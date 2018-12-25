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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Eğitim
25.12.2018 - 08:30, Son Güncelleme:/

Bu sınıfın konukları tavşan, kedi, kuş

Sınıfa bir gün tavşan, bir gün kedi, başka bir gün kuş geliyor. Konya Piri Reis İlkokulu’nda görevli 20 yıllık sınıf öğretmeni Hanife Güler Özek, hayvan sevgisini küçük yaşlarda öğrencilerine kazandırmak için yola çıkıyor.

Bu sınıfın konukları tavşan, kedi, kuş
Esra ÜLKAR
Esra ÜLKAR
eulkar@hurriyet.com.tr
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Esra ÜLKAR
Esra ÜLKAR
eulkar@hurriyet.com.tr

Hayvanlara karşı yapılan eziyet haberleri sonrası böyle bir proje yapmaya karar verdiğini belirten Hanife öğretmen, “Hayvan sevgisini küçük yüreklere koymak istedim” diyor. 1-D sınıfındaki öğrenciler, minik dostlarını görünce sevmek için birbirleriyle yarışıyor. Özek’e göre proje şimdiden olumlu sonuçlar veriyor. Öğrencilerinin sokakta gördükleri hayvanlar için seferber olduklarını belirten sınıf öğretmeni, şunları söyledi:

Bu sınıfın konukları tavşan, kedi, kuş

“Ayağı kesilen, aç bırakılarak ölen hayvanlar olduğu haberlerini çok duyduk. Bunlar bizim çıkış noktamız oldu. Hayvan sevgisini yüreklere koymak istedim. Onlar da bu dünyanın bir parçası. Bu yaşlarda sevgiyi verelim dedik. Hayvanların yaşama haklarına vurgu yapmak ve minik kalplere hayvan sevgisini aşılamak için sınıfımıza bir hayvan misafir ediyoruz. Evlerinde kuş, kedi, tavşan besleyenler var. Sırayla sınıfa getiriyoruz. O hayvan hakkında bilgi paylaşımında bulunuyoruz. Projemiz, dünyayı paylaştığımız hayvanların yaşama hakkına vurgu yapmak amacıyla oluşturuldu. Hayvanlara karşı yapılan haksızlıklara minik yüreklerden seslenmeyi sağlayacağız. Şimdiden etkisini görüyoruz. ‘Öğretmenim bir kedi gördüm, yiyecek verdim’, ‘Köpek gördüm su verdim’ diyen oldu. Yılın sonuna kadar hayvan dostları grubu olacak. Pencerelere kuşlar için yemler koyuyoruz. Konya’da çok yaygın değildi, şimdi kedi mamaları alıyoruz. İleride sınıfa bir balık almayı düşünüyoruz, sınıfımızın bir balığı olacak.” 

Esra ÜLKAR
Esra ÜLKAR
eulkar@hurriyet.com.tr
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