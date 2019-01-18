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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
DHA
18.01.2019 - 12:07, Son Güncelleme:/

Bu okulun ‘öğretmen’leri ‘anne’ler

Trabzon’un Arsin ilçesindeki Cumhuriyet İlkokulunda öğrenim gören öğrencilerin derslerine haftada bir gün anneleri giriyor. ‘Öğretmenim Annem’ projesi kapsamında anneler, dönüşümlü olarak girdikleri sınıflarda ders anlatıyor, kitap okuyor.

Bu okulun ‘öğretmen’leri ‘anne’ler
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Arsin ilçesi Cumhuriyet İlkokulunda sınıf öğretmenliği yapan Derya Susam, velilerin öğrenci çocuklarıyla daha ilgili olması, öğretmenlerin yaşadığı zorlukları yakından anlamaları amacıyla, ‘Öğretmenim Annem’ projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında çoğu ev kadını olan anne veliler, dönüşümlü olarak haftada bir saat çocuklarının sınıflarına girip, ders anlatmaya ve kitap okumaya başladı.

Bu okulun ‘öğretmen’leri ‘anne’ler

İKİNCİ DÖNEM BABALAR GELECEK
Sınıf öğretmeni Derya Susam, velileri eğitimin içine katabilmek adına böyle bir projeyi hayata geçirdiğini anlatarak şöyle konuştu:
"Bir günlüğüne de olsa anneler, öğretmen olup çocuklarının karşısına çıksın istedim. Çocukların da, sınıfta annelerini öğretmen olarak görmesi, onlarda ayrı bir etki uyandırdı. Velilerime ilk söylediğimde çekindiler, katılmak istemediler. Çoğu ev hanımıydı. Onları cesaretlendirdim, yapabileceklerini anlattım. Beraber etkinliğe başladık. Veliler kadar çocuklar da heyecanlandı. ‘Annemin sırası ne zaman gelecek’ diye beklemeye başladılar. Anneler büyük heyecan yaşadı. Onların gözünde o mutluluğu görmek çok güzel. Şimdi babalar da katılmak istiyor. İkinci dönemde uygulamaya babalarla devam edeceğiz."

Bu okulun ‘öğretmen’leri ‘anne’ler

ÖĞRETMENLERİ DAHA İYİ ANLADIK
Kızı Ayşe Duru’nun okuduğu sınıfta ders anlatan ev hanımı Aslı Taşlı, öğretmenliğin zor bir meslek olduğunu söyleyerek, "İlk duyduğumuzda çok heyecanlandık. Çocuklar da çok heyecanlandı. Kızım her gün gelip ‘Anne sana sıra ne zaman gelecek?’ diye sormaya başladı. Öğretmenlik gerçekten çok zor bir meslekmiş. Çocuklarımız eve bir sürü ödevlerle geliyordu. ‘Bu kadar ödev olur mu, bu çocukları neden bu kadar çok yoruyorlar’ diye yakınıyorduk. Ama buraya gelince verilen ödevlerin boşa olmadığını anladık" diye konuştu.

Anne Taşlı’nın kızı Ayşe Duru ise, "Annemi öğretmen olarak sınıfımda bana ve arkadaşlarıma ders anlatırken izlemek çok güzel bir duygu. Annem öğretmenim oldu” diye konuştu.

Bu okulun ‘öğretmen’leri ‘anne’ler

‘ÇOK GÜZEL BİR PROJE’
İlkokulda öğrencisi Ebrar Aydın’ın annesi Fatma Aydın da "Öğretmenimiz projeden ilk bahsettiğinde çok heyecanlandık. Çocuklarla burada bulununca güzel vakit geçirdik. Bizim için heyecanlı oldu. Öğretmenlerimizin nasıl zorluk çektiğini anladık. Güzel bir proje" diyerek uygulamanın faydalı olduğunu söyledi.

Sınıfta eğitim gören çocuklar ise öğretmenlerini ve annelerini çok sevdiklerini, annelerinin sınıfta öğretmen olmasından ötürü mutluluk duyduklarını anlattı.

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