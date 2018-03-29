Ara
MENÜ
Eğitim Haberleri
EĞİTİM
    Haberler >Eğitim>Bu yemeklerle okuduk... Makarna, omlet, turşu

    Bu yemeklerle okuduk... Makarna, omlet, turşu

    Gönül KOCA
    29.03.2018 - 17:35 | Son Güncelleme:

    Makarna, omlet, menemen, turşu, gözleme... Bunlar en bilinen öğrenci evi yemekleri. Hemen hemen herkes üniversite yıllarında bir dönem de olsa bu yemekleri yiyerek ders çalışmıştır. Özellikle vize ve final dönemlerinde hızlı, parasızlık döneminde ise ekonomik oluşuyla üniversitelilerin tercih nedeni. Ne de olsa her üniversiteli, fazladan lahmacun gönderecek bir lokantacıya rastlayamıyor. İşte en bilinen öğrenci yemekleri...

    Önceki gün sosyal medya, parası olmayan öğrencilere bir lokantacının yaptığı jesti konuşmaya başladı. Vize haftasına giren öğrenciler üçer lahmacun istemeyi düşünürken, paraları yetmediği için daha az sipariş verdi ve lokantacıya not yazarak ekstra iki lahmacun göndermesini istedi. Öğrencilere cevap veren lokantacı, oğlunun da başka bir şehirde okuduğunu belirterek onlara fazladan yedi lahmacun ve birer tatlı gönderdi. Bu olay ‘öğrenci evi yemekleri’ni akıllara getirdi ve arka arkaya sıralandı: Makarna, omlet, hazır çorba; sarma, turşu, börek ve keklerden oluşan ‘anne kolisi’.... Gelin öğrenci yemeklerine tekrar göz atalım..

    Bu yemeklerle okuduk... Makarna, omlet, turşu
    MAKARNA:     Aslında seveni çok. Özellikle kolay hazırlandığı için tercih nedeni. Hele bir de özel soslar eklenip servis edildiğinde gençlerin “hayır” diyemediği bir yemek. Ama öğrenci evinde yapılan bir makarna için durum biraz farklı.  Çünkü makarnaya eklenebilen tek sos salça oluyor. Ayrıca sık yendiğinde talep oldukça düşebiliyor. 

    Bu yemeklerle okuduk... Makarna, omlet, turşu
    SARMA, TURŞU, KEK, BÖREKTEN OLUŞAN ‘ANNE KOLİSİ’:     Her zaman bulmak mümkün değil. Ama yufka yürekli anneler, başka şehirde okuyup yurtta kalan çocukları için bunu sık sık yapmaya çalışıyorlar. Anneden gelen bir ylemek kolisinde bulunan en klasik ve uzun süre dayanan yiyecek olarak öncelikle turşu oluyor. İkinci sırayı elbette zeytin yağlı sarma alıyor. Ardından gelsin börek, kek, kurabiye gibi yiyeceklerden oluşan hamur işleri. Hatta bazen öğrencilerin bu yiyecekleri dayanıklılık süresine göre tükettiği ve en sona turşu kaldığı için uzun süre bununla idare etmek zorunda kaldığı bile biliniyor.  

    Bu yemeklerle okuduk... Makarna, omlet, turşu
    OMLET:     Evde veya yurtta... Nerede kalırsanız kalın mutlaka omlet yapma imkanı bulunabiliyor. Her gün sandviç, poğaça gibi yiyeceklerle kahvaltı yapan üniversiteliler özellikle hafta sonları evlerinde veya yurt mutfağında omlet yaparak, güzel bir masa donatabiliyor. Hızlı yapılan doyurucu ve besleyici bir yemek olduğu için öğrenci evlerinde daha sık tüketiliyor.

    Bu yemeklerle okuduk... Makarna, omlet, turşu
    PATATES KIZARTMASI:     Bütün çocuklar ve gençler çok sever, ama evinden uzakta okuyan üniversiteliler daha çok sever. Üstüne de ketçap eklendi mi başlı başına bir ziyafettir çoğu zaman. Üstelik ekonomik de. Ama yurtta kalan öğrenciler her zaman bu fırsatı bulamayabiliyor. Bu nedenle öğrenci evinde yaşayanlar sanki raha ‘şanslı’ gibi.

    PEYNİR, EKMEK, ZEYTİN: Sadece öğrenciler için değil, zaman zaman herkes için kurtarıcı olabiliyor. Bir de yanına çay eklendi mi daha yemeden karın doyurmak mümkün.

    Bu yemeklerle okuduk... Makarna, omlet, turşu
    SALATA:     Siz salatayı sadece diyet yapanların mı tükettiğini sanıyorsunuz... Tabii ki hayır. Ucuz ve hızlı olduğu için tam ‘öğrenci yemeği’ denebilir.

    Bu yemeklerle okuduk... Makarna, omlet, turşu
    TAVUK-PİLAV:         Özellikle sokakta satılanları daha bir lezzetli geliyor insana. Birçok öğrenci yurtta kaldığı için evde tavuk-pilav yapma imkanı bulamıyor. Öğrenci evinde yaşayanların da pişirecek vakti olmayabiliyor. Bu nedenle sokak satıcıları kurtarıcı rol üstleniyor.

    Bu yemeklerle okuduk... Makarna, omlet, turşu
    GÖZLEME:     Bir yufka ve biraz peynirle öğrenci evinde hızlıca hazırlanabilecek ve doyurucu bir yemek.

    Bu yemeklerle okuduk... Makarna, omlet, turşu
    KISIR:     Sadece annelerin ‘altın günleri’nde yaptığı bir yiyecek değil. Öğrenciler de zaman zaman ister yurtta, ister öğrenci evinde kısır yapıp yiyebiliyor. Yurtta kalanların nasıl yaptığını mı merak ettiniz? Tabii ki kettle’da. Tarifini mezun üniversitelilerden almak mümkün.

    Bu yemeklerle okuduk... Makarna, omlet, turşu
    HAZIR ÇORBA:     Bir anne çorbası değil elbette. Ama hem şöyle sıcak bir şeyler yemek, hem de karnını doyurmak isteyen üniversiteliler için ilk sırada geliyor.

    Bu yemeklerle okuduk... Makarna, omlet, turşu
    MENEMEN:     Domates, biber, yumurta ve yağ= Menemen. Hem doyurucu, hem de yapması kolay. Tam bir öğrenci evi yemeği.

    Bu yemeklerle okuduk... Makarna, omlet, turşu
    ÇİĞ KÖFTE:         Ekstradan zaman harcamanıza gerek yok. En yakın çiğ köfteciye gidip paranızın yettiği kadar almanız yeterli.

     

     

     

     

     

     

    Etiketler:
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri