göre değerlendirilme şansı var. Diğer vakıflarında bu sistemi kullanması için, sistemi onlara da açtık. Diğer vakıflar bu sistemi kurarak kendi çocuklarını seçebilirler, kendi kriterlerini değerlendirebilirler. Ayrıca bu sistem üzerinden banka entegresi ile kendi bağış kanalları dışında ekstradan kendi vakıflarına bağış alabilirler.

BAZI KRİTERLERİMİZ VAR
Bunun şirketler açısından da ticari olmayan önemli bir tarafı bulunuyor. Bir kişinin şehidi olabilir,  şehidin ismi yaşatmak isteyebilir, ailesinin ismini yaşatmak isteyebilir, kendi adına burs açabilir gibi sistemin özellikleri var. Burada kriterimiz var. 10 çocuktan az çocuklara burs verenlere çocukların datalarını korumak açısından bu imkanı tanımıyoruz. Bu sisteme ihtiyaç duymamızın sebebi çocukları daha objektif kriterlere göre değerlendirebilmek çünkü birçok bilgi var. Baktığımız zaman bir çocuğun TC. numarasını bilmek veya ismini bilmek bir kriter değildir. Ama o çocuğun başarı durumunu bilmek, o çocuğunu aile yapısını bilmek, o çocuğun ekonomik yapısını ve gelecekten beklentilerini bilmek gerekir. Kriter bilgisi bunu değerlendirmek için değerli bir bilgi haline geliyor. Bütün bu bilgileri bir araya getirdiğinizde bunları objektif değerlendirmek için böyle bir sisteme ihtiyaç duyduk. Bu sistemi başlatırken de şöyle bir şey ile karşılaştık. Önce 11 tane Kariyer Yöneticisi 3 tane Psikolog 1 tane de Pedagog’u bir araya getirdik ve haftalarca üzerinde tartıştık neticede kariyer yöneticileri dediler ki neyi seçmek istedikleriniz bir exel kolonun sol kısmına yazın biz size bunu nasıl seçeceğinizi bir algoritma olarak anlattılar. Bu sistem tamamen algoritma üzerine kurulmuş bir sistemdir.”

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