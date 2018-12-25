Bu sınıfın konukları tavşan, kedi, kuş
Sınıfa bir gün tavşan, bir gün kedi, başka bir gün kuş geliyor. Konya Piri Reis İlkokulu’nda görevli 20 yıllık sınıf öğretmeni Hanife Güler Özek, hayvan sevgisini küçük yaşlarda öğrencilerine kazandırmak için yola çıkıyor.
Hayvanlara karşı yapılan eziyet haberleri sonrası böyle bir proje yapmaya karar verdiğini belirten Hanife öğretmen, “Hayvan sevgisini küçük yüreklere koymak istedim” diyor. 1-D sınıfındaki öğrenciler, minik dostlarını görünce sevmek için birbirleriyle yarışıyor. Özek’e göre proje şimdiden olumlu sonuçlar veriyor. Öğrencilerinin sokakta gördükleri hayvanlar için seferber olduklarını belirten sınıf öğretmeni, şunları söyledi:
“Ayağı kesilen, aç bırakılarak ölen hayvanlar olduğu haberlerini çok duyduk. Bunlar bizim çıkış noktamız oldu. Hayvan sevgisini yüreklere koymak istedim. Onlar da bu dünyanın bir parçası. Bu yaşlarda sevgiyi verelim dedik. Hayvanların yaşama haklarına vurgu yapmak ve minik kalplere hayvan sevgisini aşılamak için sınıfımıza bir hayvan misafir ediyoruz. Evlerinde kuş, kedi, tavşan besleyenler var. Sırayla sınıfa getiriyoruz. O hayvan hakkında bilgi paylaşımında bulunuyoruz. Projemiz, dünyayı paylaştığımız hayvanların yaşama hakkına vurgu yapmak amacıyla oluşturuldu. Hayvanlara karşı yapılan haksızlıklara minik yüreklerden seslenmeyi sağlayacağız. Şimdiden etkisini görüyoruz. ‘Öğretmenim bir kedi gördüm, yiyecek verdim’, ‘Köpek gördüm su verdim’ diyen oldu. Yılın sonuna kadar hayvan dostları grubu olacak. Pencerelere kuşlar için yemler koyuyoruz. Konya’da çok yaygın değildi, şimdi kedi mamaları alıyoruz. İleride sınıfa bir balık almayı düşünüyoruz, sınıfımızın bir balığı olacak.”
Yorumları Göster
Yorumları Gizle