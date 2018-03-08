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    Haberler >Eğitim>10 kadından 2’si okula adım bile atmadı... Akademisyenlerin yüzde 60’ı erkek... İşte sayılarla eğitimdeki durum...

    10 kadından 2’si okula adım bile atmadı... Akademisyenlerin yüzde 60’ı erkek... İşte sayılarla eğitimdeki durum...

    Önder ÖNDEŞ
    08.03.2018 - 10:49 | Son Güncelleme:

    Bugün, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Biz de kadınların eğitimdeki durumlarını araştırdık. TÜİK’in geçen günlerde yayınladığı verilere göre, 25 yaş üstünde her 10 kadından ikisi hiç eğitim almadı. Her 10 akademisyenden 6’sı erkek. Yani Türkiye’de kadınlar, erkeklere göre hala daha az eğitimli, yükseköğretimde eşit oranda temsil edilmiyor, ayrıca üniversite mezunları bile erkekler kadar iş bulamıyor.

    Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) ‘8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ kapsamında yayınladığı veriler, kadınların eğitimde son yıllardaki durumlarını da ortaya koydu. Buna göre, 25 yaş üstünde her 10 kadından ikisi hiç eğitim almadı. Her 10 akademisyenden 6’sı erkek ve üniversite mezunu kadınların sadece yüzde 59.3’ü istihdam edilmiş durumda. Ancak okullaşma oranlarında son yıllarda kadınlar lehine önemli bir yol alındığı da görülüyor. Verilerden öne çıkan başlıklar şöyle:

    Cinsiyete göre en az bir eğitim düzeyini tamamlayanların oranı, 2008-2016
    10 kadından 2’si okula adım bile atmadı... Akademisyenlerin yüzde 60’ı erkek... İşte sayılarla eğitimdeki durum...
    İSTİHDAMDA MAKAS ÇOK BÜYÜK
    -2016 verilerine göre, kadınların istihdam oranı tüm eğitim düzeylerinden erkeklerin yanına bile yaklaşamıyor. Lise mezunu kadınların yüzde 26.6’sı, üniversite mezunlarının ise yüzde 59.3’ü istihdam edilmiş durumda. Erkeklerde bu oran sırasıyla 63.7 ve 78.8. İşsizlik oranlarında da tablo değişmiyor. Lise eğitimi almış kadınlarda işsizlik oranı yüzde 21.1 iken, üniversite mezunlarında ise yüzde 16.9’a geriliyor.

    İlköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim düzeylerinde kayıtlı olanların cinsiyet eşitliği endeksi (1), 2007-2016
    10 kadından 2’si okula adım bile atmadı... Akademisyenlerin yüzde 60’ı erkek... İşte sayılarla eğitimdeki durum...

    AKADEMİ DE ERKEK EGEMEN
    -Veriler, son 10 yılda yükseköğretimde kadın akademisyenlerin sayısının arttığını gösterse de, hala her 10 eğitimciden 6’sı erkek. 2016 verilerine göre erkeklerin oranı yüzde 56.9, kadınların ise yüzde 43.1. 2007’de ise oranlar yüzde 59.9 ve yüzde 40.1’di.

    Cinsiyete göre yükseköğrenim okutmanları/profesörlerin oranı, 2007-2016
    10 kadından 2’si okula adım bile atmadı... Akademisyenlerin yüzde 60’ı erkek... İşte sayılarla eğitimdeki durum...

    HER 10 KADINDAN 2’Sİ HİÇ EĞİTİM ALMADI
    -Son 10 yılda en az bir eğitim düzeyini tamamlayan kadın oranında yüzde 10’luk bir artış var. Ancak aradaki makas kapanmadı. 25 yaş üstü her 10 kadından 2’si hiç eğitim almamış durumda. 2008’de yüzde 72.6 olan eğitim oranı, 2016’da yüzde 82.8’e yükselirken, erkeklerde son veriler yüzde 95.1’e işaret ediyor.

    OKULLAŞMADA KADINLAR GELİŞİYOR
    - TÜİK’in kız ve erkeklerin eğitime katılım oranlarıyla ilgili yayınladığı endekse göre, ilköğretimde kızların; ortaöğretim ve yükseköğretimde ise erkeklerin lehine bir eşitsizlik olduğu tespit ediliyor. Yani ilköğretim düzeyi hariç ortaöğretim ve yükseköğretime katılan erkek oranı hala kadınların üstünde. Ancak son 10 yılda özellikle yükseköğretimde aradaki makasın büyük oranda kapandığı görülüyor.

    Etiketler: 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü , 8 Mart Dünya Kadınlar Günü , 8 Mart Kadınlar Günü , TÜİK , akademisyen , okul , okullaşma
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