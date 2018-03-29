Bu yemeklerle okuduk... Makarna, omlet, turşu

Önceki gün sosyal medya, parası olmayan öğrencilere bir lokantacının yaptığı jesti konuşmaya başladı. Vize haftasına giren öğrenciler üçer lahmacun istemeyi düşünürken, paraları yetmediği için daha az sipariş verdi ve lokantacıya not yazarak ekstra iki lahmacun göndermesini istedi. Öğrencilere cevap veren lokantacı, oğlunun da başka bir şehirde okuduğunu belirterek onlara fazladan yedi lahmacun ve birer tatlı gönderdi. Bu olay ‘öğrenci evi yemekleri’ni akıllara getirdi ve arka arkaya sıralandı: Makarna, omlet, hazır çorba; sarma, turşu, börek ve keklerden oluşan ‘anne kolisi’.... Gelin öğrenci yemeklerine tekrar göz atalım..



MAKARNA: Aslında seveni çok. Özellikle kolay hazırlandığı için tercih nedeni. Hele bir de özel soslar eklenip servis edildiğinde gençlerin “hayır” diyemediği bir yemek. Ama öğrenci evinde yapılan bir makarna için durum biraz farklı. Çünkü makarnaya eklenebilen tek sos salça oluyor. Ayrıca sık yendiğinde talep oldukça düşebiliyor.



SARMA, TURŞU, KEK, BÖREKTEN OLUŞAN ‘ANNE KOLİSİ’: Her zaman bulmak mümkün değil. Ama yufka yürekli anneler, başka şehirde okuyup yurtta kalan çocukları için bunu sık sık yapmaya çalışıyorlar. Anneden gelen bir ylemek kolisinde bulunan en klasik ve uzun süre dayanan yiyecek olarak öncelikle turşu oluyor. İkinci sırayı elbette zeytin yağlı sarma alıyor. Ardından gelsin börek, kek, kurabiye gibi yiyeceklerden oluşan hamur işleri. Hatta bazen öğrencilerin bu yiyecekleri dayanıklılık süresine göre tükettiği ve en sona turşu kaldığı için uzun süre bununla idare etmek zorunda kaldığı bile biliniyor.



OMLET: Evde veya yurtta... Nerede kalırsanız kalın mutlaka omlet yapma imkanı bulunabiliyor. Her gün sandviç, poğaça gibi yiyeceklerle kahvaltı yapan üniversiteliler özellikle hafta sonları evlerinde veya yurt mutfağında omlet yaparak, güzel bir masa donatabiliyor. Hızlı yapılan doyurucu ve besleyici bir yemek olduğu için öğrenci evlerinde daha sık tüketiliyor.



PATATES KIZARTMASI: Bütün çocuklar ve gençler çok sever, ama evinden uzakta okuyan üniversiteliler daha çok sever. Üstüne de ketçap eklendi mi başlı başına bir ziyafettir çoğu zaman. Üstelik ekonomik de. Ama yurtta kalan öğrenciler her zaman bu fırsatı bulamayabiliyor. Bu nedenle öğrenci evinde yaşayanlar sanki raha ‘şanslı’ gibi.

PEYNİR, EKMEK, ZEYTİN: Sadece öğrenciler için değil, zaman zaman herkes için kurtarıcı olabiliyor. Bir de yanına çay eklendi mi daha yemeden karın doyurmak mümkün.



SALATA: Siz salatayı sadece diyet yapanların mı tükettiğini sanıyorsunuz... Tabii ki hayır. Ucuz ve hızlı olduğu için tam ‘öğrenci yemeği’ denebilir.



TAVUK-PİLAV: Özellikle sokakta satılanları daha bir lezzetli geliyor insana. Birçok öğrenci yurtta kaldığı için evde tavuk-pilav yapma imkanı bulamıyor. Öğrenci evinde yaşayanların da pişirecek vakti olmayabiliyor. Bu nedenle sokak satıcıları kurtarıcı rol üstleniyor.



GÖZLEME: Bir yufka ve biraz peynirle öğrenci evinde hızlıca hazırlanabilecek ve doyurucu bir yemek.



KISIR: Sadece annelerin ‘altın günleri’nde yaptığı bir yiyecek değil. Öğrenciler de zaman zaman ister yurtta, ister öğrenci evinde kısır yapıp yiyebiliyor. Yurtta kalanların nasıl yaptığını mı merak ettiniz? Tabii ki kettle’da. Tarifini mezun üniversitelilerden almak mümkün.



HAZIR ÇORBA: Bir anne çorbası değil elbette. Ama hem şöyle sıcak bir şeyler yemek, hem de karnını doyurmak isteyen üniversiteliler için ilk sırada geliyor.



MENEMEN: Domates, biber, yumurta ve yağ= Menemen. Hem doyurucu, hem de yapması kolay. Tam bir öğrenci evi yemeği.



ÇİĞ KÖFTE: Ekstradan zaman harcamanıza gerek yok. En yakın çiğ köfteciye gidip paranızın yettiği kadar almanız yeterli.